11 cărți cu vino-'ncoa

1. Înainte de Big Bang

Autor: Laura Mersini-Hougthon

Editura Trei

Ce a existat înainte de Big Bang și ce există în afara universului pe care acesta l-a creat?

Până de curând, oamenii de știință nu puteau decât să ghicească ce se află dincolo de limitele continuumului spațio-temporal. Cu toate acestea, noi instrumente științifice ne oferă astăzi posibilitatea de a privi dincolo de frontierele universului nostru și de a ne testa teoriile despre ceea ce se află acolo.

Cercetările revoluționare ale lui Mersini-Houghton sugerează că ne aflăm într-un peisaj cuantic ce ascunde o multitudine de alte universuri, probabil chiar și secretul originilor existenței înseși. Dovezi recente au dezvăluit semnăturile unor astfel de universuri înrudite pe întinderea cerului nostru nocturn, confirmând activitatea teoretică a lui Mersini-Houghton și oferind dovezi că universul nostru este doar un simplu membru al unei familii cosmice nesfârșite. O uluitoare călătorie prin multivers, volumul Înainte de Big Bang ne va schimba modul în care percepem universul și locul pe care îl ocupă omenirea în imensitatea insondabilă a cosmosului.

Laura Mersini-Houghton este cosmolog și fizician teoretician de renume internațional, unul dintre cei mai mari experți ai lumii în ceea ce privește multiversul și originile universului. În prezent este profesor de fizică teoretică și cosmologie la Universitatea din Carolina de Nord (Chapel Hill) și visiting professor la catedra de matematică aplicată și fizică teoretică a Universității din Cambridge.

2. Jungla de piatră

Autor: William Carlsen

Editura ART

În 1839, diplomatul John L. Stephens și artistul britanic Frederick Catherwood pornesc în aventura vieții lor pentru a desluși enigma unor vechi orașe din America Centrală, ale căror ruine fuseseră înghițite de junglă cu secole în urmă. Într-un climat marcat de teribile turbulențe politice și sociale, cei doi vor cerceta siturile de la Copán, Palenque, Uxmal, Chichen Itzá, Tulum, aducând în atenția întregii lumi vestigiile mayașe. William Carlsen reface traseul descoperirii acestei civilizații uitate, relatând totodată excepționalele destine ale celor doi exploratori. În volum sunt reproduse superbele desene realizate de Frederick Catherwood în timpul expediției.

3. Frica în Occident

Autor Jean Delumeau

Editura ART

Frica în Occident este una dintre cele mai cunoscute lucrări ale istoricului Jean Delumeau, ilustru reprezentant al valului de specialiști în istoria mentalităților pe care Școala franceză i-a produs. Cu un vast câmp de observație – istoric, bineînțeles, dar și economic, sociologic, psihanalitic, psihologic și antropologic –, autorul creează fresca unei Europe traumatizate de ciumă, războaie, dispute religioase și permanentă nesiguranță. Delumeau analizează fricile colective ale societăților occidentale din perioada cuprinsă între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea, încercând să răspundă la o simplă întrebare: cui îi e frică și de ce anume? Este recreată convingător și argumentat atmosfera acestor veacuri în care psihozele colective sunt declanșate nu doar de catastrofe, ci și de lucrarea agenților lui Satan: vrăjitorii, evreii, turcii, femeile.

4. Cea mai frumoasă istorie a fericirii

Autori: André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge

Editura ART

Cum putem spera să fim fericiţi? Trebuie să profităm de viaţă şi de fiecare clipă, alergând după plăceri? Trebuie să urmărim cu orice preţ reuşita, să ne îmbătăm cu cele mai nebuneşti pasiuni? Fericirea are o istorie: ea nu a fost întotdeauna considerată un scop al existenţei şi nici ideal de viaţă; unii au preferat înţelepciunea sau dragostea. În plus, ea a fost reprezentată sub diferite forme de-a lungul vremii: ca un paradis, apoi, odată cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, sub forma unei societăţi de oameni liberi şi egali. În acest dialog pe trei voci, fericirea îşi spune povestea, de la naşterea sa, în filosofia Greciei antice, până la afirmarea ei politică în 1789, trecând prin reprezentarea ei paradisiacă în sânul credinţei creştine.

5. Din prietenia unui munte

Autor: Pascal Bruckner

Editura Trei

Copil al zăpezii și al brazilor, crescut în Austria și Elveția, autorul are o relație cu totul specială cu subiectul său: cu cât urcă mai mult, cu atât reface legătura cu tinerețea. Acest eseu despre munte începe ca o formă de autobiografie sensibilă, în care toate simțurile contribuie la amintirea trecutului: a urca înseamnă a întineri în spirit, a reconecta într-o singură buclă cele două părți ale vieții. Dincolo de amintirile personale, drumeția este un exercițiu de prietenie, care leagă membrii aceleiași frânghii sau aceleiași curse.

Dar de ce să urcăm în vârf dacă urmează să coborâm din nou, de ce suferința urcușului se transformă în plăcere, de ce absurdul acestei practici face absurdul existenței banal, ce metafizică a Absolutului este în joc aici, ce provocare? Una a timpului, a îmbătrânirii, apanicii sau a fricii? Mai este loc pentru o ontologie a eroismului în vremurile noastre post-eroice? Într-un stil strălucitor, Bruckner topește în aceeași zăpadă lucruri văzute și citite, literatură și filosofie, ritualurile unei pasiuni și întrebări despre sensul vieții — despre distrugerea ecosistemului nostru —, amurgul unei forme de aventură, amenințată ca o capodoperă în pericol. Oare graba spre vârfuri anunță, în felul ei, sfârşitul unei lumi?

6. Clitemnestra

Autor: Constanza Casati

Editura Trei

Plasată în universul Greciei Antice și spusă din perspectiva celei mai mărețe eroine ale sale, „Clitemnestra” este o poveste despre putere și profeție, despre ură, dragoste și o regină de neuitat, care i-a ucis cu înverșunare pe cei care au nedreptățit-o.

7. Biblia vitaminelor

Autor: Dr. Earl Mindell

Editura Lifestyle

Ce sunt vitaminele?

Vitaminele sunt substanțe organice necesare vieții. Ele sunt esențiale pentru funcționarea normală a organelor noastre și, cu câteva excepții, nu pot fi fabricate sau sintetizate intern. Necesare pentru creșterea, vitalitatea și starea noastră generală bună, ele se găsesc în cantități extrem de mici în toate produsele alimentare naturale. Noi trebuie să obținem vitamine din aceste alimente sau din suplimente alimentare.

Ce nu sunt vitaminele?

Vitaminele nu sunt pastile energizante și nu au valoare calorică sau energetică proprie. Nu sunt substitute pentru proteine, minerale, lipide, carbohidrați. Nu sunt componente ale structurilor corpului omenesc. Nu poți să iei vitamine, să nu mănânci și să te aștepți să fii sănătos.

Dr. Earl Mindell este autorul unui mare număr de titluri care s-au bucurat de succes internațional. Este farmacist autorizat, maestru erborist și profesor la Facultatea de Farmacie a Universității Chapman și este membru al comitetului de conducere al Colegiului de Medicină Naturistă din California.

8. Juncky

Autor: William S. Burroughs

Editura Pandora M

Scris la îndemnul lui Allen Ginsberg, în America anilor de după război, când până și a vorbi despre droguri era o infracțiune, romanul de debut al lui William S. Burroughs, considerat „calea de acces” spre infernul din Prânzul dezgolit, este o mărturie de o răceală aproape clinică despre ravagiile dependenței de stupefiante. Construit asemenea unui răspuns la întrebarea nerostită „Cum poate un om să ajungă dependent de droguri?”, Junky spune povestea căderii unui om „normal”, cu venituri suficiente și studii superioare, în capcana dependenței și a traficului de stupefiante. Bolgia descrisă de Burroughs se suprapune ca o hartă virtuală peste America și Mexic, iar galeria de personaje care o populează și-ar găsi locul fără nicio ajustare în cercurile infernului din Divina Comedie.

9. Arta prieteniei

Autor: Marisa G. Franco

Editura Trei

Prietenia - valorizată de-a lungul secolelor, redusă la câteva click-uri și clickuri în prezent, ne poate ajuta să ne dezvoltăm emoțional, să ducem o viață mai lungă și mai sănătoasă, și chiar să ne revigorăm relațiile de cuplu, uneori împovărate de singurătatea celor doi parteneri. Și chiar dacă ne imaginăm că o relație de prietenie, odată închegată, merge de la sine, fără ca noi să depunem vreun efort, s-a demonstrat că, pentru a o păstra și îmbogăți, trebuie să ne implicăm activ și conștient în tot ce înseamnă aceasta. Marisa G. Franco este psiholog, profesor la Universitatea din Maryland, SUA.

10. O istorie a scrisului. De la scrierea cuneiformă la emoji

Autor: Vitali Konstantinov

Editura Grafic

Diversitatea sistemelor de scriere inventate de oameni este fascinantă. Sculptate în piatră, pe scoici sau oase, desenate pe nisip sau încrustate pe scoarța de copac, semnele mai simple sau mai complicate folosite de strămoșii noștri de-a lungul vremii dovedesc nevoia oamenilor de a comunica. Astăzi, indiferent de instrumentele folosite, peste tot în lume se trimit milioane de mesaje. Cum au apărut însă toate aceste semne grafice? O istorie a scrisului, concepută sub forma unui album grafic, ilustrează nașterea a peste 100 de sisteme de scriere din întreaga lume, de la începuturi până în zilele noastre, de la scrierea cuneiformă şi hieroglife egiptene la emoji.

11. Marco Polo, de la Veneția la Shangdu

Autor: Laurence Bergreen

Editura ART

Fără să fie primul călător european din Evul Mediu care a ajuns în Asia şi a scris despre lumea orientală, Marco Polo este, cu siguranță, cel mai cunoscut. În timp, notele sale de călătorie, pe care i le-a dictat în închisoare lui Rustichello din Pisa, vor forma, pentru occidentali, imaginea dominantă a Orientului în perioada medievală târzie şi a Renaşterii, ecourile descrierilor sale ajungând până în modernitate. Cu ajutorul unui bogat material documentar, Laurence Bergreen reușește să separe legenda negustorului venețian de realitatea istorică și să ofere una dintre cele mai complexe şi documentate biografii ale lui Marco Polo.

