Adevăr sau provocare de M. J. Arlidge: toate crimele sunt legate între ele, dar cine este păpușarul?

Un val de crime se abate peste oraș și nimeni nu mai e în siguranță. Un incendiu la docuri. Un furt de mașină care degenerează. O crimă într-un parc. Care e legătura dintre crimele aparent fără motiv și în urma cărora nu rămâne niciun indiciu? Detectivul-inspector Helen Grace se confruntă cu numărul tot mai mare de cazuri care amenință să copleșească orașul. Dar fiecare crimă este doar o piesă de puzzle și trebuie să-și găsească locul. Și când devine clar cât de perversă și ingenioasă este plasa crimelor, Helen Grace își dă seama că s-ar putea să fie imposibil de oprit…

Acest caz este poate cel mai complicat cu care detectivul-inspector Helen Grace s-a confruntat până acum. La numărul mare de cazuri, diversitatea și violența cu care sunt omorâte victimele, se adaugă tensiunea și presiunea la care este supusă Helen, atât pe plan personal cât și din punctul de vedere al investigației. O vedem pe eroina noastră foarte vulnerabilă și nesigură, încrederea ei începând să se destrame încet-încet. Regăsim în Adevăr sau provocare ecouri din Băiatul pierdut în modul în care Helen Grace își pierde sprijinul persoanelor din jur. Mai mult, ea are capacitatea de a cultiva dușmani, așa cum unii oameni cresc flori în grădină, iar asta adaugă, cu siguranță, suspans cărții. Nu este perfectă, Helen este prima care recunoaște asta, dar insuflă teamă deopotrivă criminalilor și polițiștilor inadecvați. În Adevăr sau provocare, ea este prinsă într-o cursă contra cronometru pentru descoperirea adevărului, care pare tot mai ascuns între firele întortocheate ale cazurilor aparent fără legătură între ele. Are nevoie să facă un pas în spate pentru a vedea adevărul din minciună.

Așa cum ne-a obișnuit, M. J. Arlidge scrie în capitole scurte, cu ritm rapid și manipulează cu pricepere cititorul, făcându-l să creadă, de mai multe ori pe parcursul cărții, că a rezolvat cazurile, a găsit legătura dintre crime și a descoperit criminalul. Dar, pe pagina următoare, Arlidge te întoarce în punctul de plecare. Presa britanică a primit cu încântare acest al zecelea volum al seriei Helen Grace: „Îți bagă frica-n oase”, titra Daily Mail, în timp ce The Sun aprecia romanul „de-a dreptul minunat”, iar Express îl recomanda cu mesajul: „Creează dependență.”.

M. J. Arlidge (n. 1974) lucrează de 20 de ani în televiziune, fiind specializat în producții dramatice. A produs și a scris scenarii pentru seriale polițiste de prime time pentru televiziuni britanice, printre care Silent Witness, Undeniable, The Little House și, cel mai recent, Innocent. În prezent, produce filme pentru rețele TV din Marea Britanie și SUA. Trăiește în Hertfordshire cu soția și cei doi copii. Când nu scrie, joacă tenis sau devorează thrillere, cărți de istorie și biografii. Are o slăbiciune pentru filmele din seria James Bond și pentru bomboanele cu aromă de lemn dulce.

De același autor, la Editura Trei au apărut nouă romane din seria Helen Grace: Ghici cine moare primul (declarat cel mai bun roman polițist de debut din Marea Britanie în 2014), Ghici ce-i în cutie, Casa păpușilor, Ghici care-i mincinosul, Băiatul pierdut, De-a v-ați ascunselea, Mă iubește, nu mă iubește, Ghici cine urmează și Ghici cine pândește în pădure.