9 cărți în luna brumărel

1. Ultima după-amiază a lui Seneca

Autoare: Marianne Jaeglé

Editura: Trei, 2025

Traducere: Sînziana Manta

12 aprilie 65 d.Hr., în apropierea Romei. Soldați înarmați invadează vila lui Seneca, cu un ordin din partea împăratului: filosoful trebuie să se sinucidă. În aceste împrejurări, Seneca îi scrie o ultimă epistolă prietenului său Lucilius, retrăindu-și astfel cei din urmă ani ai vieții sale. Timp de cincisprezece ani, a fost preceptorul, consilierul, apoi prietenul celui care acum îi vrea moartea: împăratul Nero. Deoarece orele de dinaintea trecerii sale în neființă îi sunt numărate, Seneca poate în sfârșit să spună adevărul despre elevul său. Cel din urmă moment de introspecție, în care filosoful pune sub semnul întrebării realitatea puterii, dar se confruntă și cu propriile greșeli și compromisuri. Ultima după-amiază a lui Seneca povestește felul în care Seneca a devenit prizonierul unui ideal al Imperiului, al iluziilor sale și al unui tânăr imprevizibil a cărui adevărată natură a ieșit treptat la iveală. După „Vincent asasinat” și „Un instant dans la vie de Léonard de Vinci”, Marianne Jaeglé readuce la viață uimitoarea confruntare dintre un filosof îndrăgostit de virtute și un tânăr tiran necruțător.

Ultima după-amiază a lui Seneca a primit prestigiosul Prix Orange du Livre 2024.

Țineți aproape de „Jurnalul”, urmează un interviu cu autoarea Marianne Jaeglé!

Citește pe Antena3.ro A fost stabilită cauza morții lui Felix Baumgartner. Procurorii spun că parapanta era în stare perfectă

2. Babilonia

Autoare: Constanza Casati

Editura: Trei, 2025

Traducere: Laura Karsch

În decursul secolelor, Babilonia a devenit întruchiparea plăcerii, a excesului și a puterii depravate care conduc Asiria antică. În această lume, trebuie să ucizi ca să fii rege. Sau, în cazul Semiramidei, o orfană crescută la marginea unui imperiu, regină. Nimic din educația Semiramidei nu i-ar fi putut prezice moștenirea. Dar când îl întâlnește pe un tânăr reprezentant al noului rege asirian, o profeție i se dezvăluie, o profeție ce o plasează în centrul unei lumi brutale și în inimile a doi bărbați, dintre care unul se întâmplă să fie rege.

Costanza Casati împletește cu măiestrie mitul și istoria pentru a-i da cuvântul Semiramidei, singura femeie care a condus Imperiul Asirian.

3. Proastă companie

Autoare: Stela-Maria Ivaneș

Editura: Școala Ardeleană

O carte despre singurătate... De fapt, despre tot felul de singurătăți cu care, paradoxal, se confruntă azi omul în plină epocă a comunicării. O carte incitantă despre „cea mai Proastă companie posibilă” - vorba lui Paul Vallery. Interesează pe toată lumea, căci fiecare, într-un fel sau altul, uneori sau deseori, este atins, vrea sau nu vrea, de această formă a suferinței umane.

4. Draga mea Missy

Autoare: Diana Mandache

Editura: Corint, 2025

Corespondența dintre mamă și fiică este depozitată la Arhivele Naționale ale României și vede astăzi lumina tiparului pentru prima dată în România. Corespondența surprinde în detaliu și relația lui Missy cu noua familie din România, unde se revoltă adesea împotriva rigidității obositoare de la Curte, a comportamentului virtuos și a preceptelor impuse de regele Carol I și regina Elisabeta, recunoscând cu sinceritate că tânjea adesea „după o gură de aer proaspăt, unde nu totul e politică sau poezie!”.

Tânăra principesă de coroană a României, alintată Missy, folosește în corespondență un stil viu și fluid, în acord cu tinerețea sa, în vreme ce mama sa, având o extraordinară experiență de viață, are un stil așezat, matur, plin de griji și de sfaturi.

5. Intră Stafia

Autoare: Isabella Hammad

Editura: Polirom, 2025

Traducere: George Volceanov

Sonia Nasir, o actriță în vârstă de 38 de ani care locuiește la Londra, trece printr-o criză personală și profesională. După mai bine de un deceniu de absență, în 2017 se întoarce la Haifa, orașul natal al tatălui ei, ca să-și viziteze sora mai mare, pe Haneen. Simțindu-se pierdută și deziluzionată, Sonia speră că această călătorie ar putea fi ocazia perfectă pentru a reînnoda relația cu sora ei, dar și cu propriul trecut. Odată ajunsă în țara de origine, se apropie de o prietenă a lui Haneen, carismatica regizoare Mariam Mansour, care pregătește punerea în scenă a unui Hamlet grandios în Cisiordania. Gândit de Mariam ca o alegorie despre cauza palestiniană, textul lui Shakespeare este dezbătut îndelung de actori în timpul pregătirilor pentru spectacol. Deși inițial are rezerve față de această abordare, Sonia, care acceptă să joace rolul lui Gertrude, ajunge să rezoneze cu viziunea regizoarei, găsind, pe durata repetițiilor, din ce în ce mai multe legături de adâncime între piesă și lupta pentru eliberare a palestinienilor.

6. Frankenstein

Autoare: Mary Shelley

Editura: Corint, 2025

Traducere: Sorin Petrescu

Monstru sau creatură neînțeleasă? Două sute de ani mai târziu, experimentul lui Victor Frankenstein încă ne bântuie, nu doar din rațiuni ale terorii, ci și ale îndoielii: poate fi iubită o ființă în ciuda fricii pe care o provoacă? Una din cărțile clasice care ridică întrebări și în prezent.

După chinuitoare experimente, Victor Frankenstein, pasionat de învățăturile vechilor alchimiști și veșnic tulburat de misterul morții și de necunoscutul ce îi urmează, reușește să insufle viață unei creaturi dincolo de orice închipuire coșmarescă. Renegat de propriul creator, așa-zisul monstru dă dovadă de o dorință neostoită de a deprinde traiul și limba oamenilor, de a le fi aproape și de a-i iubi și a fi iubit. Conștient de aspectul său dezagreabil și întâmpinat numai cu ură și violență, monstrul se lasă în cele din urmă mânat de răzbunare împotriva celui care l-a adus în lume.

Depășind sfera literară, Frankenstein este, în primul rând, o poveste clasică ce suscită numeroase dezbateri filosofice și etice cu privire la viață și moarte, dar și la relația dintre creator și creație.

7. De Vriendt se întoarce acasă

Autor: Arnold Zweig

Editura: Polirom, 2025

Traducere: Andrei Corbea

Într-o seară de la sfârşitul verii anului 1929, scriitorul şi juristul Jitzhak Josef de Vriendt este împuşcat în Ierusalim. O crimă şocantă şi neaşteptată. Oare ucigaşul vine dinspre familia tânărului arab Saud, pentru de Vriendt mai mult decât un elev? Sau, nu cumva, el fusese manipulat de cercurile sioniste radicale, tratându-i pe politicienii deschişi către compromisul cu arabii drept trădători ai cauzei naţionale? Căpitanul Irmin, şeful Serviciului Secret al administraţiei britanice din Palestina, prieten cu de Vriendt şi cunoscător al spiritului său liber, ţine cu tot dinadinsul să-l pedepsească pe ucigaş, oricine ar fi el. Investigaţiile sale îl confruntă cu explozia violentă a rivalităţilor politice şi religioase dintre evreii, arabii şi creştinii trăitori în Palestina, pe fundalul peisajului copleşitor şi al tradiţiei istorice care se întinde pe mai bine de trei mii de ani. Considerat primul roman istoric despre conflictul din Orientul Mijlociu, De Vriendt se întoarce acasă porneşte de la un eveniment real. Deopotrivă naraţiune poliţistă, reconstituire documentară şi poveste de dragoste, romanul este scris în maniera iscoditoare, dar nu mai puţin elegantă care l-a consacrat pe Arnold Zweig.

8. Intermezzo

Autoare: Sally Rooney

Editura: Curtea Veche, 2025

Traducere: Cristina Ștefan

Sunt frați, însă au puține lucruri în comun. Peter Koubek este un avocat din Dublin în vârstă de treizeci și doi de ani - competent, curajos și de succes. Pe de altă parte, la douăzeci și doi de ani, campion la șah și proaspăt ieșit de pe băncile facultății, sfiosul Ivan abia își începe viața.

În urma morții tatălui lor, constată că, deși uniți de suferință, trăiesc în lumi răsturnate: în vreme ce Peter face față înghițind pumni de pastile și pierzându-se în legături tulburi, pentru Ivan se înfiripă, nesperat, o relație amoroasă. Între ei, ca niște ancore pe timp de furtună, Sylvia, Naomi și Margaret își păstrează gândirea limpede. Doliul deschide, pentru cei doi frați, un spațiu nou în care să se distanțeze și să se reapropie, o perioadă cu dorințe, disperare și posibilități noi.

9. Mama

Autoare: Grazia Deledda

Editura: Școala Ardeleană, 2025

Traducere: Ștefan Damian

„Romanul Mama (1920) este o operă de maturitate în care sunt recurente argumente dragi autoarei, pe care cititorul român le va putea descoperi parcurgând paginile de intense trăiri sufletești, analize psihologice generate de adeziunea la realitatea trăită, în care Deledda și-a dovedit calitățile. Singurătatea, dăruirea, frământarea sufletească, teama de celălalt, reticența, masca individualizează multe personaje, fie că au un nume (Agnese, Paulo), fie că reprezintă o categorie, cum este cazul mamei. Drama interioară a celor două femei provine din contrastul social: cea dintâi trăiește o pasiune (scandaloasă în lumea catolică) pentru un preot, iar cealaltă, o dramă interioară profundă pentru posibila năruire a realizărilor sale obținute printr-o viață de renunțări. Între acestea se înscrie drama spirituală a lui Paulo, căruia condiția de preot îi impune sacrificarea iubirii pământești” - Ștefan Damian.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹