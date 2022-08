Câteva idei pentru ultimele săptămâni de vară

Femei pe rug Iarna anului 1617, Finnmak, Norvegia. O furtună teribilă se iscă pe mare în jurul îndepărtatei insule norvegiene Vardø. O tânără femeie, Maren, vede cum bărbații de pe insulă, plecați la pescuit, pier într-o clipită. Își pierde astfel tatăl, fratele și logodnicul.

Vardø este acum o așezare a femeilor, care sunt nevoite să supraviețuiască în lipsa ajutorului bărbaților răpuși în furtună.

Optsprezece luni mai târziu, aici sosește un personaj sinistru. Absalom Cornet a fost chemat din Scoția să le aducă pe femeile de pe insulă la ascultare. Cu el călătorește tânăra sa soție, Ursa. În noua ei casă, ca și în compania lui Maren, Ursa întâlnește ceva ce nu a mai văzut până atunci: femei independente. Dar acolo unde Ursa găsește fericirea și dragostea, Absalom nu vede decât un loc potopit de un rău îngrozitor, de vrăjitorie, pe care trebuie să-l dezrădăcineze cu orice preț, chiar cu arderea pe rug a vinovatelor...

Moștenitoarea cucerește un duce Nici măcar o avere impresionantă, dobândită din afaceri cu oțel, nu poate cumpăra intrarea în saloanele înaltei societăți victoriene. Pentru aceasta, e nevoie de o căsătorie de conveniență. Moștenitoarea americană August Crenshaw are aspirații înalte, dar, spre deosebire de celelalte tinere din jur, nu vrea să se mărite cu un lord britanic înfumurat, care i-ar oferi un titlu nobiliar strălucitor. Tot ce își dorește August este să lucreze în continuare la Uzinele Metalurgice Crenshaw, afacerea familiei. Când devine limpede că ideile ei progresiste stau în calea unei partide matrimoniale respectabile, părinții hotărăsc să își schimbe tactica și să o ofere pe Violet, mezina lor, aristocratului cu cel mai poleit titlu. August însă refuză să-și lase sora mai mică în ghearele unui mariaj lipsit de dragoste. Evan Sterling, duce de Rothschild, nu are nicio intenție să fugă de căsătorie. Tânărul și-a moștenit titlul nobiliar de la tatăl său, descoperind cu această ocazie că toate cuferele sunt goale și că sute de arendași depind de el. În concluzie, Evan nu poate refuza averea pe care ar putea să i-o aducă mariajul cu una dintre moștenitoarele Crenshaw. Când i se oferă mâna lui Violet, ducele își dă seama că nu aceasta este femeia pe care și-o dorește alături. O vrea pe August și este dispus la orice pentru a o obține. Temperamentala August nu este pregătită defel să-și accepte soarta, plănuind să facă tot ce îi stă în puteri pentru a scăpa de căsătoria cu ducele. Un râu lung și luminos Într-un cartier din Philadelphia zguduit de criza opiaceelor, două surori odinioară de nedespărțit se trezesc de părțile opuse ale baricadei. Una dintre ele, Kacey, trăiește pe străzi, dependentă de droguri. Cealaltă, Mickey, străbate cartierul cu mașina de patrulă a poliției. Nu-și mai vorbesc, iar autoritățile nu cunosc nimic despre relația dintre ele, însă Mickey n-a încetat niciodată să-și facă griji pentru sora ei mai mică. Apoi, Kacey dispare brusc, iar întâmplarea coincide cu un bizar lanț de crime săvârșite în cartierul lui Mickey. Riscându-și slujba de polițistă și, poate, chiar și bunăstarea fiului ei de patru ani, Mickey devine periculos de obsedată de găsirea făptașului – și a surorii ei – înainte de a fi prea târziu. Alternând misterul din prezent cu povestea copilăriei și a adolescenței celor două surori, Liz Moore creează o operă care are darul să te țină tot timpul în suspans, dar și să te impresioneze. Un râu lung și luminos îmbină cea mai înaltă formă de ficțiune polițistă cu intimitatea emoțională a unei drame familiale de neuitat, oferind cititorilor o poveste deopotrivă antrenantă și sensibilă despre indestructibila legătură dintre familie și destin.

Divorț în cetatea Buda Cel mai recent dosar de pe biroul lui Kőmives Kristóf, judecător în Buda interbelică, este divorțul soților Greiner. Nu ar trebui să fie decât un alt proces banal, dar judecătorul face o descoperire care îi tulbură liniștea: numele de dinainte de căsătorie al femeii este Fazekas. Fazekas Anna. Elanul tinereții, o plimbare pe Insulă, o privire misterioasă în lumina felinarului… Amintirea acelor clipe fugare deschide răni vechi, nebănuite sub stratul gros al anilor în care judecătorul și-a sacrificat sentimentele și gustul pentru imprevizibil de dragul păstrării unui trai burghez nepătat, fundamentat pe valori solide. Dar când domnul Greiner își face apariția în casa lui spre miezul nopții, aducând vestea morții subite a soției sale, Kristóf se trezește prins într-un dublu rol: de martor și de acuzat într-o confesiune care dezvăluie abisul dintre doi bărbați, fiecare sfâșiat între căutarea iubirii și jocul nemilos al întreținerii unor aparențe. Prin arta desăvârșită a monologului amplu, Sándor Márai sondează la nerv conștiința umană, voința, compromisul și crevasele minciunii, atrăgându-și cititorii într-o narațiune pe cât de sfâșietoare, pe atât de sublimă.