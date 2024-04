Jurnalul.ro › Cultură › Carte › Fundația EIDOS lansează o platformă editorială cu povești reale de iubire - UNFINISHED LOVE STORIES Fundația EIDOS lansează o platformă editorială cu povești reale de iubire - UNFINISHED LOVE STORIES

Fundația EIDOS lansează platforma editorială UNFINISHED LOVE STORIES – https://unfinishedlove.ro/ – ce pune în lumină povești reale de iubire în toate formele ei. Platforma are ca sursă de inspiraţie Modern Love, cea mai citită rubrică din The New York Times, coordonată de jurnalistul Daniel Jones. Sub îndrumarea lui, Fundația EIDOS lansează proiectul în variantă autohtonă, unfinished. Cei care au o poveste de iubire și vor să o împărtășească cu publicul larg o pot trimite pe adresa editorial@unfinishedlove.com.