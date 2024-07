Cursanți din 12 țări au studiat la Brașov limba, cultura și civilizația românească la „Școala de Vară ICR” – unul dintre cele mai longevive programe ale Institutului Cultural Român

Pe parcursul celor trei săptămâni, participanții au beneficiat de cursuri intensive de limbă română, predate de profesoarele Raluca Alexe (grupa cu nivelul A1/A2), Ioana Clara Ionescu (nivelul A2.2) și Andreea Petre (nivelul B2.2). Conferințele de istorie au fost susținute de istoricul Adrian Cioroianu, cele de literatură de către conf. dr. Adrian Lăcătuș, iar conferința despre cinematografie a fost prezentată de Irina Margareta Nistor, participanții vizionând fragmente din filmul de animație Scurtă istorie (1956) și din filmul documentar Chuck Norris versus Communism. De asemenea, cursanții au participat la ateliere de jurnalism și publicitate predate de Valer Rus, directorul muzeului Casa Mureșenilor. Sub îndrumarea actriței Simona Pop, cursanții au interpretat scene din Almost, Maine, de John Cariani, aflând totodată despre diverse tehnici de interpretare şi expresie scenică. Profesoara Roxana Taraș a adus la viață tradițiile dansurilor populare, ghidând participanții prin ritmurile și mișcările folclorului românesc.

În cadrul Școlii de Vară de la Brașov, cursanții au avut ocazia să exploreze și bogățiile culturale din Sibiu, cu vizite la Muzeul Astra unde, Lucian Robu - directorul Muzeului în aer liber din cadrul Complexului Naţional Muzeal „Astra”, i-a introdus în tradițiile românești prin intermediul unor expoziții și ateliere interactive. De asemenea, au vizitat şi centrul istoric al oraşului, bucurându-se de arhitectura impresionantă și de atmosfera sa unică. Pe parcursul programelor de documentare culturală, participanții au primit informații valoroase despre regiunile istorice din apropiere și obiectivele turistice principale, îmbogățindu-și cunoștințele despre patrimoniul cultural românesc, despre caracteristicile istorice și etnografice ale regiunilor Țara Bârsei și Țara Făgărașului.

Festivitatea de închidere a programului „Școala de Vară. Cursuri de limbă, cultură și civilizație românească” a avut loc în cadrul unei festivități, la Casa Mureșenilor din Brașov, important muzeu și clădire monument istoric.

Aceste experiențe au oferit cursanților oportunitatea de a se conecta profund cu tradițiile și arta românească. Iată câteva dintre opiniile participanților la ediția din acest an a Școlii de vară:

„Sunt foarte fericită că am avut posibilitatea să vin la Școala de vară. Iubesc din toată inima limba română, România, cultura și istoria voastră. Școala de vară este locul ideal pentru a învăța lucruri noi, pentru a-mi găsi prieteni și pentru a întâlni oameni cu aceleași pasiuni ca ale mele. Profesorii sunt grozavi, minunați, foarte pasionați și interesanți. Mi-aș dori ca școala să nu se termine niciodată. Vreau să vă mulțumesc din suflet și să spun că aceasta este deja una dintre cele mai bune și mai importante experiențe din viața mea.” (studentă, Belarus)

„Am fost foarte fericit să particip la aceste cursuri, care m-au ajutat să obțin o bază solidă și să creez legături cu alți participanți. Voi reveni cu siguranță, deoarece a fost o experiență foarte frumoasă, pe care o voi recomanda cu drag.” (cercetător, Israel)

„Mi-a plăcut mult școala de vară; am învățat foarte multe, iar excursiile și conferințele au fost foarte interesante. Chiar dacă tot proiectul durează doar trei săptămâni, este suficient pentru a te îndrăgosti de rutina de a veni dimineața la cursuri și de a învăța despre cultura românească. Sunt foarte încântată de această experiență și mă gândesc să particip din nou anul viitor.” (cercetătoare, Italia)

„Am descoperit Școala de Vară când am urmat un curs la Institutul Cultural din Madrid și sunt foarte fericită că am venit. Programul a fost bine organizat; am învățat despre România, am vizitat locuri pitorești și ne-am plimbat pe străzile pline de istorie ale Brașovului. Vă mulțumesc mult pentru experiența frumoasă.” (studentă, Spania)

Școala de Vară. Cursuri de Limbă, Cultură și Civilizație Românească, organizată de Institutul Cultural Român, este un program cultural complex destinat celor care vor să aprofundeze limba și cultura românească.

Din toamnă, Institutul Cultural Român continuă organizarea cursurilor de limba română ca limbă străină atât la Bucureşti, cât şi la reprezentanțele sale din străinătate.

Alte cursuri organizate de ICR la București, în general și în toamnă:

16 septembrie – 20 noiembrie, lunea și miercurea, dimineața în intervalul 9:30-11:30, iar seara în intervalul 18:30-20:30 (nivel începător A1 și nivel preintermediar A2.1; data-limită de înscriere: 12 septembrie 2024)

17 septembrie – 21 noiembrie, marțea și joia, dimineața în intervalul 9:30-11:30, iar seara în intervalul 18:30-20:30 (nivel preintermediar A2.2 și intermediar B1.1, B1.2, B2.1, B2.2 și nivel avansat C1.1; data-limită de înscriere: 12 septembrie 2024)

