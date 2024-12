Editura Litera la Gaudeamus 2024: peste 1000 de titluri vă așteaptă la standul editurii între 4 și 8 decembrie 2024, la Romexpo, Pavilion B, în cele cinci zile ale târgului Gaudeamus

Finalul de an e un interval pe care ni-l dorim sinonim cu performanța editorială. Într-o perioadă marcată de frământări politice și sociale fără precedent, editura Litera aduce în prim-plan două cărți eveniment cu valoare simbolică pentru sănătatea societății, lansate în sincronicitate cu piața internațională: Patriot. Memorii de Aleksei Navalnîi și Libertate. Amintiri 1954 – 2021 de Angela Merkel.

Vocea veritabilă a disidenței rusești din secolul XXI se face din nou auzită în volumul Patriot. Aleksei Navalnîi a început să-și scrie memoriile după tentativa de asasinat a cărui victimă a fost în 2020. Cartea lui oferă o perspectivă profund emoționantă asupra culiselor vieții sale, în care politicul, familia, activismul, riscul cu privire la siguranța personală, ideologia și libertatea își dispută același teren al umanității, al vulnerabilității și al curajului. O mărturie profundă care impresionează prin autenticitate.

Într-o linie coerentă, e onorant pentru noi să aducem în atenția publicului din România Libertate. Amintiri 1954 – 2021. Angela Merkel s-a aflat 16 ani la conducerea Germaniei și a modelat politica germană, europeană și internațională prin acțiunile și atitudinea sa. În această carte de amintiri, ea face o retrospectivă a vieții trăite în cele două state germane – în RDG până în 1990 și în Germania reunificată, începând din 1990. Cum a reușit, ca femeie din Est, să devină lider al CDU și prima femeie-cancelar din Germania reunificată? Și cum a reușit să fie recunoscută drept unul dintre cei mai puternici șefi de guvern din lumea occidentală? Sunt întrebări ale căror răspunsuri le putem afla prin intermediul unei lecturi ample ce oferă detalii cu privire la parcursul politic și personal al Angelei Merkel.

Acestor cărți-mărturie li se adaugă un alt volum document despre istoria recentă a țării noastre, în anul în care se împlinesc 35 de ani de la Revoluția Română din decembrie 1989. Ruperea Blestemului, cartea fostului procuror militar Cătălin Ranco Pițu – cel care a semnat dosarul rechizitorului în procesul Revoluției Române –, încearcă să expună mecanismele prin care s-au creat premisele preluării puterii în zilele fierbinți din ’89, inclusiv „psihoza teroristă“ care avea să facă atâtea victime după fuga, arestarea și executarea cuplului Ceaușescu.

În zona ficțională, noutatea fanion a acestui sezon o reprezintă cel mai recent volum de Igor Bergler – Templul umbrelor, o explorare curajoasă a descoperirilor istorice făcute de Cristofor Columb și a dezastrelor umane și epidemiologice pe care le declanșează întâlnirea lumii vechi cu lumea nouă. Igor Bergler rescrie imaginativ o pagină a istoriei îndelung mitizată, deconstruind cu talent și originalitate prototipul cuceritorului civilizator. Distrugerea, violența, adevărurile contrafăcute ale unui trecut tabuizat invadează lumea contemporană și devin provocări limită pentru detectivul Columbus Clay.

În colecția Folio, cititorii sunt invitați să descopere cele mai incitante apariții editoriale din portofoliul de ficțiune străină: Ministerul Timpului de Kaliane Bradley – o carte originală și incredibil de amuzantă, conținând o fuziune de idei și genuri literare, roman finalist la Waterstones Debut Fiction Prize 2024, In memoriam de Alice Winn – o poveste fabuloasă despre tragediile războiului și iubirea imposibilă care se naște sub spectrul acestuia, alt debut excepțional, câștigător al British Book Awards Debut of the Year, Ești aici de David Nicholls – un titlu mult așteptat al colecției și o probă a stilului inconfundabil al autorului, Casa amintirilor de Yael van der Wouden – roman nominalizat la Booker Prize în 2024, o scriere sclipitoare, care pune sub reflector ideea de acasă și straturile de tensiune, mister și intimitate dintre oaspete și gazdă într-o construcție epică răvășitoare sau Un cântec pentru Irene de Luis Alberto Urrea, un portret emoționant al prieteniei și al bravurii în împrejurări extrem de dificile, inspirat de povestea uitată a eroinelor din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Ficțiunea New Adult e excelent reprezentată, pe lista noutăților acestei toamne, de Lauren Roberts (Reckless. Urmărirea), Weronika Marczak (Familia Monet. Prințesa) și Loreth Ann White (Jurnalul menajerei). Volumele, care sunt deja pe lista de lecturi a unui public din ce în ce mai numeros, sunt surprinzătoare la nivel de prospețime a poveștii, ancorată într-un prezent viu și ușor de integrat, cu personaje credibile, care parcurg, spre deliciul cititorilor, toată gama de emoții, situații și schimburi de replici din care se alcătuiește un blockbuster literar.

În domeniul de non-ficțiune, tot istoria recentă și analizele de politică externă reprezintă nucleul dur al unor lucrări care surprind cu minuțiozitate și luciditate seismele Europei ca teritoriu, idee și spațiu în permanentă recalibrare socială și politică. O istorie a Europei văzută de la hotarele sale de Lewis Baston, fost director de cercetare al Electoral Reform Society și fost cercetător asociat la Democratic Audit, Rusia. Revoluție și Război Civil 1917–1921 de Antony Beevor, unul dintre cei mai reputați analiști ai spațiului rusesc, Sânge și ruine. Ultimul război imperial de 1931–1945 de Richard Overy, bestseller New York Times, câștigător al Medaliei Ducelui de Wellington pentru istorie militară, dar și eseurile lui Tim Marshall, o autoritate de frunte a politicii externe – Puterea geografiei. Zece hărți care ne dezvăluie viitorul lumii și Viitorul geografiei. Cum ne vor schimba lumea puterea și politica spațială sunt titlurile emblematice din colecția Kronika.

Și colecțiile Pantazi și Perspektiv, coordonate de Cosmin Perța, aduc în atenția iubitorilor de ficțiune și non-ficțiune contemporană românească noutăți promițătoare, între care amintim A unsprezecea zi din august de Suzănica Tănase, Niște animale de George Bonea, De partea întunecată a fluviului de Viorel Prodan (romane), Ciulei și spectrul Tatălui de Anca Hațiegan, Tatăl. Psihanaliza paternității astăzi de Daniela Luca sau Literatul. Publicistică 2009 – 2024 de Dan Sociu (eseu).

Editura Litera pune în pagină apariții editoriale cu totul remarcabile, unice în peisajul editorial românesc. Incitante prin tematica abordată, Tăcerea nu e întotdeauna de aur de Ileana Badiu și Paradoxul trifoiului cu patru foi de Mădălina Dobrovolschi aduc în prim-plan povești de viață cu totul deosebite ce își propun să construiască o conversație deschisă în spațiul public despre lucruri care ne preocupă pe toți. Pentru cititorii care iubesc ideea de carte-obiect – provocatoare ca substanță, dar și ca estetică – volumul Flori transilvane de Irina Neacșu reunește fire culturale și vizuale ce îmbogățesc înțelegerea unui ținut fascinant, Transilvania.

O ofertă editorială completă și peste 1000 de titluri vă așteaptă în standul Litera în cele cinci zile ale târgului de carte.

Programul evenimentelor Editurii Litera la Gaudeamus 2024

Joi, 5 decembrie

Ziua cizmulițelor în standul Litera: Cele mai frumoase activități pentru copii de Moș Nicolae

ora 12:00 Cele mai frumoase povești de iarnă Disney, moment de lectură cu Monica Davidescu

ora 13:00 Colecția Copii cu visuri îndrăznețe, lectură și jocuri pentru copii cu Aylin Ghela

Colectia de biografii Quart, Copii cu visuri îndrăznețe

ora 14:00 Colecția Biblioteca pentru copii, moment de lectură cu Rareș Prisăcariu

ora 18.30 Lansare de carte și sesiune de autografe colecția Perspektiv

Daniela Luca, Tatăl. Psihanaliza paternității astăzi

Participă: Daniela Luca, Ștefania Dumitrescu, Ștefania Mihalache. Moderator: Cosmin Perța

Vineri, 6 decembrie

ora 16.00 Noutăți în colecția Kronika

Lansarea volumelor

Lewis Baston, O istorie a Europei văzută de la hotarele sale

Tim Marshall, Puterea geografiei

Participă: Marius Cristian Neacșu, Gabriela Avram. Moderator: Bedros Horasangian

ora 17.00 Noutăți în colecția Pantazi

Lansare de carte și sesiune de autografe

Suzănica Tănase, A unsprezecea zi din august

George Bonea, Niște animale

Viorel Prodan, De partea întunecată a fluviului

Participă: George Bonea, Viorel Prodan. Moderator: Cosmin Perța

ora 18.00 Lansare de carte și sesiune de autografe

Mădălina Dobrovolschi, Paradoxul trifoiului cu patru foi

Participă: Mădălina Dobrovolschi, Oana Stănciulescu, Wargha Enayati. Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

ora 18.45 – 19.30 Bestsellere în colecția Folio

Lansarea romanelor

Kaliane Bradley, Ministerul Timpului

David Nicholls, Ești aici

Toshikazu Kawaguchi, Înainte să ne luăm rămas-bun

Participă: Luisa Ene, Horia Ghibuțiu. Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

Sâmbătă, 7 decembrie

ora 13.00 Lansare de carte și sesiune de autografe

Cătălin Ranco Pițu, Ruperea Blestemului. Revoluția Română din decembrie 1989

Participă: Cătălin Ranco Pițu, Cristian Tudor Popescu. Moderator: Cătălin Striblea

ora 14.00 Lansare de carte

Aleksei Navalnîi, Patriot. Memorii

Participă: Paula Herlo, Magda Grădinaru, Vitalie Cojocari. Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

ora 15.00 Lansare de carte și sesiune de autografe

Igor Bergler, Templul umbrelor. Minciuna lui Michelangelo

Participă: Igor Bergler, Adrian Artene. Moderator: Laura Nureldin

ora 16.00 Noutăți în colecția Folio

Lansarea romanelor

Alice Winn, In memoriam

Yael van der Wouden, Casa amintirilor

Luis Alberto Urrea, Un cântec pentru Irene

Participă: Dana Pîrvan, Alina Purcaru, Marius Constantinescu. Moderator: Ioana Bâldea Constantinescu

ora 17.00 Lansare de carte și sesiune de autografe

Ileana Badiu, Tăcerea nu e întotdeauna de aur

Participă: Ileana Badiu, Alina Pavelescu, Ana Bîtu. Moderator: Marius Constantinescu

Duminică, 8 decembrie

ora 11.00 #BookTalk cu Aylin - ediția a X-a

Aylin Ghela în dialog cu Arianna Suduc & Ana-Maria Mărgulescu. Discuție despre titluri renumite pe TikTok

ora 12.00 Whishlist dezvoltare personală: cărți de neratat

Lansare volumelor

Jamie Kern Lima, Worthy. Meriți ce-i mai bun

David J.P. Phillips, Cei șase hormoni care îți vor revoluționa viața

Emily Nagoski, Intim. Știința (și arta!) de a crea conexiuni sexuale de durată

Participă: psih. Emilia Oprișan, psih. Dana Petrescu, psih. Mirela Zivari

ora 13.00 Noutăți în colecția Perspektiv

Lansare de carte și sesiune de autografe

Anca Hațiegan, Ciulei și spectrul Tatălui. O psihobiografie

Dan Sociu, Literatul. Publicistică 2009-2024

Participă: Anca Hațiegan, Mihaela Michailov. Moderator: Cosmin Perța

ora 13.30 Lansare de carte

Angela Merkel, Libertate. Amintiri 1954 – 2021

Participă: Adrian Cioroianu, Bedros Horasangian, Ioan Bogdan Lefter, Cristian Preda. Moderator: Mădălina Dobrovolschi

ora 14.00 Noutăți în colecția Kronika

Lansarea volumelor

Anthony Beevor, Rusia. Revoluție și Război Civil. 1917–1921

Richard Overy, Sânge și ruine. Ultimul război imperial 1931–1945

Participă: Armand Goșu, Radu Tudorancea Moderator: Bedros Horasangian