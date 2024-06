Claudiu Dumitrache, un artist apocaliptic și o personalitate unică în peisajul românesc, considerat o revelație din Valahia la Hollywood

A fondat și preluat mai multe reviste pe care le-a inclus în grupul editorial Myosotis Media Group, trust de presă considerat o marcă a seriozității de academicianul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. Una dintre reviste, Regal Literar, publicată în format digital, a fost fondată de Claudiu (cântăreț, poet, om de cultură, sufletul de la Regal Literar – Theologos Cadar) în anul 2020, fiind una dintre puținele publicații online independente care se fundamentează pe valorile culturale românești și universale infailibile. Din iulie 2022, revista apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, reprezentând singura publicație online cu caracter vizionar în ceea ce privește viitorul intelectual și artistic din spațiul românesc, conform UZPR.

Prin decernarea Premiilor Regal Literar, revista consfințește meritele și performanțele culturale din rândul artiștilor, cercetătorilor și promotorilor culturali din noile generații, dar și evidențiază personalitățile artistice și academice, naționale și internaționale, de la care comunitatea revistei se inspiră sau pe care le urmează.

UZPR precizează că revista Regal Literar se situează în rândul publicațiilor naționale de cultură și opinie, cu mențiuni și în presă internațională, contribuind la recunoașterea tinerilor autori cu potențial academic din cultura română. Printre laureații consacrați ai premiilor se numără Emil Boroghină, Calinic Argeșeanul, Christian W. Schenk, Radmila Popovici, Eugen Ovidiu Chirovici, George Coandă, Radu Theodoru, Mihai Cimpoi, Savatie Baștovoi, Jonathan Jackson, Sergiu Cioiu, Sandu Frunză etc., dar și mulți tineri români talentați și dedicați culturii.

Organizator al Premiilor Radar de Media

În anul 2022, Claudiu a preluat proiectul Premiilor Radar de Media prin Myosotis Media Group, prezentând acest eveniment cu Simona Țăranu, prezentatoarea TV înrudită cu Ion Creangă. Printr-un parteneriat cu GMR Media, scena premiilor a devenit un areopag în care sunt aduse în evidență și premiate cele mai remarcabile personalități din cultură, știință, medicină, teatru, muzică și antreprenoriat. Presa internațională a considerat proiectul ca fiind cea mai prestigioasă gală de premiere din mass-media românească.

Recunoașteri inedite

În anul 2022, a devenit cel mai tânăr laureat, din istoria presei românești, al Premiilor Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România pentru excelență și performanță în mass-media, ca jurnalist cultural, eseist și critic artistic. Mihai-Claudiu Dumitrache a publicat mai multe cărți, fapt pentru care federația europeană Euro Education Federation, acreditată de Comisia Europeană, federație specializată în educația adulților și tinerilor din Uniunea Europeană, l-a desemnat, în anul 2023, drept Cel mai prolific tânăr scriitor român, primind premiul Euro Education, după ce federația i-a acordat și titlul de Ambasador al Culturii în anul 2020.

Tot în anul 2020 era omologat, de Asociația Cartea Recordurilor din România, pentru stabilirea recordului național de Cel mai tânăr autor de autobiografie, iar autoritățile locale de la Costeștii din Vale îi acordau titlul de Cetățean de Onoare. Din partea Bibliotecii I.C. Vissarion, cu ocazia Zilei Naționale a României din 2020, primește premiul de excelență pentru contribuția adusă literaturii locale și naționale, iar în cadrul Festivalului Național de Literatură Moștenirea Văcăreștilor de la Târgoviște (președinte juriu - Mihai Cimpoi), îi este oferit premiul pentru poezie al revistei Litere, una dintre cele mai importante publicații de literatură, de sub egida Uniunii Scriitorilor din România – revista reprezentativă a intelectualilor Școlii de la Târgoviște, potrivit revistei Evenimentul Istoric. Până în prezent, nu doar marile voci intelectuale românești contemporane au înregistrat cronici despre el, ci și importanți actori, regizori, muzicieni și jurnaliști de peste hotare, din Europa și Statele Unite ale Americii.

Ziarul Literatura și Arta, cea mai importantă publicație culturală de peste Prut, l-a desemnat, în anul 2021, Personalitate notorie a culturii și vieții publice în Republica Moldova, artistul fiind elogiat de Nicolae Dabija, Lidia Grosu, Sergiu Botezatu, Galina Martea și alți importanți oameni de cultură basarabeni. Tot în Republica Moldova a devenit membru de onoare al Asociației Cultural-Ortodoxe Poduri de Dor a Uniunii Scriitorilor de Limba Română. Devine membru afiliat CPFCFC din cadrul Societății Academice de Cercetare a Religiilor și Ideologiilor (S.A.C.R.I.), axându-se pe cercetarea ideologiilor și mișcărilor artistice. Deține, de asemenea, premiul special al juriului pentru poezie la Festivalul Internațional Nicolae Dabija – Tăcerea Răstignită. În ianuarie 2024, a primit Medalia Comemorativă Mihai Eminescu în cadrul Salonului Național Mihai Eminescu de la Palatul Parlamentului (ediția 45, sub egida Camerei Deputaților), unde i-a fost lansată și broșura Înfrățirea cu Eminescu și serbarea Zilei Culturii Naționale.

O viață intensă încă din copilărie

Provenit dintr-o familie modestă și sprijinit de Biblioteca Orășenească Titu și Clubul Copiilor Titu, instituții pe care le-a reprezentat în festivaluri, a fost recrutat ca membru al Trupei Artistice Anton Pann București și ca discipol al fondatorului trupei - anume omul de cultură, scriitorul, regizorul, profesorul de matematică și poetul Ioan V. Maftei-Buhăiești (1941-2016), Claudiu susținând spectacole în țară și primid aprecierea Mirabelei Dauer, lui Dumitru Lupu (1952-2017), lui Adrian Daminescu, Laurențiu Cazan, Nicolae Furdui Iancu, Irenei Boclincă, Narcisei Suciu, Didei Drăgan (care-l consideră un talent rarisim) și lui Miley Cyrus.





Foto: Ion Machidon, Dana Staicu-Pănoiu, Claudiu Dumitrache și Ioan V. Maftei-Buhăiești (2015, Casa Memorială George și Agatha Bacovia, București)

Marele dirijor Voicu Enăchescu (1943-2022) i-a conferit premiul pentru tehnică și expresivitate vocală de excepție în anul 2013 la Tinerimea Română, urmând ca tânărul artist să acumuleze o multitudine de premii muzicale până în prezent. Melodia Lumea Mea, lansată în anul 2016, a fost compusă de Claudiu Dumitrache pe versurile unei poezii pe care mama sa Gabriela Dumitrache o scrisese în tinerețe, marcând astfel un proiect inedit mamă-fiu în peisajul muzical românesc. Impresarul său, muzicianul Florin Apostol (1965-2023), câștigator al Festivalului Mamaia în ‘88 cu piesa Ce frumoasă e marea, a fost cel care l-a purtat pe Claudiu Dumitrache în unele dintre cele mai mari spectacole și care i-a organizat, împreună cu impresarul Radu Groza, primul turneu de promovare pentru melodia Lumea Mea. Claudiu a studiat canto clasic cu Ozana Barabancea, Gabry Fortuna, Eugen Dragomirescu și în cadrul Școlii Populare de Arte de la Târgoviște, dar a absolvit și cursuri private de jurnalism, dezvoltare personală și relații interumane acreditate de London School of Business and Communication.





Foto: Felicia Filip, Florin Apostol, Claudiu Dumitrache, juriu – festival de muzică, 2022.

Călător în Europa, Asia și Statele Unite, Claudiu a susținut aproape trei mii de spectacole până în prezent și a cântat în concerte alături de Alphaville, Neda Ukraden, Faydee și de numeroși artiști români, melodiile sale difuzându-se la Radio România și Radio Moldova. În mod special, la Bruxelles, Frankfurt, Stuttgart, București, Arad, Reșița, Bârlad și Iași a susținut unele dintre cele mai importante concerte. Melodia Semnele Timpului, versiune în limba română realizată de Claudiu pentru Sign of the Times de la Harry Styles în anul 2017, este una dintre versiunile preferate de Kaven Girouard (chitaristul lui Celine Dion), care apreciază vocea și talentul tânărului artist român. Tot pentru această melodie, Claudiu a fost laureat al Galei Mihai Vanica de la Radio România Internațional în anul 2021.

Din anul 2021, Mihai-Claudiu Dumitrache, pasionat de numerologie, ezeterism și ocultism, își redefinește credința și începe să scrie împotriva pseudoștiințelor și ocultismului, publicând lucrări despre originea și sensul artei, despre profunziema Ortodoxiei și despre religiozitatea lui Albert Einstein și a lui Mihai Eminescu. Astfel, sub îndrumarea unor teologi, episcopi și călugări din Moldova, Muntele Athos și Statele Unite, Claudiu Dumitrache publică lucrările Albert Einstein și dorul firesc de Ortodoxie, Acatistul lui Eminescu, Înfrățirea cu Eminescu și serbarea Zilei Culturii Naționale, Reverberații Claudiene etc. Claudiu și-a ars propriile cărți publicate înainte de 2021, primind canon de la Mănăstirea Putna. Alături de acestea a ars și alte cărți și obiecte neortodoxe pe care le-a considerat nocive după ce a descoperit profunzimea teologiei Sfinților Părinți Răsăriteni.

Evenimentul marcant, care i-a schimbat crezul și i-a redefinit întreaga creație, l-a constituit întâlnirea cu Arhiepiscopulul Calinic al Argeșului și Muscelului. De aici, Claudiu s-a îndreptat spre cercetarea istoriei și religiei, publicând volumul SolilocViu – muzica luminii sau a duhurilor rele? în anul 2021. În acest volum, la notele critice asupra creațiilor sale, Claudiu a adăugat cuvintele arhiepiscopului care îi schimbase traictoria vieții: „Voce voinică, harismă cu carul! Isprăvi inedite și personalitate uluitoare, și toate la numai atâți de puțini ani. Să nu te risipești, ești un prunc adevărat! Nu te ocupa cu păduchelnițe! Să cânți cu vocea ta, auzi? Nicio behăială străină! Ești o apariție! Sunt un cititor de poezie de vreo 3.000 de ani. Ai talent și ești mai mult satiric decât liric, în poemul „Slujitorii lui Apollo”, dar și moralist. Înconjoară-te de prieteni care sunt fideli, nu de conjunctură! Orice plăcere de moment naște durere!”.

Claudiu și politica

În ceea ce privește politica, Claudiu Dumitrache a încercat proiecte alături de Marian Munteanu, Vlad Sauciuc și Bartolomeu Constantin Săvoiu și a fost numit președinte al Departamentului de Educație, Cercetare și Cultură în cadrul Partidului Noua Românie. Fostul Ministru de Interne Traian Igaș credea că la Claudiu este cheia și că trebuie să între în roluri principale, artistul având timpul de partea sa, condei, inspirație, talent, vibrație de alt nivel și înțelepciunea necesară. Cu toate acestea, Claudiu a renunțat la lumea politicii pentru a se dedica exclusiv culturii și frumosului artistic.





Foto: Claudiu Dumitrache, Ateneul Român, 2023

Opera sa literară și impactul în rândul criticilor

În mod solemn, a debutat în literatură cu volumul de versuri și filosofie Boemia unui Mort (2018), sub auspiciile cenaclului Amurg Sentimental, cenaclului George Coandă și ale Consiliului Județean Dâmbovița, cu ocazia Centenarului Marii Uniri, în prezența multor personalități de cultură, artiști și scriitori, la Palatul Brâncovenesc din Potlogi. Pentru acest volum, Claudiu Dumitrache, român cu origini rome din partea tatălui, începe să fie deja remarcat de scriitori importanți, să fie inclus în antologii, monografii sau dicționare enciclopedice și, nu în ultimul rând, să fie asemănat cu Mihai Eminescu.

Christian W. Schenk a notat, într-o cronică din 2020, apărută într-un ziar românesc de la Sydney, că „Poezia nu a murit, – nu va muri, pentru că ea este o componentă esențială a sensibilității umane; – ea își are locul discret în adâncul ființei umane, un modus vivendi a naturii noastre. Așa credea și poetul național al românilor, acum mai bine de un secol, așa crede azi și un tânăr poet al vremii noastre, Claudiu Dumitrache, – pe același meridian, cu alt limbaj, cu alte orizonturi ale recepției lirice, cu alt conținut în vălmășagul realităților contemporane! […] Lirism, modernitate, expresivitate autentică în densitatea și culorile verbului, poezia lui Claudiu Dumitrache este mesajul unui talent literar în configurația tinerei lirici de azi…”.

Volumul ajunge în atenția Universității din București, Universității Hyperion și Asociației de Filologie și Hermeneutică Biblică din România. Ștefan-Lucian Mureșanu, Christian W. Schenk, Valentina Vasile, Vilia Banța, Veronica Balaj, Liviu Antonesei, Sergiu Botezatu, Galina Martea, Lidia Grosu, Pușa Roth, Cristina Ștefan, Andrei Zincă și nenumărate reviste culturale scriu despre poeziile din Boemia unui Mort și îl apreciază pe autor în mod deosebit, ca pe un poet al astrelor și al infinitului, care aduce aminte de Eminescu (Valentina Vasile).

Claudiu Dumitrache este considerat un neosimbolist ce prezintă în creațiile sale valori românești, aducând aminte de „personalități vii”: Carmen Sylva (Regina Elisabeta), Bogdan Petriceicu Hașdeu și Regina Maria. Chiar dacă volumul Boemia unui Mort aparține unor timpuri trecute, după cum considera Alexandru Cistelecan, moartea din volumul său este doar un pretext (Ioan Es. Pop), volumul fiind, de fapt, plin de speranță, credință în nemurire și în viitor, notează Liliana Marin în revista TIMPUL. Scriitoarea Vilia Banța continuă și concretizează filozofia volumului prin a scrie că tematica poeziilor sale nu i se pare să fie deloc moartea ori renunțarea – dimpotrivă, în acest context mort-viu, Claudiu rămâne un învingător prin iubire, speranță, entuziasm, dar mai ales prin luciditate.

Un poet apocaliptic

Conf. univ. dr. Ștefan-Lucian Mureșanu, critic literar, antropolog, etnolog și membru al Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România, a scris că versurile lui Claudiu surprind atât prin naturalețe, cât și prin filosofia specifică poeziei simboliste tratată într-un neomodernism violet. Tot Mureșanu a remarcat că versurile chemării din înalt spre marea vieții pământești demonstrează apartenența poetului la lumea lumilor și că în poezia sa se regăsește o supraconductibilitate poetică, o cromatică menită să producă un maxim de extaz și să masivizeze cele mai mărunte sentimente, până la apocaliptic. În fața sincerității creațiilor sale, a mai scris Mureșanu, a sensurilor pe care Claudiu le administrează cu talent deosebit în versurile sale, trebuie să rămâi și să meditezi mult, deoarece cuvintele pe care le folosește nu sunt explicate în modul în care dorește poetul să le expună în dicționare.

Foto: Claudiu Dumitrache, Maia Morgenstern, 2023

În anul 2019, Claudiu Dumitrache își publică și autobiografia (intitulată sugestiv 20), aceasta însumând activitatea sa (până la 20 de ani) și diferite cronici și aprecieri venite de la diferiți autori și artiști români sau străini (Diana Pap, Michael Airington, Romanița Iovan, Raoul, Dida Drăgan, Rodica-Elena Lupu, EB Davis, Michaela Rose, Dragoș Popa, Valentina Vasile, Ștefan-Lucian Mureșanu). Datorită acestei cărți, Claudiu a fost omologat de Asociația Cartea Recordurilor din România pentru stabilirea recordului național de Cel mai tânăr autor de autobiografie.

După acest eveniment literar, academicianul Ioan-Aurel Pop (președintele Academiei Române) a scris: „Să-ți publici cartea biografică la două decenii de viață este pentru mine un semn de mare speranță. Claudiu Dumitrache este un simbol pentru viitorul creației intelectuale care nu trebuie să moară niciodată, oricât de digitalizați am deveni. (…) Omul este o ființă capabilă de creație intelectuală, singura, de altminteri, iar Claudiu ilustrează acest lucru. El va duce literatura română și artele mai departe. Acum este multă umbră, dar va veni lumina. Claudiu Dumitrache este un intelectual care poate coagula suflete, ceea ce nu este puțin lucru”.

Claudiu a publicat, în 2020, poemul Slujitorii lui Apollo în varianta revizuită și a ajuns în atenția marelui om de cultură basarabean, scriitor și istoric literar, Nicolae Dabija (1948-2021), care a scris că autorul are o poezie originală ce îl singularizează, poezia lui având înger. Acestea au fost și ultimele înregistrări literare pe care le-a lăsat Dabja înainte de moartea sa, conform revistei Evenimentul Istoric. Nicolae Dabija și Sergiu Botezatu l-au considerat pe Claudiu un fidel și un adevărat slujitor al lui Apollo, poetul urmând să fie prezentat de presa din Republica Moldova ca Slujitorul lui Apollo din România.





Foto: pr. Theologos Cadar & Claudiu Dumitrache, Muntele Athos, 2023

Autorul Acatistului lui Eminescu

Atras de Dumitru Stăniloae, Sofronie Saharov, Zoe Dumitrescu Bușulenga, Rafail Noica, Serafim Rose, Theologos Cadar și Mihai Eminescu, Claudiu a publicat numeroase articole cu subiect religios, iar în anul 2023 a publicat 4 cărți, printre care Albert Einstein și dorul firesc de Ortodoxie. Această carte, care urmărește firul roșu al revelațiilor naturale pe care savantul Albert Einstein le-a avut, a fost una dintre cele mai bine vândute zece cărți de la editura Agaton în ianuarie și februarie 2024, precum și una dintre cărțile premium prezentate de Radio România Actualități. În ianuarie 2024, Claudiu Dumitrache a publicat Acatistul lui Eminescu, scriitorul menționând caracterul simbolic al acatistului și văzându-l pe Mihai Eminescu stâlp al Bisericii Ortodoxe Române și luceafăr al înțelepciunii românești. Acatistul a fost publicat în revista Regal Literar, iar într-un comentariu din revista Luceafărul, Claudiu Dumitrache a menționat că a scris acatistul în două zile și că spiritul eminescian pare să fie ceva ce nu s-ar percepe rațional totdeauna, la acest om cu proprietate de geniu rămânând în urmă o vietate, un egregor sau însăși prezența sa care sălășluiește în Mângâietorul, pe care unii au simțit-o, pe care cred că am simțit-o și eu, pe care sunt sigur că o mai simt și o vor simți mulți până la sfârșitul lumii.

De-a lungul timpului a colaborat cu revista Litere, ziarul Literatura și Arta, Lucefărul, revista Independența Română, ziarul Gândul, ziarul Ultima Oră, revista Timpul, Luceăfarul de Seară, Actualitatea Muzicală, Radar de Media, Plumb, Magazin Critic, Europa Orodoxă, Ortodoxia Tinerilor, Porunca Iubirii și cu mai multe reviste școlare.

Ingeniozitatea lui Claudiu - spune artistul Dragoș Popa de la Radio România Brașov FM - depășește cu mult barierele normalului, iar Voica Theodoru, fiica unuia dintre cei mai importanți scriitori militari (generalul Radu Theodoru), îl consideră pe Claudiu Dumitrache ales și bun analist al vremii și vremurilor, asemenea scriitoarei Doina Dabija, fiica lui Nicolae Dabija, care admiră la Claudiu înalta capacitate de a analiza și întreaga activitate pe care o desfășoară în favoarea Măriei Sale - Cuvântul.

Revelația din Valahia la Hollywood

Ca Amabsador al Culturii al Euro Education Federation, din anul 2022, Claudiu Dumitrache susține conferințe legate de originea și sensul artei pentru elevi și studenți. În 2024, publicațiile de la Hollywood și din Chicago l-au numit o revelație din Valahia și cea mai reprezentativă tânără personalitate culturală din România. Jurnalistul William P. Barrett, de la Forbes și chreporer.com, a scris, într-un articol intitulat Ochii pe România: artistul Claudiu Dumitrache face furori în Europa și Statele Unite, că artistul român pare să se ridice ca o speranță într-o țară care încă se confruntă cu corupția și unde valorile europene sunt greu de integrat.

Compozitorul britanic Michael James Down a declarat că ambiția și etica sa de lucru nu seamănă cu ale nimănui, Claudiu fiind tipul de persoană care face ca lucrurile să se întâmple, iar Kaven Girouard, chitaristul reginei muzicii pop Celine Dion, se declară un mare admirator al creațiilor sale. EB Davis, unul dintre cei mai mari cântăreți de blues din lume, a scris că Dumitrache are o voce lină, puternică, foarte emoțională, și o adevărată prezență scenică, iar actorul Michael Airington, pe când Claudiu era nominalizat pentru un premiu în Las Vegas, îl prezenta nu doar ca pe un interpret incredibil, dar și ca pe un artist cu o perseverență ce l-a dus spre succes, considerându-l un pariu grozav.





Foto: Claudiu Dumitrache, Las Vegas

Soprana Diana Pap a scris că Dumitrache are, cum se spune, firul din barba lui Dumnezeu, acel ceva care te face să simţi lumina ce izvorăște neîncetat din inima lui, lumină în care ne scăldăm toţi cei ce ajungem în contact cu el. O părere similară împărtășește și Michaela Rose (din trupa Arabesque) despre Claudiu, care a scris că a fost plăcut surprinsă să întâlnească această voce foarte sensibilă și romantică, dar și o persoană foarte spirituală. De asemenea, și Isaac C. Cates (din comisia Premiilor Grammy), Michael Koch (din consiliul Forbes), Cheryl Shuman și Jakob Petren au apreciat activitatea și talentul lui Claudiu de-a lungul ultimilor ani.

Celebrul actor și cântăreț american Jonathan Jackson, laureat a 5 premii Emmy și convertit la Ortodoxie în România, a scris că arta este un meta-limbaj și că poezia lui Claudiu Dumitrache intră în acest meta-limbaj și invită inima să contemple viața pe cele mai esențiale planuri. Fratele lui Candice Jackson (fostă secretară de guvern a Departamentului de Educație S.U.A. în administrația Trump), Jonathan mai scrie, despre noul volum al lui Claudiu aflat în curs de apariție, că este o explorare poetică, profund personală a sensului vieții, a relațiilor, a frumuseții, a tristeții și a credinței ancestrale.





Foto: Claudiu Dumitrache & Jonathan Jackson

Cercetătoarea Galina Martea, de la Academia Româno-Americană de Arte și Științe, în lucrarea Identitatea Literaturii Române în Cultura Universală, a precizat că cele scrise de Claudiu Dumitrache sunt lucrări prețioase, opere inedite care, cu certitudine, vor rămâne înscrise pentru totdeauna în tezaurul cultural românesc. Regizorul Andrei Zincă, fiul lui Haralamb Zincă, de asemenea, îl consideră pe Claudiu o personalitate unică în peisajul românesc.

Cu ocazia desfășurării Forumului Național Cultural Brâncoveniana de la Potlogi, din anul 2023, manifestare la care Claudiu are rolul de secretar, acad. Ioan-Aurel Pop a mai scris, potrivit Agerpres.ro, că tânărul artist este un purtător și făuritor de cultură cum rar se mai găsesc astăzi în Țara Românească. Christian W. Schenk, membru corespondent al Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, a tradus creațiile sale în limba germană și l-a clasat pe Dumitrache printre cei mai importanți tineri scriitori contemporani, în volumul VII al Antologiei de lirică românească de la începuturi și până astăzi (Rumänische Lyrikanthologie, band VII: Von den Anfängen bis heute), lucrare publicată în Germania anul acesta, considerată de Liviu Antonesei una dintre cele mai mari realizări ale literaturii românești.

La începutul anului 2024, coform revistei Evenimentul Istoric, Claudiu Dumitrache devine primul român căruia i se publică o poezie și o cronică în publicația americană de cultură Hollywood Progressive, o publicatie cu o redacție formată din poeți, istorici, critici și autori americani de renume. Despre poezia Chemare a lui Claudiu Dumitrache, poetul David C. Joseph, din Los Angeles, a spus că este una dintre cele mai profunde și frumoase pe care le-a citit vreodată, iar Andrew B. Cole, din redacția publicației, a notat, în articolul intitulat Chemarea unui tânăr valah (The Calling of a Young Wallachian), că Dumitrache este considerat ca o moștenire a lui Mihai Eminescu pentru secolul actual și, de asemenea, că este unul dintre tinerii poeți contemporani din România care promovează cultura răsăriteană prin scrierile sale.

A prezentat festivaluri precum Festivalul Crossroads - Battle of the Bands și Festivalul L'art d'Eco, a făcut parte din jurii muzicale și literare (Festivalul Glasul Valahiei, Formul Național Cultural Brâncoveniana etc.) și a fost numit președinte al Salonului de Carte Dorobanți Street Art Festival. De asemenea, este Ambasador Internațional al Păcii (desemnat de World Literary Forum for Peace and Human Rights, India), membru afiliat CPFCFC din cadrul Societății Academice de Cercetare a Religiilor și Ideologiilor de pe lângă Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, membru de onoare al Uniunii Jurnaliștilor Independenți din România, membru al Uniunii Naționale a Artiștilor din România (UNART), membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România – ADA etc.

Printre scrierile sale se numără: Boemia unui mort (2018 – editura Amurg Sentimental); biografia 20 (2019 – editura Coresi); Slujitorii lui Apollo (2020 – Colecția Regal Literar); SolilocViu – Muzica luminii sau a duhurilor rele? (2021, Costeștii din Vale); Înfrățirea cu Eminescu și serbarea Zilei Culturii Naționale (2023, Costeștii din Vale); Albert Einstein și dorul firesc de Ortodoxie (2023 – editura Agaton); Poezii alese (2023, Târgoviște); Reverberații Claudiene: eseuri, cronici, critici și opinii despre artă, muzică, poezie, spiritualitate și ocultism (2023, Costeștii din Vale); Acatistul lui Mihai Eminescu (2024, Costeștii din Vale) etc.

Un fenomen al culturii contemporane

În vârstă de doar 25 de ani, așa cum remarca și Gabriela Ştirbu de la Radio Moldova, Claudiu Dumitrache are realizările unui om de cultură în vârstă de 52 de ani. Scriitoarea Veronica Balaj l-a numit pe Claudiu un maratonist în cultură, iar scriitoarea Villia Banța a notat aceea că un lucru e clar: cât mai avem tineri ca Mihai-Claudiu Dumitrache, nimic nu e pierdut pentru națiunea română. De asemenea, după cum se notează într-un articol din revista Luceafărul, Claudiu reprezintă un fenomen al culturii ce se înscrie în pleiada personalităților contemporane dâmbovițene de seamă care, prin talentul și devotamentul lor, și-au adus un aport inestimabil culturii dâmbovițene și promovării valorilor ce au fost consacrate în Țara Românească și la Târgoviște de Familia Văcărescu, de Ion Heliade-Rădulescu, de Grigore Alexandrescu, Ion Ghica, Vasile Cârlova etc.

Prima cronică (de Dana Staicu-Pănoiu)

Pe când doar cânta, scriitoarea Dana Staicu-Pănoiu scria următoarele cuvinte, rămase atât de actuale…

„Condiția artistului în România este, în general, una de compromis. Știm cu toții că ARTA, FRUMOSUL, sunt niște concepte ai căror slujitori nu-și primesc de cele mai multe ori recunoașterile pe care le merită, iar aceștia aleg să plece în afara granițelor țării. Există însă și artiști de valoare care se formează aici și care rămân aici, încercând să construiască atât pentru ei, cât și pentru ceilalți – un viitor: luminos, plin de speranță… Pe Claudiu Dumitrache l-am întâlnit pentru prima dată la Biblioteca Metropolitană „Ion Creangă” din București. Era un copil, dar cu o voce uluitor de clară, de lucrată, exersată. Surpriză era că, deși foarte talentat acest copil, era și este, a rămas, de o modestie simplă, cuceritoare. Pentru mine, cea care scriu aceste rânduri, e un privilegiu ca am întâlnit o personalitate în muzică în formare la acea dată, totuși atât de bine definită înca de atunci. A fost o revelație; rămâne.” – Dana Staicu-Pănoiu

Claudiu Dumitrache este unul din copiii de aur! Ascultați-l! Citiți-l! Cu respect! - Cristina Ștefan, membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor șef al revistei Plumb, Bacău.

