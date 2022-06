Cărți poștale de poveste: de acest 1 iunie, inspiră un copil să citească și Asociația Curtea Veche donează în numele tău

Proiectul este unul caritabil, fiecare set de cartoline achiziționat și oferit în dar unui copil însemnând și câte o carte trimisă de Asociația Curtea Veche unui elev din mediul rural care crește fără acces la lectură.

Cele 10 imagini de poveste incluse în setul propus de Curtea Veche pot fi achiziționate online sau direct de la târgul de carte la prețul de 80 lei. Ele poartă semnătura unora dintre cei mai cunoscuți ilustratori din România: Anda Ansheen, Andra Badea, Andreea Țimpea, Cristiana Radu, Evelin Bundur, Gabi Toma, Leonid Gamarț, Paula Rusu, Roxana Iacoban, Stela Damaschin-Popa.

Miercuri, 1 iunie, între 14:30 și 15:30, la standul Curtea Veche Publishing (Bookfest, pavilionul B2, Romexpo București) micuții cititori vor avea ocazia să asiste la o sesiune creativă de doodling cu o parte dintre ilustratoarele care s-au implicat în proiect: Andra Badea, Cristiana Radu, Gabriela Toma, Stela Damaschin-Popa.

Ar trebui ca lumea poveștilor să fie accesibilă oricui. Cu toate acestea, în mediul rural nu există librării, doar 1 din 4 copii au acces la cărțile necesare și doar 2% dintre copii ajung la facultate. Din 2014, la Asociația Curtea Veche ne-am asumat o misiune pe cât de simplă, pe atât de importantă – să promovăm lectura în rândul copiilor. Am donat 105.354 de cărți către tot atâția copii din 298 de localități și 37 de județe. Am pus pe picioare cel mai mare festival de lectură pentru copii – NARATIV, la care au participat peste 10.000 de elevi. Am înființat peste 200 de cluburi de lectură și am strâns în jurul nostru sute de voluntari.