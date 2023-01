Mic-dejun cu Seneca - lecții comprimate pe înțelesul cititorului contemporan

„Cea mai bună companie dintre noile cărți stoice.” ― New York Times



Stoicismul, cea mai influentă filosofie a Imperiului Roman, oferă modalități revigorant de moderne pentru a ne întări caracterul în fața unei lumi imprevizibile. În Mic-dejun cu Seneca, filosoful David Fideler analizează scrierile clasice ale lui Seneca într-o serie de capitole concentrate. Recunoscut pe scară largă drept cel mai talentat și uman scriitor al tradiției stoice, Seneca ne învață să trăim liberi și cu rost. Îndrumările sale pentru o viață bună pot fi puse în practică și de cititorul de astăzi: învinge durerea, anxietatea și mânia, transformă eșecurile în oportunități și recunoaște adevărata natură a prieteniei.



„Un ghid cuprinzător al ideilor lui Seneca... Fideler reușește să exprime lucrurile într-un fel accesibil și oferă o mulțime de exemple din lumea reală pentru aplicarea practică a filosofiei în viața cuiva (...) Începătorii în studiul filosofiei vor găsi în această carte o bună introducere.” ― Publishers Weekly



Cel mai bine savurată ca ritual zilnic, ca o ceașcă de cafea energizantă, înțelepciunea lui Seneca ne oferă zi de zi o mulțime de sfaturi testate în timp despre condiția umană – care, după cum se dovedește, nu s-a schimbat prea mult în ultimele două mii de ani. Vanitatea, lăcomia, ambiția, goana după lux și consumerismul scăpat de sub control — caracteristice pentru elita Romei și societatea decadentă pe care Seneca le a descris în detaliu — sunt foarte prezente și acum, printre noi. Pentru a combate aceste aspecte negative ale comportamentului uman, Seneca își învață cititorii cum să își gestioneze îngrijorarea și anxietatea; cum să ducă o viață bună în orice împrejurare; cum să trăiască cu un scop și să cultive excelența; cum să contribuie la societate; și cum să depășească durerea și obstacolele de orice fel care (fără doar și poate) li se vor ivi în cale.



„David Fideler — care a citit zilnic Seneca la cafeaua de dimineață vreme de zece ani — a făcut o treabă admirabilă rezumând scrierile filosofului stoic pentru cititorul modern. Și nu e o carte scrisă pe fugă. Ceea ce vedem este o versiune comprimată și perfect asimilată a scrierilor lui Seneca.” ― thestoicgym.com



Autorul spune că este ușor pentru cititorii moderni să se împrietenească cu Seneca, datorită detaliilor personale pe care le dezvăluie în scrisorile sale. Deși epistolele trimise în ultimii doi - trei ani ai vieții se concentrează pe sfaturi practice, chiar dacă filosofice, și despre cum să duci o viață bună, Seneca i-a destăinuit multe detalii personale prietenului său Lucilius: ce înseamnă să îmbătrânești, întâmplări și necazuri din călătoriile sale, cum s-a aflat la un pas de moarte din cauza unei crize de astm și amănunte despre comportamentul nebunesc al romanilor din înalta societate. Seneca a trăit printre cei mai bogați și mai puternici oameni din Roma și a fost principalul sfetnic al împăratului Nero, așa că a fost martor la tot soiul de comportamente nepotrivite, inclusiv la asasinate politice.



În pofida interesului masiv pentru stoicism din zilele noastre și deși Seneca a fost numit „cel mai convingător și mai elegant dintre scriitorii stoici“, nimeni nu a scris o carte care să explice pe înțelesul tuturor învățăturile lui. David Fideler speră că volumul de față va umple acest gol și va oferi o vedere de ansamblu asupra gândirii lui Seneca.



David Fideler este scriitor, filosof și editor al site-ului Stoic Insights, fiind preocupat în special de felul în care filosofia și științele umane pot contribui la viața modernă. A studiat religie, istoria ideilor și filosofie antică și a obținut doctoratul în filosofie și istoria științei la University of Pennsylvania. A fost profesor și consultant educațional și, ca editor de carte, a tradus, antologat și coordonat mai multe lucrări de specialitate. Este autorul cărților Restoring the Soul of the World: Our Living Bond with Nature’s Intelligence și Jesus Christ, Sun of God: Ancient Cosmology and Early Christian Symbolism. Născut în Statele Unite, locuiește în prezent la Sarajevo împreună cu soția și fiul său. Poate fi urmărit la: www.davidfideler.com și www.stoicinsights.com