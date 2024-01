Cum a ajuns un roman adorat de milioane de americani și europeni să fie ignorat de cititorii români?

Valul de cereri a fost neașteptat, deoarece romanul apăruse în primăvara anului 2022. Și mai surprinzător, vânzările au continuat să crească după sărbători, în iarna și primăvara din 2023, și nu s-au mai liniștit de atunci. „Cartea cu caracatița" a fost cel mai bine vândut roman de la Bookmarks în 2023, iar cererile pentru el au crescut din nou în acest sezon de sărbători. ”Nu cred că vânzările vor scădea, pentru că toți cei care o citesc vor ca și alți oameni să o citească (...) Nu contează ce îți place să citești în mod obișnuit sau prin ce perioadă a vieții treci, pot să-ți fac cadou această carte”, a declarat Seufer Buss, care a dăruit romanul mătușilor sale de Crăciun.

Într-un mediu de retail imprevizibil, în care cele mai mari vânzări sunt adesea create de postări virale pe TikTok și efemere tendințe de gen, Remarcabile făpturi inteligente este una dintre acele povești de succes din ce în ce mai rare în piața de carte: un debut literar liniștit și ușor ciudat, care a fost susținut de dragostea librarilor și de recomandările din gură în gură.

Până în prezent, romanul s-a vândut în 1,4 milioane de exemplare, o performanță impresionantă pentru un debut care are ca personaj principal o caracatiță amuzantă, elegantă și în același timp irascibilă. În decembrie 2023, vânzările le-au depășit pe cele din 2022, iar romanul este din nou pe lista celor mai bine vândute cărți de ficțiune din New York Times, dar și în topul amazon.com. Puterea neobișnuită de a rezista a romanului Remarcabile făpturi inteligente a luat prin surprindere editorul Ecco. De obicei, vânzările de carte sunt cele mai mari în săptămânile imediat după publicare, când are loc o explozie de atenție mediatică și recenzii, apoi se diminuează. Însă, după o scurtă pauză în vara lui 2022, vânzările pentru Remarcabile făpturi inteligente și-au revenit, iar apoi au crescut ca un bulgăre de zăpadă, lansând-o din nou pe lista celor mai bine vândute cărți în 2023. Până în prezent, Ecco a tipărit 28 de tiraje ale romanului. Prin comparație, în România ar fi fost de ajuns un singur tiraj american pentru ca titlul să fie declarat un mare bestseller.

Shelby Van Pelt, fostă consultant financiar, a avut prima dată ideea care s-a transformat ulterior în roman în 2013, când a participat la un atelier de scriere de ficțiune la Universitatea Emory din Atlanta. Una dintre sarcini a fost aceea de a scrie o povestire scurtă dintr-o perspectivă neobișnuită, iar ea a venit cu o caracatiță plictisită și frustrată de viața în captivitate. Profesoara i-a sugerat să construiască ceva mai mare în jurul personajului, iar ea a continuat să se joace cu personajul și, în cele din urmă, a văzut potențialul unui roman, dar și-a dat seama că va fi dificil să susțină o carte întreagă din perspectiva unei caracatițe. Așa a apărut Tova, o femeie de 70 de ani, văduvă, cu un trecut dureros, care lucrează ca femeie de serviciu la un acvariu. Povestea este plasată într-un oraș fictiv din Pacific Northwest, unde Van Pelt a crescut; Tova este inspirată de bunica suedeză puternică a lui Van Pelt. Tova dezvoltă o legătură cu Marcellus, caracatița gigantică de Pacific care locuiește în acvariu. Pe parcursul narațiunii, Tova se destăinuie lui Marcellus în timp ce reflectă asupra trecutului ei, chinuită de moartea fiului său, cu zeci de ani în urmă, și neliniștile în legătură cu viitorul ei nesigur ca femeie în vârstă și singură. Pe măsură ce conexiunea lor crește, ea îl ajută pe Marcellus să găsească o oarecare libertate.

Manuscrisul a fost trimis la editori la scurt timp după lansarea documentarului Netflix My Octopus Teacher, care se bazează pe legătura surprinzătoare pe care o dezvoltă un explorator și o caracatiță sălbatică. „Nu aș fi putut planifica asta mai bine nici dacă aș fi încercat", a spus Van Pelt. Între timp, scriitoarea, care locuiește în afara orașului Chicago, a continuat să țină conferințe și să se întâlnească cu cititorii la cluburile de lectură. Adesea, atunci când face o vizită la o librărie sau la o bibliotecă pentru un eveniment, i se spune că cititorii au cerut cu insistență acea carte cu caracatița. „Ar fi trebuit să o numesc Acea carte cu caracatița. Ar fi fost un titlu mai bun", se amuză ea.

Remarcabile făpturi inteligente de Shelby Van Pelt a apărut în România în decembrie 2022, la doar câteva luni de la apariția în Statele Unite. Deși în general cititorii români urmează trendul internațional și chiar caută anume titlurile care apar pe diverse liste de bestsellere, au ignorat acest titlu. Poate pentru că o caracatiță de Pacific nu are o reprezentare materială în mintea unui cititor român, poate pentru că li s-a părut o carte mult prea ușoară, ori destinată publicului adolescent.

Noi, editorii de la Trei, continuăm să credem în potențialul cathartic al acestei povești și nu încetăm să v-o recomandăm. O puteți găsi în librăriile din toată țara, cu o ofertă specială. Poate fi dăruită oricui, în orice anotimp, cu orice ocazie sau pur și simplu, din dragoste de povești emoționante!

(Material preluat parțial din New York Times)