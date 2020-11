Cele mai noi titluri aparute la editura RAO

Al cincilea martor, de Michael Connelly

O lectură incitantă, cu un strop de venin pentru savoare

„Când ești printre cei mai buni, milioane de cititori îți așteaptă cu nerăbdare următoarea carte, iar

criticii sunt pregătiți să-ți distrugă reputația în cazul în care oferi o poveste mai puțin decât excelentă. Așa cum se spune, este mai greu să rămâi în top decât să ajungi acolo. Cu Al cincilea martor, Connelly nu are de ce să se îngrijoreze. Își poate păstra tronul în continuare și reputația intactă. Acesta este unul dintre cele mai complete romane sub toate aspectele. Proza este meticuloasă, ascuțită precum scalpelul și ține fiecare fir al poveștii strâns unit.“ - Jacques Filippi, House of Crime and Mystery

Michael Connelly revine cu un caz care îl pune pe Mickey Haller, avocatul din limuzină, față în față cu lumea privilegiată a băncilor și a activității de executare silită și care vă va ține cu sufletul la gură.

În Al cincilea martor se concentrează aproape exclusiv pe ce se întâmplă între pereții sălii de judecată, dar punând accentual pe jocul „oferă și primește“ dintre procuror, avocatul apărării,

judecător și juriu, un amestec complex de personalități și strategii legale. Narațiunea lui Connelly este deosebit de bogată. Mickey Haller ne conduce prin întreaga poveste în timp real, observându-și

gafele și lăudându-se pentru improvizațiile rapide. Nu strică nici faptul că intriga este picantă: o femeie pe care Haller o reprezenta într-un proces împotriva băncii care încerca să-i ia casa este

acuzată că l-a ucis pe bancherul care se ocupa de executarea silită. Combinând informații extrase din ziare privind criza ipotecară și cu o distribuție de personaje care sfidează stereotipurile, Connelly arată, încă o dată, că succesul său nu este trecător. Și, aparent, nici al lui Mickey Haller, care pune la cale o ultimă răsturnare de situație ce vă va mulțumi cu siguranță.

Michael Connelly s-a născut în Philadelphia, în 1956. A hotărât să devină scriitor descoperind cărțile lui Raymond Chandler, drept urmare a obținut o diplomă în jurnalism cu specializarea scriere creativă la Universitatea din Florida. După absolvire, a lucrat la diferite ziare din Daytona Beach și Fort Lauderdale, unde s-a ocupat de „războiul cocainei“. În 1986, împreună cu alți doi reporteri, a intervievat supraviețuitorii unui accident aviatic, material ce a fost nominalizat la Premiul Pulitzer, ceea ce l-a propulsat la Los Angeles Times. Este creatorul a două personaje des întâlnite în cărțile sale: detectivul Hieronymus Bosch și avocatul Mickey Haller, cărora li s-au adăugat Renée Ballard și jurnalistul de investigații Jack McEvoy. Cărțile sale au fost traduse în 39 de limbi. A câștigat 15 premii internaționale. Pe lângă activitatea de scriitor, Connelly este unul dintre producătorii și scenariștii serialelor de televiziune Bosch și Level 9. Poate fi văzut ocazional în serialul Castle, jucând pocher.

Regatul ghețurilor și al înstelării, de Sarah J. Maas

O poveste care însoțește seria Regatul spinilor și al trandafirilor

„Suspans, romantism, intrigă captivantă și acțiune. Aceste cărți nu trebuie să fie ratate!“ - Huffington Post

„O poveste superb scrisă, pe cât de romantică și nuanțată, pe atât de sălbatică. Te vrăjește fără să-ți dai seama.“ - Alexandra Bracken

Văzute prin ochii lui Feyre și ai lui Rhysand, evenimentele din această carte, care au loc la câteva luni după întâmplările răvășitoare din Regatul aripilor și al pieirii, fac trecerea către următoarele volume din seria Regatul spinilor și al trandafirilor. Feyre, Rhys și prietenii lor sunt încă ocupați cu reconstrucția Regatului Nopții și a lumii de dincolo de el, atât de schimbate de lucrurile petrecute cu câteva luni în urmă. Dar Solstițiul de Iarnă se apropie. El reprezintă promisiunea unei liniști câștigate cu greu. Totuși, atmosfera festivă nu poate să îndepărteze umbrele trecutului. Primul ei Solstițiu în postura de Mare Lady îi aduce lui Feyre emoții nebănuite. Ea descoperă că persoanele care îi sunt dragi au mai multe răni decât și-ar fi imaginat. În urma lor rămân cicatrici care vor avea un impact uriaș, deși greu de anticipat asupra Regatului Nopții.

Sarah J. Maas este autoarea cărților de mare succes din seriile Tronul de cleștar și Regatul spinilor și al trandafirilor. A început să lucreze la prima carte când avea doar șaisprezece ani. Născută în New York, Sarah a absolvit magna cum laude Hamilton College în 2008, având ca specializare principală scrierea creativă și specializare secundară studii religioase. În prezent, locuiește în Pennsylvania împreună cu soțul ei și câinele lor.

Două vieți, de Karen Raney

„O descriere rafinată a legăturii complicate de dragoste dintre mamă‑fiică, pierdere și durere.“- Kirkus Reviews

Romanul Două vieți reprezintă debutul promițător al lui Karen Raney. Dovada este că există deja pregătiri pentru ecranizarea lui pentru marele ecran, drepturile fiind cumpărate de Monumental Pictures și Lionsgate. Tema cărții este una dureroasă, care vibrează în inimile cititorilor. Maddy are 16 ani, este inteligentă, amuzantă și profundă, dar are cancer. Ea testează continuu profunzimile și limitele apropierii de mama ei, în timp ce aceasta trebuie să-și înțeleagă fiica, pe care o cunoaște doar parțial, într-o lume pe care nu o poate controla. Un roman extraordinar despre dragoste, secrete de familie și suferință. Fanii lui John Boyne (Băiatul cu pijamale în dungi, RAO) vor fi bucuroși să descopere un stil asemănător în această carte.

Karen Raney s-a născut în Schenectady, New York, a urmat Colegiul Oberlin, a absolvit Universitatea Duke și a lucrat ca asistentă medicală înainte de a se muta la Londra pentru a studia arta. Locuiește în Londra și predă la Universitatea din East London.

Hotelul vrăjitorilor, de Nicki Thornton

Seria Seth Seppi Mystery

„Hotelul vrăjitorilor este un roman de transformare, încântător cu fiecare pagină, o provocare pentru oricine îl citește.“ - Chicken House Children Fiction

Tratat mai mereu cu nedreptate de managerii hotelului (domnul și doamna Bunn) și de fiica lor (Tiffany), Seth Seppi – ajutorul de bucătar care pregătește deserturi trăsnite – consideră că are extrem de puține șanse de a promova, iar singurul atu al jobului reprezintă faptul că are șansa de a‑și perfecționa rețetele, la fel cum făcuse cu mult timp în urmă alături de tatăl său, și el bucătar. De aici însă și până la a deveni suspect de crimă odată cu asasinarea pe neașteptate a importantului magician dr. Thallomius (după ce a mâncat desertul special pregătit de Seth) nu e cale prea lungă.

Nicki Thornton a condus alături de soțul ei, mai bine de zece ani, librăria Mostly Books, din Abingdon, Oxfordshire, și este mama a doi băieți.