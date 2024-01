DezOnoare, de Awais Khan, o poveste cutremurătoare despre supraviețuire și realitatea dură în care trăiesc unele femei din ziua de azi

Migrând de la adâncurile Pakistanului rural, afectat de sărăcie și fervoare religioasă, la străzile periculoase ale supraaglomeratului Lahore, DezOnoare este o poveste despre familie, despre spiritul de neînfrânt al iubirii în multe dintre formele sale... o poveste despre curaj și reziliență, atunci când totul pare pierdut, și despre focul nestins care luminează lupta unei tinere femei pentru schimbare.

O tânără sfidează convențiile într-un mic sat din Pakistan, cu rezultate devastatoare pentru ea și familia ei. DezOnoare este un roman uimitor, incredibil de frumos, despre curaj, familie și sensul iubirii, atunci când totul pare pierdut.

În micul sat pakistanez al Abidei, în vârstă de șaisprezece ani, există reguli străvechi după care femeile trăiesc, care au în centru onoarea familiei. Însă spiritul adolescentei este sfidător, iar ea tânjește să își facă un cămin cu bărbatul pe care îl iubește. Când se întâmplă neimaginabilul, Abida se confruntă cu aceeași soartă ca alte fete tinere care au ales alianțe inacceptabile - moartea sigură și publică. Cuprinsă de o hotărâre feroce de a se opune la tot ceea ce știe că este greșit în societatea în care s-a născut, și ajutată de tatăl său devotat, Jamil, care își pune propria viață în pericol pentru a o ajuta, ea scapă la Lahore și apoi dispare.

Tatăl său devotat, Jamil, pleacă la Lahore în căutarea Abidei - un oraș în care prejudecățile care domină satul lor iau o formă nouă și înfricoșătoare - iar tatăl și fiica ajung să fie prinși într-o lume din care s-ar putea să nu mai poată evada.

Awais Khan este scriitor, editor și locuiește în Lahore. Absolvent al Universității din Western Ontario și al Universității Durham, a studiat Creative Writing la Faber Academy din Londra.

„Îi sunt atât de recunoscător lui Bogdan Hrib de la Tritonic Books pentru publicarea cărții DezOnoare. Am avut privilegiul de a-l întâlni la Târgul de Carte de la Londra în 2022 și, încă de la început, a fost extrem de pasionat de carte. Îmi place modul în care a publicat-o în România, cu fast și stil. Este o bucurie să știu că atât de mulți oameni din România citesc cartea și descoperă lucruri despre Pakistan. Literatura poate fi educativă, dar poate fi și transformatoare, iar din recenziile pe care le primesc de la cititorii din România, pot să observ că DezOnoare le-a schimbat semnificativ percepția despre Pakistan și i-a făcut să fie mai conștienți de ceea ce se întâmplă în alte părți ale lumii. Rămâne cea mai profundă dorință a mea să pot vizita România în 2024 pentru a întâlni cititorii mei minunați.”, a spus Awais Khan.

“Un roman greu de digerat, cu adevăruri greu de acceptat în secolul XXI, un roman scris cu un deosebit simț al detaliilor, care ascunde o documentare extrem de atentă și adâncă. Awais Khan spune o poveste adevărată despre onoarea înțeleasă într-un sens imposibil de cuprins, dar o poveste despre iubire, prietenie și speranță, pentru că, în cele din urmă, ele salvează umanitatea.”, Bogdan Hrib, scriitor.





Awais Khan a fost premiat pentru lucrări mult apreciate de critici, precum In the Company of Strangers și DezOnoare. Drepturile audio pentru In the Company of Stranger au fost achiziționate de Isis Audio și publicate în 2021, iar drepturile de film/TV au fost achiziționate de către Pikchur TV, iar filmările urmează să înceapă în 2024. Este directorul fondator al The Writing Institute și a susținut prelegeri despre scriere creativă la Universitatea Oxford, Universitatea Durham, Universitatea Americană din Dubai, Universitatea Canadiană din Dubai, Colegiul Kinnaird etc. Autorul face parte din juriul premiilor Gwyl Crime Cymru Novel Prize și Cheshire Novel Prize și a fost pe lista lungă pentru Short Story Dagger în 2022.