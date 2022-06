Femei imperfecte, de Araminta Hall: o viziune tuburătoare asupra vieții domestice și a prieteniei

„Deși în miezul romanului se află o crimă, adevăratele mistere se referă la dragoste, prietenie, obligații și dezamăgirile care vin odată cu trecerea timpului." – New York Times



Când Nancy Hennessy e ucisă, lasă în urmă două prietene bune, o fiică și un soț, dar și un iubit secret. Nancy a fost superbă, bogată și apreciată de cei care o cunoșteau — din afară, viața ei părea perfectă. În cursul anchetei apar detalii întunecate care arată cât de puține știau prietenele lui Nancy despre ea sau una despre cealaltă, și poate și cât de puțin se cunoșteau chiar pe ele. Dar, adevărul este că nici un secret nu rămâne îngropat pentru totdeauna.



„N-o să puteți lăsa cartea din mână. Credeți-mă!“ – Elisabeth Moss



Un roman captivant despre așteptări imposibile și secrete care mocnesc și devin letale, Femei imperfecte este povestit de trei femei fascinante. Prietenia lor complexă este nodul care trebuie descurcat pentru a răspunde la întrebarea: cine a ucis-o pe Nancy?

Cele trei personaje principale – Eleanor, Nancy și Mary – au fost cele mai bune prietene din ziua în care s-au întâlnit în prima lor săptămână la Oxford. Acum viețile lor s-au îndreptat în direcții diferite, accentuând diferențele financiare, profesionale și romantice dintre ele.



„Te învăluie încet, ca o negură, până când te trezești cuprins cu totul în ghemul încurcat de relații, dornic să vezi ce o să se întâmple, cine pe cine o să trădeze și cum.“ – The New York Times Book Review



Araminta Hall explorează viețile complicate ale celor trei femei; pacturile faustiene pe care le fac sau nu atunci când se căsătoresc și își cresc copiii; natura complicată a prieteniilor lor - vinovăție și răzbunare, dragoste și trădare; cât de dure sunt una cu cealaltă și cu ele însele.



„Uneori surprinzător și alteori tulburător, Femei imperfecte este o viziune înspăimântătoare asupra vieții domestice care a luat-o razna, scris complex, cu niveluri de slăbiciune și ferocitate feminină cărora este imposibil să le întorci spatele.“ – New York Journal of Books



Araminta Hall este scriitoare, jurnalistă și profesoară. Primul ei roman, Everything and Nothing, a fost publicat în 2011; au urmat Dot (2013) și Our Kind of Cruelty (2018). A predat mulți ani cursuri de scriere creativă.