Debut în forță pentru ANANSI în 2021: Hamnet – romanul anului 2020, Anomalia – cartea premiată cu Goncourt 2020 și Nopți albastre de Joan Didion

Cea mai nouă colecție românească dedicată literaturii universale, Anansi. Word Fiction, de la Editura Pandora M, începe în forță acest an. Șase titluri noi vor poposi în librăriile fizice și online din întreaga țară în primele două luni ale lui 2021 din cele aproape 40 aflate în plan pentru acest nou an.

„Dacă 2020 a fost pentru noi anul planurilor și al începutului, anul 2021 va fi esențial pentru a demonstra că Anansi. World Fiction este o colecție care se poziționează între primele trei din țară, atât din punctul de vedere al selecției, cât și din cel al ritmului de apariții. Mai mult decât atât, va fi anul în care colecția Anansi va culege roadele, dat fiind că vom publica laureații celor mai mari premii internaționale decernate în 2020: Nobelul pentru Literatură, Booker, Goncourt, Women's Prize for Fiction, Booker International”, a mărturisit Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției.

Romanul anului 2020, o poveste care îl are în centru pe unicul fiu al lui Shakespeare

Cu siguranță, una dintre cele mai așteptate traduceri este romanul Hamnet, de Maggie O'Farrell, recompensat cu prestigiosul Women's Prize for Fiction 2020 și inclus în nu mai puțin de 15 topuri internaționale ale celor mai bune cărți ale anului trecut, „un roman curajos, frumos, sfâșietor”, în aprecierea îndrăgitei prozatoare britanice Tracy Chevalier. Hamnet este un portret plin de lumină al căsniciei și o portretizare de neuitat a unui băiat care a fost uitat de toată lumea, dar al cărui nume a dat titlul celei mai celebre piese de teatru din toate vremurile. Ediția în limba română apare în condiții grafice deosebite, traducerea purtând semnătura Mihaelei Buruiană.

„Un debut genial!” în viziunea lui Ian McEwan: romanul Patrula djinnilor, de Deepa Anappara

Un nou titlu care va apărea în traducere în colecția Anansi este Patrula djinnilor, semnat de scriitoarea și jurnalista de origine indiană Deepa Anappara.

Cartea, aflată și ea în competiția pentru Women's Prize for Fiction 2020, spune cu uneltele ficțiunii povestea copiilor indieni care continuă să dispară. Acțiunea romanului îi poartă pe cititori prin cele mai periculoase locuri ale metropolei indiene de astăzi: bazarul pe timp de noapte și chiar capătul Liniei Purpurii de tren.

Patrula djinnilor (traducere de Daniela Robobete), o dezvăluire a Indiei moderne și a multiplelor și complexelor ei probleme.

Romanul recompensat cu prestigiosul Premiu Goncourt 2020

La două luni de la anunțarea Premiului Goncourt, romanului Anomalia, semnat de Hervé Le Tellier, va apărea în traducere în limba română în colecția Anansi. Scrisă aproape ca un scenariu pentru un blockbuster hollywoodian, Anomalia este o carte despre angoasele existenţiale ale omului contemporan, el însuşi dedublat între ceea ce este şi între ceea ce vrea să fie. Un om tot mai des aspirat de o lume virtuală în care se simte bine, lume devenită a doua sa realitate, singura care îl împlinește.

Publicat la prestigioasa Editură Gallimard înainte de izbucnirea pandemiei, Anomalia a fost considerat de mulți critici din Hexagon drept un roman profetic, vizionar. Ediția în limba română a cărții apare în traducerea Mădălinei Ghiu.

Unul dintre cele mai puternice romane est-europene ale ultimilor ani

O carte așteptată de mult în România este Dosarele mamei mele, de András Forgách, un volum inclus în cele mai importante dezbateri politice internaționale ale ultimilor ani.

La trei decenii după căderea comunismului, în timp ce investiga trecutul familiei sale, András Forgách a descoperit un fapt îngrozitor: mama lui, de care-l legase o iubire autentică, fusese informatoare a regimului János Kádár; ea dăduse informații nu doar despre cunoștințe întâmplătoare, ci și despre prieteni, rude și chiar despre propriii copii. În Dosarele mamei mele, András Forgách îi dă cuvântul mamei dispărute, lăsând-o să-și asume trecutul, dar și dând viață unei zone a memoriei afective pe care politica și istoria nu au reușit să le umbrească.

Negocierea mentală și emoțională a acestei revelații, renegocierea trecutului din perspectiva noii realități, într-un volum puternic, descris de criticii de la The Guardian drept „un basm cvasimitologic, pe care Forgách îl construiește sub forma unui amalgam de ficțiune, poezie și jurnalism, o poveste ce-și are rădăcinile în mâlul Războiului Rece”. Traducere din limba maghiară de Andrei Dósa.

O nouă traducere din opera lui Joan Didion, autoarea bestsellerului Anul gândirii magice

La patru ani după apariția ediției în limba română a mult-îndrăgitei cărți Anul gândirii magice, Joan Didion revine în atenția cititorilor cu o nouă carte. Este vorba despre Nopți albastre, o nouă carte-terapie, menită să exorcizeze singurătatea şi suferința, demonii cei mai cumpliți de după piederea fiicei iubite. Joan Didion vorbește despre pierderea Quintanei, la vârsta de 39 de ani. Cu o textură bogată, cu amintiri din propria copilărie, din viața de cuplu și din experiența de părinte, acest volum este o relatare intens personală și emoționantă a gândurilor, temerilor și îndoielilor sale cu privire la statutul de părinte, boală și îmbătrânire.

O nouă călătorie prin ținutul sălbatic al durerii, o elegie profundă și o meditație despre trecerea timpului de la una dintre cele mai puternice voci ale literaturii internaționale.

Ediția în limba română poartă semnătura Ioanei Văcărescu.

Reeditarea unui volum esențial, una dintre cele mai pătrunzătoare analize ale perioadei medievale

Lista noutăților din colecția Anansi include și o nouă ediție, revăzută, a volumului Amurgul Evului Mediu, de Johan Huizinga (traducere din limba neerlandeză de H.R. Radian). Acest studiu clasic despre arta, viața și gândirea din Franța și Țările de Jos în secolele al XIV-lea și XV-lea este una dintre cele mai pătrunzătoare analize ale perioadei medievale. O capodoperă a genului, cartea demonstrează că dispariția cavalerismului a reflectat spiritul timpului și că eroii și evenimentele epocii nu au constituit un preludiu al Renașterii și nici n-au purtat semințele unei culturi pe cale de a lua ființă, ci au fost semnele epuizării celei vechi. Printre alte subiecte, autorul examinează violența vieții medievale, ideea de cavalerism, convențiile legate de iubire, viața religioasă, viziunea asupra morții, simbolismul ce se afla întrețesut în pânza vieții de zi cu zi și sentimentul trăirii estetice. Vedem Evul Mediu târziu prin intermediul psihologiei și gândirii artiștilor, teologilor, poeților, cronicarilor de curte, al prinților și oamenilor de stat ai vremii, devenind astfel martorii splendorii și simplității medievale.

În 2021, în colecția ANANSI. Wold Fiction vor apărea în jur de 40 de cărți, lista incluzând majoritatea titlurilor recompensate cu cele mai importante premii literare în 2020: opera poetică a poetei Louise Glück, laureata Nobelului literar, va fi tradusă și publicată începând cu acest an, romanului The Discomfort of Evening semnat de scriitoarea olandeză Marieke Lucas Rijneveld, premiat cu The International Booker Prize, precum și romanul Shuggie Bain, de Douglas Stuart, recompensat cu The Booker Prize 2020.

ANASI. World Fiction este cea mai recentă colecție dedicată traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România. Noul proiect editorial, coordonat de scriitorul și editorul Bogdan-Alexandru Stănescu, a fost lansat la finalul lunii septembrie 2020. Noua colecție, așezată sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, include cinci serii: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – seria dedicată memorialisticii și Anansi. Blues – seria poeziei.