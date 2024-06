9 cărți de prizat în vacanță

1. În căutarea românului perfect

Autor: Marius Turda

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Marius-Adrian Hazaparu

„Lucrarea lui Marius Turda este o cercetare tulburătoare despre acea parte a istoriei moderne românești pe care am cunoscut-o prea puțin până acum și pe care continuăm să nu dorim să o cunoaștem: e perioada în care statul român se formează ca național și unitar pe baze etnice, rasiale, eugenice și biopolitice. Ne rămâne nouă, celor de astăzi, să ne asumăm critic și să deconstruim această moștenire întunecată a unei mitologii a «perfecțiunii românești» care nu încetează să alimenteze atâtea discursuri ale urii pe care le auzim zi de zi în jurul nostru.” (Ciprian Mihali)

2. Țara unui singur om

Autor: Mihai Demetriade

Editura: Polirom, 2024

O răpire, trei anchete, două detenţii însumând şapte luni, trei internări în secţii şi spitale de neuropsihiatrie pe o perioadă aproximativă de patru luni, patru avertizări şi atenţionări, peste 22 de ofiţeri de Securitate şi Miliţie implicaţi în urmărire, sprijiniţi de aproape 20 de informatori, peste 900 de pagini de arhivă, 19 ani de urmărire au fost resursele oficial investite pentru ţinerea sub supraveghere şi control a lui Marin Chiriţă, un zilier care intră în atenţia Securităţii la începutul anilor 1970 după un denunţ calomnios, ce are drept consecinţă confiscarea abuzivă a unor bunuri personale, în valoare de 30.000 de lei. Subestimat din toate punctele de vedere de cei care trebuiau să respecte şi să aplice legea, aceştia considerându-l „un cetăţean foarte redus”, protagonistul luptă pentru a-şi face dreptate şi a recupera prejudiciul. Se va confrunta însă cu un sistem care nu concepe să-şi asume greşelile şi care va folosi toate armele pentru a-l reduce la tăcere. Solid documentată şi cu o naraţiune abil construită, Țara unui singur om prezintă lupta unui cetăţean pentru respectarea drepturilor sale într-o dictatură. Nevoit să înfrunte singur o întreagă arhitectură a brutalităţii, cazul lui va deveni, în cele din urmă, un incident diplomatic. O poveste care astăzi pare absurdă şi neverosimilă, dar care constituie destinul uitat al multor semeni de-ai noştri.

„Motivaţia scrierii acestei cărţi a fost una idealistă. Încerc, pe scurt, să reabilitez memoria unui om de care prea puţini mai sunt dispuşi să-şi amintească. Trecutul se poate închide asupră-i, cum face, invariabil şi într-o formă sau alta, cu noi toţi. Mulţi concetăţeni necunoscuţi, femei şi bărbaţi, au fost beneficiarii unor destine ce poartă amprenta terorii. A vieţilor deturnate, rostogolite în absurd şi nedreptate. Amintirea unuia, înclin să sper, este a tuturor. Reabilitând un destin, le întinzi şi celorlalţi o mână. Ce se vede nu e o simplă biografie, ci cadenţa unor înfrângeri, mâna lungă şi laborioasă a statului cotrobăind zilele şi nopţile unor oameni. Pe scurt, încerc să-i fac dreptate, lui în primul rând, folosindu-i biografia ca pe o radiografie a statului.” (Mihai Demetriade)

3. Immanuel Kant. Mici scrieri despre morală, religie și politică

Editura: Humanitas, 2024

Traducere: Mircea Flonta și Hans-Klaus Keul cu colaborarea lui Grigore Vida

Selecție, prefață, prezentări și note: Mircea Flonta și Hans-Klaus Keul

Volumul de față cuprinde câteva texte mai scurte și mai accesibile ale lui Immanuel Kant pe teme morale, religioase și politice. Ele au apărut între anii 1784 și 1795, așadar după publicarea Criticii rațiunii pure (1781), o perioadă în decursul căreia aveau să vadă lumina tiparului și acele lucrări în care și-a expus sistematic principiile filozofiei sale practice: Întemeierea metafizicii moravurilor (1785), Critica rațiunii practice (1788) și Religia în limitele rațiunii (1793).

Kant a socotit că nu se poate sustrage îndatoririi de a prezenta, pe înțelesul publicului cultivat mai larg, modul cum filozofia lui critică întemeiază libertatea și autonomia individului ca ființă rațională, progresul în desfășurarea istoriei universale, credința religioasă, drepturile omului și ale cetățeanului, guvernarea republicană, relațiile între comunități și state într-o ordine mondială cosmopolită. Astfel au luat naștere scrierile care alcătuiesc acest volum, dintre care unele sunt traduse pentru prima dată în limba română. Ele oferă o imagine mai cuprinzătoare și mai nuanțată asupra filozofiei morale, filozofiei religiei și filozofiei politice ale marelui gânditor german, de la a cărui naștere se împlinesc anul acesta trei sute de ani.

4. Marel Gatsby

Autor: F. Scott Fitzgerald

Editura: Corint, 2024

Traducere: Simona Goșu

„Marele Gatsby se citește cu o hartă (imaginară) a New Yorkului mereu la îndemână. Harta aceasta este mai mult sau mai puțin tributară unei anume epoci - pentru că însăși «Epoca Jazzului» (The Jazz Age) este o ficțiune, o proiecție metaforică a unor vremuri prea puțin poetice în sine. Fără harta aceasta închipuită am pierde noțiunea timpului său idealizat, cu atâtea punți de oțel țintind în vremuri ca acestea, prin care trecem chiar acum, la 120 de ani de la nașterea lui F. Scott Fitzgerald (1896–1940).” (Anca Peiu)

5. Contele de Monte-Cristo

Autor: Alexandre Dumas

Editura: Corint, 2024

Traducere: Cristina Jinga

Inspirat dintr-un caz real, Contele de Monte-Cristo prezintă povestea tânărului Édmond Dantes, închis pe nedrept, care evadează și pornește pe urmele unei comori fabuloase. Deși a fost publicat pentru prima oară în urmă cu aproape două veacuri, Contele încântă și astăzi cititorii de pretutindeni, prin intriga în care cu măiestrie se împletesc dragostea, suferința, răzbunarea, iertarea și speranța.

6. Lacrimi de chihlimbar

Autoare: Sofía Segovia

Editura: Litera, 2024

Traducere: Valentina Georgescu

Pe măsură ce războiul se apropie în chip primejdios de meleagurile ei natale, zilele de școală ale lui Ilse se transformă în lecții de supraviețuire. Ca să rămână în viață în toiul unei ierni aspre, familia ei se vede silită să se alăture celui mai mare exod din istoria omenirii. Însă Ilse îl are de partea ei pe Janusz, tânărul argat al familiei. În vreme ce fug cu toții din calea armatei sovietice, basmele populare depănate de Janusz îi abat lui Ilse mintea de la frig, de la foame și de la ororile care se petrec în jurul lor. Janusz îi povestește fetei despre un regat nimicit, din adâncul Mării Baltice, de unde izvorăsc lacrimile de chihlimbar ale unei regine cu inima frântă.

Nu departe, încercând, dar nereușind să fugă din calea unei armate răzbunătoare, Arno și mama lui se ascund în ruinele unei vile din orașul Königsberg, însuflețiți de speranța ca, după încetarea războiului, să-și regăsească familia risipită. Dar șederea lor în orașul fortificat devine cumplit de anevoioasă atunci când se văd siliți să se ferească de bombe și să scormonească prin ruine, în căutarea celor necesare supraviețuirii. Curând, mama și fiul devin simpli pioni prinși între doi dușmani puternici, în vreme ce întreprind o călătorie către o destinație necunoscută.

Autoarea bestsellerului Zborul albinelor ne propune un nou roman emoționant, ai cărui protagoniști sunt două familii dezrădăcinate de război, dar unite prin legăturile dragostei și curajului.

7. Și piatra mă va-mbrățișa

Autor: Vasile Tudor

Editura: Școala Ardeleană, 2024

„Adăpostind în spațiul lor nostalgii și reverii, poemele acestei cărți rezumă, de fapt, arhitectura simbolică a ființei, făurită din angoase și idealități, din exasperări sceptice și dileme identitare. Exilat în materialitatea cotidianului, eul își caută reperele instabile ale propriei identități în cuvânt sau în rugăciune, oglindindu-și metamorfozele sinelui în labirintul unui real agonic. Poet singular, prin ambivalențele expresiei și prin avatarurile gândului, Vasile Tudor propune, prin această carte, o selecție riguroasă și, în același timp, relevantă a poemelor publicate de-a lungul timpului, creații literare cu semnificativă miză existențială, etică și estetică.” (Iulian Boldea)

8. Vis cu femei frumoase și nu prea

Autor: Samuel Beckett

Editura: Polirom, 2024

Traducere: Veronica D. Niculescu

Scris în limba engleză şi presărat cu numeroase detalii autobiografice, Vis cu femei frumoase şi nu prea se supune într-o oarecare măsură canoanelor romaneşti legate de intrigă, personaje şi decor, deschizând vasta galerie de antieroi beckettieni cu o figură memorabilă – Belacqua, eternul crai. Limbajul, caracteristic prozei cu puternice influenţe joyceene, este încărcat de erudiţie şi intertextualism, de invenţii lexicale, dar şi de jocuri de cuvinte sclipitoare, de o poeticitate cuceritoare şi de un umor negru care atenuează viziunea sumbră a scriitorului asupra existenţei. Tragedia lipsei de sens, a incoerenţei şi confuziei generale ce guvernează existenţa umană e prezentă în roman ca o muzică de fond obsesivă, găsindu-şi expresia în ingenioasele experimente stilistice.

9. Viitorul e istorie

Autoare: Masha Gessen

Editura: Curtea Veche Publishing, 2024

Traducere: Bogdan Ghiurco

Marile transformări sociale, economice și culturale prin care a trecut Rusia în ultimele decenii se reflectă aici nu doar la nivel general, ci și la unul individual într-un fel în care ne face să înțelegem în profunzime ce se petrece nu departe de noi. Destinele a patru oameni născuți în ultimii ani ai comunismului se împletesc cu ale unor personaje-cheie din istoria recentă a țării, precum Aleksei Navalnîi sau Boris Nemțov. Deși, în urma discuțiilor și a interviurilor cu aceștia, Masha Gessen a ajuns să le afle cele mai nuanțate trăiri, nimic în această carte nu este romanțat sau privit din perspectiva subiectivă a autoarei. Și totuși faptele relatate au un impact emoțional puternic asupra cititorului.



