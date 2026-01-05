9 cărți în noul an

1. Biblia lemnului otrăvit

Autoare: Barbara Kingsolver

Editura: Trei, 2025

Traducere: Irina Horea

În 1959, Nathan Price, un evanghelist înflăcărat, își duce familia și misiunea în Congoul Belgian. Cu mult entuziasm, iau cu ei ceea ce cred că le va fi util, însă descoperă curând că pe pământul african totul - de la semințele de grădină până la Scriptură - se transformă în mod dezastruos. Istoria familiei, întunecată de pierderile suferite și de întrebări rămase fără răspuns, este relatată, pe rând, de soția și cele patru fiice ale sale. Împletite cu pasiune, poveștile lor devin o explorare fascinantă a riscului moral și a responsabilității personale.

O epopee plină de suspans despre tragica destrămare și remarcabila reconstrucție a unei familii pe parcursul a trei decenii petrecute în Africa.

Barbara Kingsolver (n. 1955), scriitoare, eseistă și poetă americană, este autoarea a nouă bestsellere, printre care romanele Sub cerul liber, stăm în lumină, Flight Behavior și Prodigal Summer, precum și a unor volume de poezie, eseuri și nonficțiune. Împreună cu soțul și fiicele sale, a publicat influenta lucrare Animal, Vegetable, Miracle: A Year of Food Life. La Editura Trei au mai fost publicate romanele Demon Copperhead (Pulitzer Prize for Fiction 2023) și Lacuna (Orange Prize for Fiction 2010).

2. Cele mai faimoase jocuri de băut din istorie

Autor: Elliot Martyn

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Dan Bălănescu

Nu doar că băutura și bețiile au constituit o constantă a omenirii încă de la începuturile istoriei, în Egiptul ori Sumerul de acum mai bine de 5.000 de ani, ci la fel de vechi sunt și tot soiul de întreceri ori jocuri mai mult sau mai puțin elaborate la care s-au dedat chefliii, născocite din plăcere, din amuzament, ca parte a unor ritualuri, pentru a impresiona sau chiar pentru a pedepsi. În Cele mai faimoase jocuri de băut din istorie, Elliot Martyn ne poartă într-un tur ghidat din Grecia antică și întrecerile între petrecăreți de la faimoasele sale simpozioane la duelurile de înjurături ale scandinavilor medievali și jocurile bahice din cârciumile ilicite ale Americii prohibiției. O carte savuroasă, plină de detalii fascinante și anecdote istorice - dar și de învățăminte.

3. Omul duplicat

Autor: José Saramago

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Georgiana Bărbulescu

Tertuliano Máximo Afonso, protagonistul romanului Omul duplicat, este profesor de istorie la liceu. E divorţat, deseori deprimat şi duce o viaţă de rutină. Urmând sfatul unui coleg de a încerca să se distreze puţin, într-una din zile închiriază un film, care însă nu-i face nicio plăcere. Târziu în noapte, se trezeşte din somn cu sentimentul că nu e singur în casă. Revine în sufragerie, unde lăsase deschis videoplayerul cu filmul înăuntru, şi descoperă figura unui actor care îi seamănă perfect. Din acest moment, povestea se va transforma într-un thriller în care victima se află în căutarea propriei identităţi.

„Într-un fel, se poate spune că, literă cu literă, cuvânt cu cuvânt, pagină cu pagină, carte după carte, am reușit să implantez în omul care eram personajele pe care le-am creat. Cred că fără ele n-aș mai fi cel care sunt azi; fără ele poate că viața mea n-ar fi putut să devină altceva decât o schiță imprecisă, o promisiune care, ca atâtea altele, n-ar fi rămas decât o promisiune.” (José Saramago)

4. Reginele Ierusalimului

Autoare: Katherine Pangonis

Editura: Baroque Books, 2025

Traducere: Mihai Moroiu

Orientul Mijlociu sau, mai simplu, Outremer, „de peste mări”, a inspirat generații de istorici, din Antichitate până în epoca modernă, care însă au lăsat în surdină vocea femeilor din regat: Morfia din Melitene, Melisanda a Ierusalimului, sora ei rebelă Alice, fiica isteață a acesteia - Constance a Antiohiei -, și, în cele din urmă, Sibila a Ierusalimului și mama ei autoritară, Agnes de Courtenay. Dar să nu uităm nici de Eleonora de Aquitania și călătoria sa în Orient cu cea de-a doua Cruciadă și nici de triunghiului amoros dintre ea, Constance și soțul acesteia, Raymond de Antiohia, mai precis chiar unchiul Eleonorei.

Fascinantă, autoritară, intrigantă și plină de suspans, empatică și profundă, iată o carte care spune povestea femeilor conducătoare din nemilosul Outremer, ca politicieni iscusiți, regine-războinice, mame și soții capabile să își apere regatul împotriva cruciaților și a furiei musulmane.

5. Versailles. Visul de aur al Franței

Autoare: Jean-Christian Petitfils

Editura: Baroque Books, 2025

Traducere: Ines Hristea

Sub coordonarea lui Jean-Christian Petitfils, optsprezece autori, dintre cei mai buni istorici și conservatori ai patrimoniului, oferă o nouă perspectivă asupra acestei capodopere arhitecturale a istoriei Franței: Versailles - o lume secretă cu uluitoarea ei strălucire, drame discrete și întâlniri misterioase, palatul puterii și teatrul vanității, dar și templul artei, iubirii și misterului, un vis de piatră, aur, grădini, apă și lumină, locul în care armonia întâlnește grandoarea și istoria se transformă în mit.

6. Niklaus von Flüe și Sfânta Perpetua

Autoare: Marie-Louis von Franz

Editura: Trei, 2025

Traducere: Oana Maria Badea

Volumul al VI-lea al Operelor complete ale lui Marie-Louis von Franz explorează viziunile profunde a doi sfinți inovatori ai Bisericii Catolice, Fratele Klaus și Perpetua.

Sf. Niklaus von Flüe, ocrotitorul Elveției, era respectat în cea mai înaltă măsură atât de C.G. Jung, cât și de Marie-Louise von Franz. Jung îl declarase chiar Sfântul Ocrotitor al Psihoterapiei datorită reflecțiilor introspective și experiențelor lui profunde. Se spune că viziunile sfântului începuseră încă din pântecul mamei și au continuat până la moartea sa. Una dintre ultimele lui viziuni a fost o imagine terifiantă a figurii lui Dumnezeu. Von Franz l-a considerat pe Niklaus fratele-umbră al lui Hristos și l-a descris drept Anthropos alchimic, un om universal. Viziunile acestuia au reprezentat o evoluție în misticismul creștin.

Sf. Perpetua a fost o tânără creștină ucisă de gladiatori la vârsta de 22 de ani, în 203, într-o arenă romană. Viziunile ei impresionante s-au manifestat cu câteva zile înaintea morții. În interpretarea lui von Franz, acestea erau revelații ale unei noi imagini creștine a lui Dumnezeu, izvorâtă din inconștientul colectiv și aflată în animusul tinerei Perpetua.

„În ce Zeitgeist s-a născut Niklaus von Flüe? Viața lui a fost modelată de evenimentele din secolul al XV-lea, adică de la sfârșitul Evului Mediu sau etapa de incubație a epocii moderne. Această fază de incubație a debutat brusc, la mijlocul secolului al XIV-lea, mai exact în 1348, odată cu izbucnirea celei mai devastatoare pandemii de ciumă bubonică prin care trecuse vreodată Europa. Moartea Neagră secera pe toată lumea, fără discriminare. Nu se oprea la clerici, cavaleri și țărani, nobili și vasali sau bărbați, femei și copii. (…) Pe de altă parte, Perpetua a trăit în secolul al II-lea, cu 1300 de ani înaintea lui Niklaus von Flüe. În acele vremuri incerte, când creștinii erau fie persecutați, fie tolerați, ei se întâlneau duminica să se roage, să cânte și să stea la masă împreună. Astfel a luat naștere treptat Biserica.” - Marie-Louise von Franz

7. Bani de aruncat

Autoare: Asta Olivia Nordenhof

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Simina Răchițeanu

Maggie şi Kurt se străduiesc să-şi ţină în viaţă căsnicia după ce singura lor fiică s-a mutat de acasă. Au o fermă veche şi locuiesc împreună în Nyborg, însă cumva sunt mereu în contratimp şi nu reuşesc să discute despre evenimentele care i-au adus împreună. Cu câteva decenii în urmă, un feribot pentru pasageri numit Scandinavian Star a luat foc, iar o sută cincizeci şi nouă de oameni şi-au pierdut viaţa. Evenimentul este considerat o tragedie naţională în Danemarca şi Norvegia. Ani mai târziu s-a descoperit că incendiul nu a fost un accident tragic, ci rezultatul unei escrocherii cu poliţe de asigurare. Cum se leagă dezastrul Scandinavian Star de relaţia dintre Maggie şi Kurt? Cum ne afectează şi ne corup banii cele mai intime relaţii? Şi este oare posibil să ne eliberăm vreodată de sub dominaţia lor? Bani de aruncat este atât o fascinantă operă de ficţiune, cât şi o investigaţie asupra puterii pe care banii, lăcomia şi dorinţa o exercită asupra noastră, a tuturor.

8. De ce privim în direcția greșită

Autor: Valentin Constantin

Editura: Humanitas, 2025

Cu o voce care amintește de tradiția marilor moraliști europeni, Valentin Constantin privește cu luciditate spre mecanismele puterii, spre provincialismele care ne modelează fără să știm, spre felul în care ne pierdem spiritul critic și spre fragilitatea valorilor pe care pretindem că le apărăm. Eseurile sale traversează teritorii diverse - de la Antigona lui Sofocle la suveranismele recente, de la mecanismele puterii contemporane la derapajele provinciale ale societății românești, de la iluziile geopoliticii la neliniștile Europei de azi -, propunându-ne o radiografie intelectuală a prezentului uneori incomodă, adesea neașteptată, mereu necesară.

Cartea de față nu oferă consolări facile, dar oferă ceva mai prețios: o invitație la a privi lumea fără scurtături, fără sloganuri și fără autoamăgiri, cu o luciditate care nu renunță totuși la speranța că spiritul critic poate fi salvat.

9. Tot ceea ce cauți se află în bibliotecă

Autoare: Michiko Aoyama

Editura: Nemira, 2025

Traducere: Andreea Sion

Ce căutați?

Aceasta este întrebarea pe care cea mai enigmatică bibliotecară din Tokyo, Sayuri Komachi, le-o adresează de fiecare dată cititorilor. La fel ca majoritatea bibliotecarilor, Komachi cunoaște fiecare carte de pe rafturile sale, însă, spre deosebire de ceilalți, are abilitatea unică de a citi sufletele celor care-i trec pragul. Fără să ceară lămuriri sau explicații, Komachi știe cu ce se confruntă fiecare cititor, ce anume caută, așa că le recomandă o carte nu doar potrivită, ci esențială pentru viața acestora.

Fiecare cititor pășește în bibliotecă într-un punct diferit al carierei sau al visurilor sale, fie că vorbim de vânzătoarea neliniștită, care se simte blocată la locul de muncă, de contabilul conștiincios, care vrea să-și deschidă un magazin de antichități, sau de mama care lucrează din greu și care își dorește să scrie articole pentru o revistă. Conversația pe care o au cu Sayuri Komachi - și cartea-surpriză pe care o recomandă fiecăruia dintre ei - le va schimba decisiv viața.

