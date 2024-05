9 cărți-oglindă

1. Monarhia Habsburgică (1848-1918) (VI)

Autor: Academia de Științe a Austriei (ediție în limba română coordonată și îngrijită de Rudolf Gräf)

Editura: Polirom (coeditare cu Academia Română, Centrul de Studii Transilvane), 2024

Traducere: Loránd Mádly, Nicolae Teșculă și Sandra Hirsch

„Studiile din volumul de față, ultimul dintre cele șase ale monografiei istorice dedicate Habsburgilor, tratează relațiile economice ale Monarhiei din perspectiva dificultăților cu care se confrunta aceasta într-o epocă a afirmării națiunilor și statelor naționale. Sperăm să oferim specialiștilor și publicului larg o nouă perspectivă asupra istoriei atât de complicate a Monarhiei Habsburgice, în interiorul căreia o bună parte a poporului român a beneficiat de cadrele politice, juridice, culturale, religioase și economice ale unui stat de drept (chiar dacă imperfect) ce a permis și a favorizat în mare măsură apariția și afirmarea unei identități de factură filooccidentală. Sperăm, de asemenea, că această serie va contribui la formarea unei imagini mai apropiate de realitate a unei Monarhii care timp de secole a înlesnit păstrarea caracterului creștin al Europei și extinderea granițelor Europei, reușind totodată să oprească înaintarea Rusiei țariste spre Apus, ba chiar să o înfrângă în Primul Război Mondial și să facă posibilă eliberarea unor popoare subjugate de secole de puterea de la Răsărit.” (Rudolf Gräf)

„Textele aduc o contribuție esențială la cunoașterea monarhiei dunărene și mai ales la evidențierea efectelor de durată ale stăpânirii austriece în provinciile românești sau la detalierea relațiilor dintre Regatul României și Imperiul Habsburgic sau (între 1867 și 1918) cel Austro-Ungar. Viziunile reputaților istorici ai vremii vor putea fi de acum coroborate mai ușor cu cercetările și concluziile specialiștilor din România, îmbunătățind astfel fresca reconstituirii trecutului comun european, în spiritul adevărului omenește posibil, mereu perfectibil.” (Ioan-Aurel Pop)

2. Libertatea de depresie

Autor: Radu Paraschivescu

Editura: Humanitas, 2024

Minciuna nu stă doar cu regele la masă, ca în poezia lui Vlahuţă, ci şi cu o bună parte dintre politicienii României. Şi nu e ea singurul amfitrion al parlamentarilor, primarilor şi jupânilor mai mari sau mai mici. Sunt şi alţii, indiferent dacă ne aflăm într-un an electoral sau nu. Textele din Libertatea de depresie despre aşa ceva vorbesc: despre felul în care un vis de ţară poate deveni un coşmar. Despre Caţavencii noştri de tip nou, gata să se bată cu cărămida patriotismului în piept. Despre impostori şi hoţi, despre huligani şi nechemaţi, despre borfaşi şi slugi cu spinarea de pâslă, despre inşi bolnavi de mesianism galopant şi bufoni nocivi. Sunt doar o parte dintre personajele prezente în textele lui Radu Paraschivescu - o distribuţie în care poţi ghici uneori ecouri din proza sud-americană. Şi chiar dacă ne găsim într-o perioadă în care ţara pare orientată într-o direcţie bună, nu poţi să nu te întrebi cum am fi arătat dacă decidenţii noştri n-ar fi fost rezultatul unei atât de masive contraselecţii. Unde am fi fost dacă meritul şi competenţa ar fi surclasat pila şi învârteala? Cum ne-am fi simţit fără atâţia agenţi patogeni care ne poluează viaţa şi ne strică rosturile?

3. Vezi?

Autor: Victor Ieronim Stoichiță

Editura: Humanitas, 2024

„Impresionismul este considerat în mod unanim ca prima revoluție a artei moderne, în opoziție cu arta academică. O revoluție care a constat mai întâi de toate în «factura picturală», idee care, deși conține un sâmbure de adevăr, este mult prea simplistă. Această carte propune o altă lectură a apariției picturii moderne. Ea încearcă să demonstreze că în impresionism are loc o schimbare mult mai radicală și mai profundă, care vizează «tematizarea privirii moderne». Dacă există cu adevărat ceva profund nou în pictura lui Manet, Monet și Degas este faptul că meditația asupra actului de a vedea devine, în opera lor, o temă centrală. Impresionismul «gândește privirea» cu o voință de inovare care nu presupune în mod necesar ignorarea tradiției, cât, mai degrabă, dialogul cu tradiția. Această «tematizare a privirii» este «modernă», căci ea însumează înseși limitele vederii și ale picturii.” - Victor Ieronim Stoichiță

4. Ochelarii cu ramă de aur

Autor: Georgio Bassani

Editura: Pandora M, 2024

Traducere: Rodica Locusteanu

În orașul Ferrara al anilor 1930 sosește un doctor nou, Fadigati, un om optimist și modern în atitudine și, mai mult decât orice, un om care vrea să fie acceptat în noua sa casă. Dar aparențele se năruie imediat ce localnicii descoperă că e homosexual, iar tânărul pe care-l plătește pentru a-i fi amant îl umilește în public. Pe măsură ce antisemitismul se răspândește în Italia, naratorul evreu al poveștii începe să nutrească milă și înțelegere față de doctor. Ochelarii cu ramă de aur este un studiu pasionant, dar tragic, despre cum ne pot fi distruse viețile de către cei pe care-i considerăm apropiați. Romanul lui Giorgio Bassani a fost ecranizat în 1987, în regia lui Giuliano Montaldo, cu Philippe Noiret, Rupert Everett și Valeria Golino în distribuție.

5. Marea elvețiană

Autoare: Jen Beagin

Editura: Trei, 2024

Traducere: Elena Marcu

Greta își petrece zilele transcriind ședințe de terapie pentru un sex coach, o slujbă de vis având în vedere că întotdeauna i-a plăcut să descopere secretele oamenilor. Însă viața îi este complet dată peste cap când dezvoltă o fascinație neobișnuită pentru una dintre cliente: o femeie căsătorită inhibată, pe care o numește cu afecțiune Măreața Elvețiană, deoarece e înaltă, stoică și originară din Elveția.

Greta e fermecată de atitudinea revigorantă a acesteia în fața traumelor.

Amândouă au istorii întunecate, însă Măreața Elvețiană alege să se desprindă de suferința ei, în timp ce Greta continuă să fie torturată de trecutul său. Îndrăzneață, excentrică și plină de umor și personaje irezistibile, Măreața Elvețiană este atât o poveste despre traumă și obsesie, cât și o cercetare abilă a infidelității, a sănătății mintale, a stereotipurilor sexuale și a multor altor aspecte, pe care o realizează această scriitoare uimitor de talentată, o voce unică în ficțiunea contemporană.

6. Acolo unde urlă șacalii

Autor: Amos Oz

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Marlena Braester

În cartea sa de debut, Acolo unde urlă șacalii, Amos Oz își adună laolaltă primele zece povestiri pline de forță, scrise între 1962 și 1964, și nimic din ele nu trădează o operă de început.

„Descoperim cu stupefacție siguranța și sobrietatea frazelor, precizia incisivă a scrisului, ironia caustică a unei critici severe a timpului, contraste brutale între pământul pietros al deșertului, cu turmele beduinilor, și verdele luminos al livezilor kibbutzurilor, dezamăgirea sfâșietoare până la moarte a fondatorilor kibbutzului - simbol al tânărului-bătrân Israel -, totul copleșit de râsul sarcastic al șacalilor, urcând din văile încețoșate, râs crud, batjocoritor. Sau poate nu e decât un plâns disperat, care destramă toate alegoriile pentru a le țese din nou pe același splendid război de țesut literar cunoscut nouă din Iuda, Aceeași mare, Să nu pronunți: noapte, Odihnă desăvârșită - toate formând tulburătoarea Poveste despre dragoste și întuneric.” - Marlena Braester

7. Viața mea cu Mozart

Autor: Eric-Emmanuel Schmitt

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Lidia Bodea

„Muzica este strâns legată de viața mea intimă și spirituală. Muzica ne ajută să ne construim identitatea, ne alină suferința, ne readuce bucuria în suflete, ne face să dansăm și să cântăm. Dar arareori se vorbește despre această putere uluitoare.” - Eric-Emmanuel Schmitt

8. Radio-silence

Autor: Alice Oseman

Editura: Trei, 2024

Traducere: Mihaela Doagă

Frances își petrece timpul studiind cu un singur scop: să ajungă la o universitate de elită. Nimic nu-i stă în cale, nici prietenii, nici vreun secret vinovat. Dar când îl întâlnește pe Aled, geniul timid din spatele podcastului ei favorit, descoperă o nouă libertate și prietenia adevărată. Așa că nu se mai teme să fie ea însăși. Apoi podcastul devine viral și fragila încredere dintre ei e spulberată. La rândul său, Aled e singur și se luptă cu secrete întunecate. Și doar înfruntându-și temerile, le va putea depăși. Într-o lume hotărâtă să-i reducă la tăcere, Frances și Aled se străduiesc să-și găsească propriile voci pe parcursul unui an care le va schimba viața. Oare vor avea curajul să le arate tuturor cine sunt ei cu adevărat?

9. Ochii Monei

Autor: Thomas Schlesser

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Daniel Nicolescu

Roman cu un succes fulminant, în curs de traducere în 60 de țări, însoțit de splendide reproduceri ale unor capodopere din trei muzee celebre pariziene, Ochii Monei este povestea emoționantă a relației solare dintre o fetiță și bunicul ei și, în același timp, o explorare a artei și a nevoii fundamentale de frumos.

Un singur an: atât îi rămâne Monei pentru a descoperi frumusețea lumii. Acesta este verdictul medicilor, neputincioși în fața bolii misterioase a fetiței care își pierde vederea. În fiecare dintre cele 52 de săptămâni, bunicul ei, un om erudit și înțelept, o ajută să descopere esențialul: 52 de capodopere. Cei doi vor străbate galeriile marilor muzee ale Parisului - Luvru, Orsay, Beaubourg -, încredințându-se lui Botticelli, Vermeer, Goya, Courbet, Brâncuși, Kahlo sau Basquiat. Vor plonja împreună în fiece operă comentată de bunic, pentru ca Monei să i se înscrie în memorie frumusețea intrinsecă și lecția de filozofie emanate de aceasta. Contemplând capodopere, fetița va înțelege de asemenea ce înseamnă generozitatea, spiritualul, melancolia sau revolta și va aplica aceste mici învățături în viața sa cotidiană. Un roman despre salvarea prin artă, unic în felul său, pasionant, atașant.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹