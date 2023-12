5 romane de top, pline de adrenalină, care te vor încălzi iarna aceasta

Ciudata Sally Diamond, de Liz Nugent (trad. Liviu Szöke), o carte vie, plină de răsturnări de situație, întunecată și palpitantă, cu o eroină memorabilă. Un roman psihologic tulburător și minunat scris, cu peste 100.000 de exemplare vândute în Marea Britanie și Irlanda. Toamna aceasta, romanul a câștigat în Irlanda și premiul pentru Cartea de suspans a anului.

Pentru Sally Diamond viața începe la 42 de ani, când nu înțelege de ce e așa ciudat că și-a dus tatăl la tomberon după moartea acestuia – doar a fost ultima lui dorință! Treptat, Sally înțelege tot mai multe din lumea înconjurătoare și descoperă un secret îngrozitor.

Înainte de a se dedica în totalitate scrisului, Liz Nugent a lucrat în film, teatru și televiziune. Fiecare dintre primele ei patru romane – Unravelling Oliver, Lying in Wait, Skin Deep și Our Little Cruelties – a fost pe locul întâi în lista bestsellerelor, iar Liz a câștiga patru Irish Book Awards, precum și Medalia James Joyce pentru Literatură. Locuiește la Dublin.

Vizita tinerei doamne, de George Arion – Un nou volum care poartă semnătura celui mai cunoscut autor român de romane polițiste și îl are ca protagonist pe îndrăgitul Andrei Mladin, ziaristul detectiv fără voie care nu-și pierde niciodată umorul. De astă dată, sătul de toate câte i s-au întâmplat, Mladin vrea să se retragă în orașul copilăriei – însă necazurile se țin scai de el și acolo. Iar la București o tânără franțuzoaică încearcă cu disperare să dea de el...

George Arion este Director general al S.C. Publicațiile Flacăra S.A., Președintele Fundației „Premiile Flacăra” și Președinte al Romanian Crime Writers's Club. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. A publicat volume de versuri, critică literară, jurnalistică. A semnat scenariul la două filme polițiste (Enigmele se eplică în zori, 1989, Atac în bibliotecă, 1992) și la serialul TV Detectiv fără voie (2001). A scris un libret de operă și mai multe piese polițiste.

Cel care nu uită, de David Baldacci (trad. Oana Stănescu) – Primul volum al seriei bestseller Amos Decker, tradus pentru prima oară în România. David Baldacci a publicat 48 de romane, traduse în peste 45 de limbi, în mai bine de 80 de țări. A vândut 150 de milioane de cărți în toată lumea. Cel care nu uită este un roman imposibil de lăsat din mână, cu un erou neconvențional, cu aptitudini neobișnuite.

Viața lui Amos Decker s-a schimbat pentru totdeauna – de două ori. Prima dată pe terenul de fotbal, în primul lui meci din NFL, când o lovitură l-a scos din viața sportivă definitiv, având și un efect secundar neașteptat: nu mai poate uita nimic. A doua oară – douăzeci de ani mai târziu, când și-a descoperit familia ucisă în casă. Lumea i s-a prăbușit, ucigașul a rămas la fel de necunoscut ca motivul din spatele crimei, iar Decker a ajuns pe străzi lucrând pe apucate ca detectiv privat. Însă când un bărbat se predă poliției, susținând că el este cel care a comis crima, iar în același timp o întâmplare îngrozitoare pune orașul Burlington în genunchi, Decker e chemat înapoi la acțiune. Pentru a înfrunta pericolele trebuie să îndure amintiri pe care și-ar dori să le uite – și e posibil să i se ceară chiar sacrificiul suprem.

Ultimul diavol care trebuie să moară, de Richard Osman (trad. George Arion Jr.), al patrulea volum din seria bestseller Clubul Crimelor de Joi, care a stabilit noi recorduri în Marea Britanie și s-a vândut în milioane de exemplare în toată lumea. Joyce, Elizabeth, Ron și Ibrahim, cei patru prieteni octogenari, se confruntă cu cel mai complicat mister de până acum.

Clubul Crimelor de Joi primește vești tulburătoare. Un vechi prieten anticar a fost ucis, iar un colet periculos pe care îl avea în grijă a dispărut. Gașca intră în acțiune. Pe parcurs întâlnesc falsificatori de obiecte de artă, escroci online și traficanți de droguri, dar se confruntă și cu suferințe aproape de casă. Numărul de cadavre crește, coletul e de negăsit și necazurile se țin scai de ei. Oare li s-a terminat norocul? Și cine este ultimul diavol care trebuie să moară?

Mystic River, de Dennis Lehane (trad. Roxana Brînceanu) – Bestseller New York Times și roman ecranizat de Clint Eastwood, cu Sean Penn și Kevin Bacon în rolurile principale.

O poveste sfâșietoare despre loialitate, prietenie și pierderea inocenței. Trei prieteni din copilărie se regăsesc la maturitate în situații de viață complet diferite. Între ei nu mai domnește decât suspiciunea. Iar totul a pornit de la un renghi pe care li l-a jucat hazardul.

În copilărie, Sean Devine, Jimmy Marcus și Dave Boyle erau prieteni. Dar apoi o mașină ciudată a oprit pe strada lor. Unul dintre ei a urcat, ceilalți doi nu. După aceea s-a petrecut ceva cumplit, un lucru care a pus capăt prieteniei lor și i-a schimbat definitiv. Douăzeci și cinci de ani mai târziu, Sean a devenit anchetator, Jimmy a fost la închisoare și acum deține un magazin de la colț de stradă, iar Dave încearcă să-și țină căsnicia laolaltă și să-și alunge demonii care îl împing să comită fapte cumplite. Când în parcul copilăriei lor are loc o crimă, Sean primește cazul. Investigația îl aruncă în conflict cu Jimmy, care nu s-a lepădat întru totul de vechile porniri, dar și cu Dave, care în noaptea crimei s-a întors acasă plin de sânge.