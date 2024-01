Hot titles 2024 de la Grupul Editorial Trei

La Editura Trei se anunță un nou an de senzație cu titluri puternice în colecția Fiction Connection.

Highlightul incontestabil al începutului de an este Anna O de Matthew Blake, un thriller absolut remarcabil despre crimele care pot fi săvârșite în timpul somnambulismului. O carte care a stârnit o furtună în lumea literară internațională și pentru care s-au luptat acerb zeci de edituri din toată lumea. Și, suntem siguri, o carte pe care o vor devora mii de cititori români. Un alt titlu important este Aniversarea de Stephanie Bishop, un roman care pune întrebarea cât de clară e, în mintea scriitorului, granița dintre realitate și intrigă. Cum îi refuzăm pe oamenii pe care îi dorim? Și care e prețul, pentru noi, pentru alții și pentru arta noastră, dacă nu-i refuzăm? De asemenea, Marea liniștii de Emily St. John Mandel este o carte-fenomen care explorează cu curaj, dar totodată cu tandrețe și o nemărginită compasiune, o întrebare fundamentală: ce anume dă sens vieții umane? O ficțiune speculativă despre artă, timp, iubire, călătorie și pandemie.

În colecția Fiction Connection vor mai apărea până la vară: Dragă Nemernicule de Virginie Despentes - carte scrisă sub forma unor schimburi epistolare între persoane care, pornind de la o stare conflictuală, ajung să se împrietenească și să-și salveze viața unul altuia; A Study In Drowning de Ava Reid - un fantasy cu elemente gotice care vă va face să vă întrebați dacă eroii de basm au trăit vreodată „fericiți până la adânci bătrâneți”; Măreața elvețiană de Jen Beagin - o poveste îndrăzneață și delicios de bizară, plină de originalitate, umor și energie, care vă va face să râdeți cu lacrimi; Lista de Yomi Adegoke - un roman despre moralitatea complicată a culturii internetului, puterea rețelelor de socializare și riscurile popularității în mediul virtual - în curând un serial HBO produs în colaborare cu A24 și BBC; The Storm We Made de Vanessa Chan - un debut uimitor în care sunt descrise veridic ororile războiului și ale colonizării, lupta pentru supraviețuire și alegerile imposibile; 8 Lives of A Century-Old Trickster de Mirinae Lee – o carte de excepție, care urmărește istoria unei familii ce se luptă pentru supraviețuire pe fundalul celor mai turbulente momente din istoria coreeană modernă; Zilele ce vor veni de Melissa da Costa - un roman subtil, plin de emoție, care ne invită să ne deschidem larg ochii, simțurile și inimile.

În portofoliul Fiction Connection Crime intră în 2024 noi titluri care au stat luni în șir în topurile bestseller: Casa dintre pini de Ana Reyes - un mystery captivant, inteligent, dătător de fiori, Vila de Rachel Hawkins – un suspans gotic extraordinar, plasat într-o vilă italiană cu o istorie întunecată și Crimă în familie de Cara Hunter - un thriller șocant despre un caz vechi, un serial fictiv despre crime adevărate și o familie prinsă în plasa minciunilor. Avem și titluri noi semnate de autori de bestsellere foarte îndrăgiți, precum M.J. Arlidge cu romanul standalone Ochi pentru ochi - o explorare tulburătoare a răzbunării și justiției sociale; Julie Clark cu Minciunile pe care le spun – suspans, mister și prietenie în lumea escrocilor inteligenți; Benjamin Stevenson cu Toți cei din acest tren sunt suspecți – un locked room murder mystery care are loc într-un tren plin de scriitori, agenți literari și fani; Ruth Ware cu Nicio zi în plus – o extraordinară cursă contracronometru pentru găsirea unui asasin. Editura Trei a pregătit și continuări ale unor serii de succes pentru fanii crime/thriller/mystery: Puiul de cuc – volumul 11 din seria Fjällbacka de Camilla Lackberg, Cuțitul și Luna ucigașă – volumele 12 și 13 din seria Harry Hole de Jo Nesbø, Memoria – volumul 2 din seria Rekke & Vargas de David Lagercrantz, Mlaștina rece – volumul 2 din seria Cercul polar de Liza Marklund. Clare Mackintosh se întoarce în Fiction Connection Crime cu Ultima petrecere - primul volum al seriei Ffion Morgan, o poveste incitantă, plină de suspans și adrenalină.

Și colecția Young Fiction Connection aduce noutăți spectaculoase, mult așteptate de tinerii cititori: În această iarnă de Alice Oseman - o nouă poveste din seria Heartstopper (ecranizată de Netflix), de autoarea bestsellerelor Loveless și Radio Silence; House of Marionne de J. Elle - un YA fantasy contemporan care ține cititorul cu sufletul la gură de la primele pagini, transpunându-l cu măiestrie într-o lume infuzată cu magie, opulență și secrete întunecate; Cu orice preț de Leigh Bardugo - al doilea volum din seria Alex Stern, continuarea bestsellerului A noua casă, ce urmează să fie adaptat într-un serial de către Amazon.

În colecția Psihologie practică pentru părinți va apărea un volum pe cât de incitant, pe atât de util: Cinematerapia prin desene animate, semnat de Virginie Lemaire de Bressy, coach și doctor în psihologie. Problemele copilăriei (încrederea de sine, frica, doliul etc.) sunt abordate aici prin exemple preluate din filmele clasice ale copilăriei, de la Mașini și Regele Leu la Frumoasa și Bestia și Regatul de gheață. Cititorii care doresc să se familiarizeze cu cele mai noi metode de procesare a traumelor intergeneraționale vor avea la îndemână volumul de psihologie practică Destin moștenit. Depășirea tiparele împovărătoare din familie și eliberarea potențialului nostru. Bazată pe zeci de exerciții concrete de explorare și vindecare a arborelui genealogic, cartea e semnată de psihoterapeuta Sabine Lück, coautoarea unei alte cărți de succes traduse la Editura Trei: Ștrămoși pe divan. Descifrarea Codului Generațional și vindecarea rănilor moștenite (2022). Cei pasionați de poveștile terapeutice vor putea citi un nou volum al celebrului terapeut australian George W. Burns: 101 povești pentru a spori starea de fericire și de bine. Un alt titlu interesant atât pentru specialiști, cât și pentru publicul larg este Capcana perfecțiunii. Puterea de a fi suficient de buni într-o lume care cere mereu mai mult. Profesor de psihologie la London School of Economics, autorul Thomas Curran ne ajută să ne descurcăm într-o lume a standardelor imposibil de atins și a obsesiei pentru „creșterea nelimitată”.

Iubitorii de nonficțiune se vor bucura în prima parte a anului de câteva lecturi remarcabile. Actul creativ: un mod de viață de Rick Rubin este un volum excepțional în care legendarul producător de muzică reușește să condenseze înțelepciunea dobândită pe parcursul întregii sale cariere sub forma unui ghid accesibil în lumea artistului, despre creație și creativitate, pe care oricare dintre noi îl poate utiliza. Discursul filosofic de Michel Foucault este un text inedit, scos de curând din Arhivele Bibliotecii Naționale a Franței, o meditație strălucită asupra raportului dintre filosofie și actualitate, asupra diferenței dintre discursul filosofic și alte tipuri de discursuri (științific, cotidian, etc), asupra rolului filosofului de diagnostician/ medic al vremii în care trăiește. Jurnalul umbrei. Un ghid care te va ajuta să-ți identifici, să integrezi și să-ți depășești umbrele de Keila Shaheen este cartea care îți insuflă putere și compasiune, te ajută să te confrunți cu umbrele și să depășești atât obstacolele interioare, cât și acele convingeri despre propria persoană care te împiedică să-ți atingi adevăratul potențial. Culture: The Story of Us, From Cave Art to K-Pop de Martin Puchner este mai mult decât o lucrare de istorie. Este o arhivă a celor mai monumentale conjuncturi ale umanității și un ghid pentru viitorul oamenilor, ca specie creativă. Perșii de Lloyd Llewellyn Jones o istorie narativă a constituirii, consolidării și apusului Imperiului Persan, amplă, dar antrenantă și accesibilă, adresându-se deopotrivă specialiștilor și publicului larg.

Grupul Editorial Trei aduce și în 2024 o selecție frumoasă de titluri în portofoliul de literatură română contemporană. Autoare consacrate vor adăuga listei noastre noi titluri: Camelia Cavadia și Ioana Maria Stăncescu vin cu noi volume din seriile de autor, Ana Dragomir - romanul middle grade Timpul posibilităților, ilustrat de Sidonia Călin, Andreea Iatagan - Miko și Soarele, ilustrată de Diana Tivu. De asemenea, intră în portofoliul nostru Bogdan-Alexandru Stănescu cu un nou roman și Marin Mălaicu-Hondrari, cu Basmul cămilelor, ilustrat de Adela Calistru.

Cititorii colecției Anansi World Fiction de la Editura Pandora M se vor bucura de titluri extraordinare:

Liberă de Lea Ypi – unul dintre cele mai puternice volume de memorii ale anului 2021, despre copilăria petrecută în ultimele zile ale comunismului albanez; La porțile tărîmului de nicăieri de Samar Yazbek – autoarea s-a întors în secret în Siria, pentru a depune mărturie despre infernul în care s-a transformat țara ei, de la regimul Assad la stăpânirea ISIS; Inside Story. Cum să scrii de Martin Amis – ultima carte a celebrului scriitor britanic, în care este vorba despre prietenie și despre arta scrisului. Pornind de la moartea celui mai bun prieten, eseistul Christopher Hitchens, Martin Amis își trece în revistă viața și toate întâlnirile care l-au format ca om și scriitor. Într-un amestec sclipitor de literatură, biografie și istorie literară, Paul Auster readuce la viață în Băiatul sclipitor figura fascinantă a scriitorului Stephen Crane, care a reușit să schimbe fața literaturii americane până la trecerea prematură în neființă, la doar 28 de ani. Canada de Richard Ford este un roman sumbru și sclipitor despre maturizare. Când părinții adolescentului Dell Parsons jefuiesc o bancă, lumea îi este zguduită din temelii. Forțat să treacă granița în Canada, ajunge pe mâna unui personaj misterios, o adevărată întrupare a forțelor elementare ale naturii. Între margini de Elena Ferrante este o mică bijuterie autobiografică, în care autoarea vorbește despre influențele sale literare, despre lupta ei ca scriitoare și cititoare și despre pasiunea față de literatură în general. Eu este un altul. Septologie III-IV de Jon Fosse este un splendid roman metafizic despre tema dublului, despre iubire, Dumnezeu, artă, prietenie și timp, totul scris în stilul melodios, poetic care l-a consacrat pe Fosse.

La Pandora M, în colecțiile PanDA și Literati vor apărea multe noutăți. PanDA se îmbogățește cu noi titluri, precum Mog și Eu & Puii lui Mog de Judith Kerr – două povești absolut delicioase, Kitty nu e o pisică. Păstrați liniștea: câine de pază de Jess Black – un nou volum din seria care a cucerit micii cititori, Eu sunt ghemul, tu ești firul de Alberto Pellai, medic și psihoterapeut pentru copii, cercetător în biomedicină la Universitatea din Milano. Îndrăgitul autor al seriei Zăpăcilă, Mauri Kunnas, revine cu o nouă interpretare a legendelor Regelui Arthur în cartea ilustrată Poveștile regelui Arthur.

Colecția Literati vă aduce în prima parte a lui 2024: Superpowered de Renee Jain & dr. Shefali Tsabary – o carte care explică și oferă sugestii de alinare a insecurităților și anxietăților copilăriei; TISH de Edwina Wyatt - povestea minunată a unui prieten imaginar iubitor care își caută locul în lume și îl găsește devenind companionul a trei copii diferiți, care au nevoie de el; Când Hitler a furat iepurașul roz de Judith Kerr – un roman middle grade semi-autobiografic și emoționant, despre o familie care fuge din Berlinul nazist și o fetiță care crede că iepurașul ei roz a fost furat chiar de Hitler; roman ecranizat de Netflix.

În curând la Editura Lifestyle Publishing vor apărea câteva titluri interesante pentru cei pasionați de un stil de viață sănătos, spiritualitate și dezvoltare personală. Medicina stilului de viață. Secretul vitalitații și longevității de Alina Epure este o carte care se adresează deopotrivă atât specialiștilor, cât și celor preocupați de o nutriție personalizată, celor care au înțeles importanța și impactul acesteia în menținerea sănătății trupului, minții, sufletului, dar și a grijii bine cumpănite pe care ar trebui să o purtăm pentru armonizarea acestora. Construiește-ți viața pe care o dorești. Arta și știința de a deveni mai fericit de Arthur C. Brooks și Oprah Winfrey dezvăluie cu înțelepciune și compasiune modul în care instrumentele de autogestionare emoțională îți pot schimba viața imediat, recomandând practici ușor de aplicat de oricare dintre noi pentru a construi cei patru piloni ai fericirii: familia, prietenia, munca și credința. Mind Magic: The Neuroscience of Manifestation and Its Power to Change Everything de Dr. James Doty este o carte care explorează tema manifestării intențiilor oferind o perspectivă științifică sprijinită de exemple personale și exerciții concrete. The Power Code: More Joy. Less Ego. Maximum Impact for Women (and Everyone) de Katty Kay și Claire Shipman - alături de propriile experiențe trăite, autoarele au intervievat zeci de femei de toate vârstele, rasele și mediile din întreaga lume, precum și specialiști, pentru a construi o reproiectare clară și optimistă a locului de muncă și a relațiilor noastre de acasă.