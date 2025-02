O cercetare despre strategia nucleară a României, din 1948 până azi

Cartea istoricului american Larry L. Watts, „România, energia nucleară și bomba atomică”, este o noutate pentru publicul larg. Așa cum mărturisește însuși autorul cercetării, descoperirea senzațională pe care a făcut-o a fost originea, de la 1920, a strategiei nucleare a țării noastre. La momentul începerii documentării pe această temă, Watts era convins, la fel ca mulți alți specialiști din acest domeniu, că România a pus bazele acestei strategii naționale în anul 1970, dar citind articolele științifice din revistele românești, a constatat că Horia Hulubei - cercetătorul căruia i se datorează înființarea Institutului pentru Fizică Atomică de la București - descria bazele producției de energie nucleară cu mult înainte.

Cartea lui Larry L. Watts, cu titlul original în limba engleză „Romania, Nuclear Energy and the Atomic Bomb”, este una dintre cele mai bine documentate cercetări pe tema istoriei energiei nucleare produse pe teritoriul României. O cercetare perfectă pentru elevii și studenții care se documentează în acest domeniu, dar și pentru publicul larg.

Larry Watts a studiat intens România comunistă. Legăturile istoricului cu țara noastră au început înainte de 1989, fapt care reiese din pașaportul său eliberat la 16 martie 1984 de Ambasada Americană de la București.

În 1989, în timpul revoluției din România, era consultant al Corporației RAND (Research ANd Development) - un think tank (grup de expertiză) cu puternice legături cu Pentagonul. Între 1990 și 1991, a condus Biroul IREX (International Research & Exchanges Board) din București. A înființat fundația Centrul Regional PER (Project on Ethnic Relation) pentru Europa Centrală, de Est și de Sud-Est și a fost Senior Consultant al PER și director al Biroului PER din România, până în 1997.

Din 1990, Watts a fost consilier în probleme de reformă democrată și control asupra instituțiilor statului și s-a ocupat de înființarea Colegiului Național de Apărare și a „Consiliului pentru Minorități Naționale”.

În perioada 2001-2004, Watts a activat în calitate de consultant pentru reforma sectorului de securitate pe lângă consilierul prezidențial pentru securitate națională din România, Ioan Talpeș.

Citește pe Antena3.ro Peisaj rupt din filmele SF în sudul Spaniei. Oamenii de știință cred că locul deține cheia vieții pe Marte

Piedici în calea progresului

Lucrarea despre strategia nucleară a României descrie drumul sinuos al cercetărilor și progreselor înregistrate de România în domeniul energiei nucleare, începând din anii 1920, sub conducerea profesorului Horia Hulubei.

Confruntat încă de la început cu restricțiile și obstacolele impuse mai întâi de Germania nazistă și apoi de autoritățile sovietice din perioada stalinistă, Horia Hulubei a contribuit în mod hotărâtor la fondarea Institutului pentru Fizică Atomică de la București și a reușit să pună bazele unui solid program de energie nucleară al țării sale, militând în mod activ pentru dreptul României de a-și alege și a-și urma propriile politici și tehnologii în domeniul energetic, independent de cele ale vecinului mai mare de la Răsărit.

Cartea urmărește totodată eforturile României de a ține piept angajamentului sovietic tot mai insistent în cursa înarmărilor nucleare, care a marcat perioada Războiului Rece.

Un program foarte bine ascuns

Mai interesant este să aflăm de la Larry Watts că Vestul nu știa nimic despre programul nuclear al României, deși în revistele de Fizică se publicau... toate secretele de stat...

Autorul spune că surpriza a fost maximă pentru el, în momentul în care și-a început documentarea în țara noastră, după 1990, pe această temă.

„În timpul elaborării unui studiu cuprinzător despre programul nuclear al României din ultima parte a Războiului Rece, am fost surprins să descopăr cât de puține informații s-au putut corobora din țară, iar în Occident nu se cunoștea aproape nimic despre dezvoltarea acestuia înainte de anii 1970”, mărturisește autorul, în Cuvântul înainte al cărții.

Din ceea ce descrie cercetătorul reiese că nici revistele științifice din România nu erau cunoscute în afara granițelor țării noastre, în special în Occident.

„Surpriza mea derivă, în parte, din faptul că o multitudine de informații puteau fi ușor obținute dintr-o serie de reviste de Fizică înființate de Horia Hulubei, omul care a condus efortul de cercetare nucleară al României din 1948 până în 1970. Într-un mod cu totul neobișnuit au surprins cantitatea și persistența prezumțiilor neverificate și a detaliilor eronate care au dominat lucrările referitoare la programul nuclear al României, astfel încât multe aspecte ale celor mai importante și esențiale elemente au fost aproape complet omise”, mai scrie Watts, despre propria cercetare.

Cartea este cu atât mai valoroasă cu cât aduce în prim-plan o istorie foarte puțin cunoscută a eforturilor de cercetare pentru energia nucleară din țara noastră, pentru o strategie ale cărei baze s-au pus cu 100 de ani în urmă.