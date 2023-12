Editura RAO va lansa în colecția Maestro: NE VEDEM ÎN AUGUST de Gabriel García Márquez

Romanul Ne vedem în august redă povestea unei femei de vârstă mijlocie, care are o nouă aventură amoroasă în luna august a fiecărui an, când călătorește pe insula unde este îngropată mama ei. Această femeie are o căsnicie fericită și nu ar avea niciun motiv să fugă de soțul său în căutarea unor noi aventuri, însă își dorește cu orice preț să trăiască astfel. Romanul este un minunat imn închinat libertății dragostei, o explorare a feminității, a sexualității, a dorinței. El reprezintă concluzia apoteotică a operei lui Gabo. Este incredibil cum acest roman, scris cu aproape 20 de ani în urmă, intră în legătură cu dezbaterile despre poziția femeii în societate din zilele noastre.

Va fi emoționant să citim acest nou roman nu numai datorită stilului inconfundabil al lui García Márquez, ci și datorită poveștii în sine.