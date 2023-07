Editura Curtea Veche Publishing – un sfert de veac de la înființare

Această diversitate este în prezent structurată pe opt colecții tematice:

Cărți Cheie – motivaționale, de educație financiară, leadership, business pentru a avea succes în plan personal și profesional (Dale Carnegie, Brian Tracy, Napoleon Hill, Joe Dispenza, Robert T. Kiyosaki, Allan Pease, Zig Ziglar, Barbara Oakley);

Familia – cărți utile pentru îmbunătățirea relațiilor de familie (Radu F. Constantinescu, Gary Chapman, Jacques Salomé, Adrian Asoltanie, Antoaneta Opriș, Mirela Retegan);

Biblioterapia – cărți esențiale de dezvoltare personală și autoterapie (Gabor Maté, Esther Perel, Gáspár György, Brené Brown, Eckhart Tolle, Dalai Lama);

Byblos – ficțiune de mare valoare și relevantă pentru cititorii de azi (Miguel Ángel Asturias, Carlos Fuentes, Sándor Márai, Joyce Carol Oates, David Foster Wallace, Mihail Șișkin, Marina Stepnova, Alejo Carpentier);

Apetit – sănătatea din farfurie (Jamie Oliver, dr. Mihaela Bilic, Laura Laurențiu, Andreea Raicu, Geanina Staicu-Avram);

Argument – abordează teme din economie, știință, filosofie, sociologie etc. și dă cititorului direcții de orientare și pentru înțelegerea lumii în care trăim (Daniel Goleman, Mario Vargas Llosa, Eduard de Bono, Sam Harris, Nassim Nicholas Taleb, Olivia Laing, Michel Foucault);

LitKids – cărțile unei copilării magice și educative (Alex Donovici, Cristina Donovici, Cristiana Petre, Sam Usher, Răzvan Năstase, Laurie Wright, Hellen Rutter, Charles Dickens, Ana Maria Brânză, Horia Tecău);

Yaa! – știința, mitologia și teme actuale pe înțelesul copiilor (Roger Lancelyn Green, Georgiana Gerea, Paul Griffin)

O mare onoare pentru editură este publicarea volumelor-album ce detaliză povestea Familiei Regale, a Palatului și a Castelului Săvârșin, cărților cu valoare istorică de simbol pentru fiecare familie de români. În aceleași condiții grafice excelente - bijuterii în sine - sunt editate și albumele de artă ale maestrului Ștefan Câlția.

Pe lângă editarea celor mai bune și utile cărți, Curtea Veche Publishing rămâne aproape de cititori, intermediind și încurajând legătura directă a acestora cu scriitorii. La invitația acesteia, câțiva dintre autorii de bestsellere internaționale au avut întâlniri cu cititorii români.

Este cazul lui Daniel Goleman, părintele Inteligenței emoționale, Esther Perel, unul dintre cei mai buni terapeuți internaționali în probleme de cuplu, autoarea cărților Inteligența erotică și Regândirea infidelității, Gabor Maté, autorul bestsellerului Când corpul spune nu, specialist și cercetător în domeniul traumelor din copilărie, dependența de alcool sau droguri și stres, Robert T. Kiyosaki, autorul bestsellerului Tată bogat, tată sărac, carte de top în educația financiară, Péter Esterházy, unul dintre cei mai cunoscuți autori postmoderni din Europa Centrală, căruia editura i-a dedicat și o serie de autor, Mihail Șișkin, autorul multipremiat al volumelor Scrisorar, Părul Venerei, Luarea Ismailului. Și surprizele vor continua.

De asemenea, Curtea Veche Publishing a publicat în premieră cărți de ficțiune ale scriitorilor Péter Esterházy, Iain Reid, Aris Alexandrou, Mihail Șișkin, Viktor Pelevin , Vladimir Sorokin, Juan Rulfo, Marina Stepnova sau i-a reeditat pe mulți dintre cei care s-au bucurat de succes.

Cititorii editurii, activi și pe rețelele de socializare, au fost și mai aproape de autori români ca Adrian Cioroianu (Cea mai frumoasă poveste, Frumoasă era Sena pe sub florile mele), Vladimir Tismăneanu (Teze și antiteze la Washinghton, Dosar Lenin. Vraja nihilismului), Traian Berbeceanu (Radiografia unei mârșăvii judiciare), Marian Godină (Flash-uri din sens opus, Drum fără prioritate) cu ocazia numeroaselor lansări de carte și sesiunilor de autografe.

Încurajarea micilor cititori este o mare preocupare pentru editură. Cititorii nu se nasc, ci se educă, iar aceasta trebuie să fie o temă majoră pentru orice editură. Îngrijorată de faptul că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul mediu de cărți citite pe cap de locuitor, din 2014, Asociația Curtea Veche merge prin satele și orașele României făcând donații de carte copiilor și încurajându-i să citească prin ateliere și activități creative organizate în festivalul de lectură Narativ, la care sunt invitați consilieri în educație, psihoterapeuți, sportivi, personalități din domeniul științelor.

E un moment al bilanțului de maturitate pentru echipa editurii și privim spre provocările viitorului mai degrabă decât spre trecut. Dar, dacă ar fi să mă întorc la momentul când am fondat editura, spune Irén Arsene Máté, cofondatoarea Curtea Veche Publishing, aș zice așa:

”Cineva mi-a oferit o carte scrisă de Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Nu știu exact ce am învățat din această carte, dar, fiind într-o perioadă complicată a vieții mele, mi-au revenit dorința de viață și, mai ales, voința de a vorbi despre ea.

Simțeam că toți avem nevoie de cartea asta, ca să fim mai buni, să ne înțelegem mai bine, să ajungem mai toleranți cu noi înșine și cu ceilalți. Am ieșit din izolare, și liniile frumoase, bine conturate ale drumului meu mi-au reapărut pe harta interioară.

Ambiția, puterea de a munci bine se pot pierde în viața de zi cu zi. N-a fost cazul atunci. Cartea potrivită, citită la momentul potrivit, m-a dus mai departe.

Până la Crăciun, mi-am reluat mersul și viața. Un an mai târziu, în următorul Crăciun, în 1998, pornea editura cu traducerea cărții lui Dale Carnegie.

Poți face o editură cu o carte, cu un singur autor. Și ce ar fi aceasta fără pofta pentru lectură a fiecăruia dintre cititorii noștri și fără contribuția importantă a echipei pe care am creat-o. Tuturor, un mare MULȚUMESC!”

Editura marchează acest moment aniversar cu reduceri de 50% la cărți de ficțiune din colecția Byblos și 25% la restul colecțiilor.