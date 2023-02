Eternii - o poveste emoționantă despre durere și pierdere, secrete și minciuni

Ce ai face dacă ai ști că lumea va fi distrusă de un asteroid uriaș peste exact o lună?

În urmă cu zece ani, s-a anunțat că asteroidul Selena urmează să lovească Pământul.

Acum, toată lumea așteaptă sfârșitul lumii. În timp ce Selena se apropie de Pământ cu repeziciune, profesorii nu-și mai pot stăpânii elevii și încep să-și piardă ei înșiși cumpătul. Realitatea a devenit una în care faptele și consecințele lor nu mai sunt legate. Cei populari sunt totodată trofee și ținte, iar resentimentele mărunte devin tot mai înverșunate. Și atunci când Abi Manton, prietena lui Mae, este găsită fără suflare la poalele unei stânci, oamenii încep să se întrebe dacă a sărit sau a fost împinsă. Pe măsură ce numărătoarea inversă a celor 30 de zile rămase până la sosirea asteroidului continuă, secrete teribile ies la suprafață, iar măștile tuturor cad, rând pe rând.

„Stilul lui Chris Whitaker este frust și înduioșător, dar în același timp plin de profunzime.“ – Readings.com

Eternii este o carte care se concentrează pe sfârșitul civilizației umane. Chris Whitaker abordează cu sensibilitate multe teme tulburătoare în acest prim volum de ficțiune pentru adolescenți. Ideile discutate sunt foarte complexe, interesante și pline de profunzime.

„Eternii este o poveste emoționantă și meditativă despre acceptarea de sine și despre cât e de important să simți că aparții unui loc și unui timp.“ – SwirlandThread.com

Whitaker își construiește personajele încet, cu atenție, de-a lungul întregii cărți, tratând concomitent și subiecte sensibile precum hărțuirea, abuzul și depresia, dar lăsând loc și pentru scene pline de umor, care oferă un ton lejer poveștii. Protagoniștii romanului se confruntă cu pierderea, confuzia și furia, dar există și speranță, iubire și credință. Chis Whitaker își duce personajele din întuneric la lumină, trecându-le prin toate nuanțele de gri.

„Pentru mine, scrisul e la fel de vital ca oxigenul. E singura constantă din viața mea, singurul lucru care mă ține cu picioarele pe pământ.“ – Chris Whitaker

Chris Whitaker a debutat cu Tall Oaks, premiat cu CWA John Creasey New Blood Dagger Award. A crescut admirându-i pe Stephen King, Dennis Lehane, John Grisham, Cormac McCarthy. Locuiește în Hertfordshire, Marea Britanie, împreună cu soția și cei trei copii. Lucrează part time la biblioteca locală.

Începem cu sfârșitul, care a obținut numeroase premii, a fost tradus în 28 de limbi, iar drepturile de ecranizare au fost achiziționate de studiourile Disney. Romanul a fost bestseller New York Times și #1 Indie Next Pick, precum și Waterstones Thriller of the Month, Barnes & Noble Book Club Pick și Good Morning America Buzz Pick.

Eternii este debutul său în literatura pentru adolescenți.

La Editura Trei au apărut Începem cu sfârșitul și Toate fetele rele.