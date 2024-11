9 cărți, în roata timpului

1. Se face liniște în mine

Autoare: Ana Blandiana

Editura: Humanitas, 2024

„Din când în când se face liniște în mine

ca și cum istoria s-ar fi oprit.

E ca o lumină imensă

pe o câmpie fără sfârșit,

un amestec de bucurie și spaimă

ca în fața lui Dumnezeu.

Știu că ține doar o secundă, dar simt

că așa ar putea fi mereu,

dacă aș avea destulă putere

să plec convinsă că vin înapoi,

cum pleacă păsările

în fiecare toamnă

spre viața lor de apoi”.

2. Pavel, apostolul păgânilor

Autoare: Paula Fredriksen

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Radu Cucuteanu

Deși Sfântul Pavel este unul dintre cele mai cunoscute personaje ale creștinismului, figura sa este înconjurată până în zilele noastre de controverse. Cine a fost cu adevărat Pavel din Tars? Un rabin influențat de elenism? Ori mai degrabă adevăratul fondator al unei noi religii? A fost el oare un apostol autentic, deși l-a cunoscut pe Iisus doar într-o vedenie avută în deșert? Și nu cumva a preschimbat după bunul său plac învățătura misteriosului profet din Evanghelii, pe care l-a proclamat apoi Mesia? Călăuzindu-ne printr-un labirint istoric fascinant, Paula Fredriksen dă la o parte prejudecățile și stereotipurile acumulate încă de la începuturile creștinismului și ne mijlocește astfel întâlnirea directă cu omul și gânditorul Pavel.

3. Filosofia politică

Autor: Eric Weil

Editura: Trei, 2024

Traducere: Corneliu Bilbă

În Filosofia politică, Eric Weil analizează problemele cu care se confruntă statul modern: conflictul dintre stat și societate, globalizarea societății moderne, nevoia și riscurile unei organizații politice internaționale. Deși consideră știința politică drept cunoaștere autentică în sensul anticilor, Weil afișează un program clar: acela de a face înțeleasă acțiunea umană. În acest obiectiv se încadrează cartea de față (publicată în 1956), una dintre lucrările emblematice ale autorului. El prezintă totodată care este provocarea acțiunii politice: libertatea reală a individului, posibilitatea oferită tuturor de a duce o viață plină de sens, prin reducerea violenței sociale și politice. Weil vorbește despre reactivarea exercițiului cetățeniei, dar originalitatea demersului constă în recuperarea, în același timp, a sensului Statului.

Weil a lăsat posterității lucrări importante: Hegel et l’État (1950), Logique de la philosophie (1950), Philosophie morale (1961), Problèmes kantiens (1963), precum și o serie de eseuri și conferințe. Unele sunt adunate în volum: Essais et conférences (1970/1971 - două tomuri), Eseuri despre natură, istorie și politică (apărută în limba română la Pandora M, 2003).

4. Dune. Comunitatea surorilor

Autori: Brian Herbert, Kevin J. Anderson

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Cristina Ghidoveanu, Stefan Ghidoveanu

La 83 de ani după ce ultimele mașini gânditoare au fost distruse în Bătălia Corrinului, după ce Faykan Butler a preluat numele de Corrino și a urcat pe tron ca primul Împărat al unui nou Imperiu, lumea continuă să se schimbe cu repeziciune. Eroul Vorian Atreides a întors spatele politicii și planetei Salusa Secundus. Descendenții lui Abulurd Harkonnen, dezonorat, au jurat răzbunare împotriva lui Vor, învinuindu-l pentru declinul familiei lor nobile. Raquella Berto-Anirul a înființat Școala Bene Gesserit și, printr-o încercare cumplită, a devenit prima Cucernică Maică. Descendenții lui Aurelius Venport și Norma Cenva folosesc navigatori mutanți, saturați de mirodenie, care pilotează precursoarele navelor Heighliner. Iar Gilbertus Albans, tutelat de mașina gânditoare Erasmus, îi învață pe oameni să devină mentați, în timp ce ascunde un secret de necrezut. Condusă de fanaticul Manford Torondo, mișcarea Butleriană care se opune tuturor formelor de „tehnologie periculoasă” răscolește universul cunoscut, distrugând totul în calea sa.

„Brian Herbert și Kevin J. Anderson coboară din nou către originile universului Dune, explorând conflictele care l-au modelat. Cele trei romane din Școlile Dunei se integrează perfect în marele puzzle Dune” - Marian Coman, redactor-șef Armada.

5. Soldat Marinar

Autoare: Claire Kilroy

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Andreea Focșăneanu

Puternic şi tensionat ca un thriller despre perioada de început a maternităţii, cu provocările ei asupra sănătăţii mintale a mamei, Soldat Marinar este primul roman publicat de Claire Kilroy după mai bine de un deceniu. Viscerale, turbulente, vitale, emoţiile proaspetei mame ne sunt dezvăluite pe măsură ce căsnicia ei trece prin momente de criză şi un vechi prieten reapare în viaţa ei, oferindu-i un colac de salvare femeii care fusese odată. Cartea explorează ciocnirea dintre iubirea feroce pentru fiinţa plăpândă căreia i-a dat naştere şi schimbarea radicală la nivelul identităţii, autonomiei şi creativităţii prin care trece o mamă izolată şi lipsită de sprijin. Romanul, finalist la Women’s Prize for Fiction 2024, abundă în adevăruri incomode şi pătrunzătoare despre ce înseamnă să trăieşti zi de zi cu un copil mic în grijă.

Roman finalist la Women’s Prize for Fiction 2024.

6. O iarnă la New York

Autoare: Josie Silver

Editura: Nemira, 2024

Traducere: Andreea Iancu

Ai fi gata să-ți acorzi o a doua șansă dacă ai întâlni persoana potrivită într-un moment nepotrivit? Ce loc e mai potrivit să-ți acorzi o a doua șansă, dacă nu New Yorkul, orașul noilor începuturi? Iris ajunge în orașul în care orice e posibil, hotărâtă să o ia de la capăt în cariera ei culinară și să uite de Londra și de recenta ei experiență amoroasă, care i-a frânt inima. Cutreierând străzile în timpul unui celebru festival gastronomic, se simte de parcă ar fi protagonista unui film. Apoi, brusc, dă peste o gelaterie care îi pare din cale-afară de cunoscută… Înăuntru, la tejghea, stă un bărbat incredibil de arătos, cu un zâmbet irezistibil, dar care trece, la rândul lui, printr-o criză existențială. Iar ironia sorții face ca Iris să fie singurul răspuns la problemele lui… Însă ea nu poate să-i dezvăluie asta. Sau poate? Oare e pregătită să lase trecutul în urmă și să-și dea voie din nou să se îndrăgostească?

„O lectură de vacanță, captivantă și înduioșătoare, care te va încălzi pe interior, apoi îți va trezi la viață toate simțurile, ca un scoop perfect de gelato, savurat pe străzile din Mica Italie. Un roman care te va face să visezi cu ochii deschiși: New York, New York, here I come…” - Anamaria Manolescu, coordonatoarea colecției Nemira Fiction.

7. Privirea lui Thanatos

Autor: Octavian Buda

Editura: Polirom, 2024

Moartea se plimbă peste tot, este ubicuitară: Et in Arcadia ego. Cele şase episoade istorice din această carte au, fiecare în parte, nota lor terifiantă şi singulară, ele sunt, în fond, incursiuni temporale insolite în prezenţa lui Thanatos, cu ramificări europene ample, în care sunt prinse şi angrenate evenimente româneşti. Sunt studii dramatice de caz, care nu pot fi înţelese decât în contextul larg al extinderilor pandemice şi al războaielor mondiale. Sunt oare epidemiile, războaiele, asasinatele, masacrele instrumentarul morţii? Da, pentru că există o cauzalitate biologică şi o istorie medicală pe care trebuie să o cunoaştem. Da, pentru că oamenii complotează, asasinează şi masacrează, lăsând urme adânci ale cruzimii lor terifiante în istorie şi cultură. O prezenţă sumbră pe care o înţelegi mai bine, în aceste timpuri de cumpănă.

8. Scurte scenarii inițiatice

Autoare: Magda Cârneci

Editura: Polirom, 2024

Un el și o ea, Daniel și Mina, își povestesc pe rând experiențele onirice trăite în cele mai diverse situații. Fie că a fost vorba de un vis, de un moment de meditație sau pur și simplu de o halucinație, cei doi s-au văzut purtați în lumi alternative, cu alte reguli și alte înțelesuri, dar fiecare în parte a adus un moment de revelație, ulterior transpus în lumea reală, cunoscută. Un volum în care scurtele scenarii inițiatice dau măsura transformărilor umane prin intermediul transcendenței.

„Aceasta este o colecție de povestiri care pleacă de la istorii trăite, culese din numeroasele mele jurnale întinse de-a lungul multor ani. Recitind aceste jurnale, mi-am dat seama de potențialul prozastic al multor întâmplări, dar într-un sens anume, specific: acela de a trezi gustul pentru o realitate alternativă, deși totuși concretă, de a provoca deschiderea simțurilor spre o lume fascinantă, mult mai bogată decât cea ordinară. Altfel spus, de a incita cititorul să depășească banalitatea crasă care domină existențele noastre (și, în consecință, predomină și în proza scurtă contemporană). Și de a-i deschide acestui cititor, chiar a-i încuraja o perspectivă transcendentă asupra lucrurilor, omului, lumii. Finalmente, noi suntem ființe care se autotranscend continuu. Prozele acestea revendică realitatea transcenderii” - Magda Cârneci.

9. Parfum de gheață

Autoare: Yōko Ogawa

Editura: Humanitas Fiction, 2024

Traducere: Raluca Nicolae

Yōko Ogawa, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii japoneze actuale, creează, prin scriitura sa analitică și detașată, o rețea de personaje unite prin fire nevăzute de un destin misterios.

După sinuciderea neașteptată a iubitului ei parfumier, Ryōko devine conștientă de cât de puțin știa despre trecutul lui Hiroyuki. La început, încercarea de a-i explora personalitatea scoate la iveală doar câteva fraze enigmatice salvate pe o dischetă. Invocând tema geniului și a inadecvării, Yōko Ogawa ne introduce într-un univers poetic pe care îl situează la limita dintre oniric și real, dintre mit și tangibil. Ce poate dezvălui istoria personală a lui Hiroyuki, fostul copil-minune al matematicii și un artist desăvârșit? Ce se află la capătul unei călătorii care pornește din Tōkyō și ajunge până în Praga, acolo unde un incident din adolescența lui Hiroyuki își trimite ecourile până în prezent? Din dorința de a reconstrui trecutul celui iubit și de a-i accepta moartea, Ryōko îndepărtează umbrele care învăluie inocența, recuperând o tulburătoare poveste de dragoste cu elemente de magie și mister.

