„În această iarnă” de Alice Oseman, un nou titlu publicat în colecția Young Fiction

Un Crăciun în familia Spring înseamnă o mulțime de rude, un munte de mâncare, haos cât cuprinde și multe ocazii ca oamenii să facă sau să spună ceva greșit. Tori Spring știe că fratele ei, Charlie, este copleșit de toate acestea. Vrea să-l ajute… Dar cum? Charlie nu este convins că poate rămâne acasă, pe măsură ce petrecerea se întețește. Casa iubitului său, Nick, i se pare un refugiu evident. Dar se întreabă totodată dacă nu cumva îi distruge Crăciunul lui Nick din cauza grijilor și a temerilor lui. Uneori, singura cale către alinare și bucurie sunt onestitatea, împărtășirea emoțiilor și o relație care să-ți ofere căldură pe timpul iernii.



Descoperă În această iarnă, o nouă poveste din seria Heartstopper, de Alice Oseman (traducere de Mihaela Doagă). Ce vei găsi în această poveste adorabilă:



capitole din perspectiva fiecărui copil din familia Spring: Tori, Charlie, and Oliver;

numeroase ilustrații făcute de autoare;

anxietăți cauzate de sărbători;

conversații despre sănătatea mintală;

puțină dramă de familie;

un băiețel care nu vrea decât să se joace cineva Mario Kart cu el;

un cățeluș mititel (și unul puțin mai mare).

Urmărește serialul inspirat de seria iubitei autoare de cărți Young Adult: Heartstopper.



„Deși abordează o temă dificilă, cea a bolilor mintale, Alice Oseman echilibrează emoțiile puternice prin momente tandre și o perspectivă plină de speranță, dar sinceră asupra recuperării, care subliniază valoarea terapiei.“ Kirkus Reviews



Alice Oseman s-a născut în 1994 în Kent, Anglia. A absolvit Durham University și e creatoarea celebrei serii de romane grafice Heartstopper (ecranizată de Netflix), precum și autoarea unor foarte îndrăgite romane pentru adolescenți, printre care se numără Solitaire și I Was Born for This. Cărțile sale au fost nominalizate la Inky Awards, Carnegie Medal și Goodreads Choice Awards.

La Editura Trei au apărut romanele Loveless (recompensat cu YA Book Prize) și Nick și Charlie. Aflați mai multe despre Alice pe aliceoseman.com.