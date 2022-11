Jack Reacher nu se ferește niciodată de o luptă, chiar dacă nu este lupta lui

La fel ca și în celelalte romane din această bine-cunoscută serie, Mai bine mort este plin de acțiune și lupte pentru supraviețuire, care nu îi vor dezamăgi pe fani. Căci Reacher nu se ferește niciodată de o luptă, chiar dacă nu este lupta lui.



„Reacher a devenit un mit. Unul dintre cei mai originali și fascinanți eroi ai ficțiunii pop a acestui secol.” – The Washington Post



Eșecul nu e o opțiune; e un joc în care mai bine mori decât să pierzi. Reacher merge unde vrea el, când vrea el. De data asta, se îndreaptă spre vest, în soarele neîndurător al deșertului — până când dă peste un jeep care lovise singurul copac din zonă și o femeie prăbușită peste volan. Femeia este Michaela Fenton, veteran de război și agent FBI, aflată în căutarea fratelui ei geamăn, intrat într-un anturaj periculos. Cei mai mulți preferă să moară decât să-și trădeze liderul, pe misteriosul Dendoncker, care trăiește nevăzut și face legea într-un orășel prăfuit de la granița cu Mexicul. Reacher știe să găsească oameni care nu vor să fie găsiți, însă aceasta ar putea fi cea mai riscantă misiune din viața lui.



Frații Chid își șochează fanii încă de la primele pagini ale acestui volum, când își văd eroul dându-și ultima suflare. Patru indivizi încearcă să răpească un bărbat care seamănă izbitor cu Reacher. Din această luptă, Reacher iese învingător, dar doar pentru câteva clipe, căci o femeie îl ia prin surprindere și îl doboară cu o împușcătură în piept.



„Lee Child și Andrew Child revin cu o nouă aventură Reacher scrisă împreună… Andrew Child își face loc fără efort în semnătura prozei minimaliste a celebrei serii, preluând ștafeta exact acolo unde o lasă fratele lui, iar cartea ar trebui să-i mulțumească în egală măsură pe fanii înrăiți și pe cei noi.” – Crime Reads



Lee Child este unul dintre cei mai apreciați autori contemporani de thrillere. Cărțile sale se află constant pe listele de bestselleruri din întreaga lume, fiind publicate în peste 100 de țări și recompensate cu premii precum Anthony Award și Barry Award pentru romanul său de debut, Capcana Margrave, Specsavers National Book Award pentru Urmărit și RBA Prize for Crime Writing pentru Personal. Două dintre cărțile sale au fost ecranizate: Jack Reacher, bazat pe romanul Un glonț la țintă, și Jack Reacher: Să nu te întorci niciodată, ambele avându-l pe Tom Cruise în rolul principal. Recent, studiourile Amazon au început să transforme romanele care îl au ca protagonist pe Jack Reacher într-un serial TV, în care rolul principal este interpretat de actorul Alan Richson.



Andrew Child, care scrie și sub pseudonimul Andrew Grant, a publicat RUN, False Positive, False Friend, False Witness, Invisible și Too Close to Home. Locuiește împreună cu soția sa, romanciera Tasha Alexander, într-o rezervație naturală din Wyoming.

La Editura Trei, au apărut romanele: Merită să mori, Școala de noapte, 61 de ore, Convinge-mă!, Ghinioane și încurcături, Personal, Urmărit, Să nu te întorci niciodată!, Filiera de la miezul nopții, Capcana Margrave, Timpul trecut, Să nu greșești, Un glonț la țintă (semnate de Lee Child), precum și Santinela (semnat împreună cu fratele său, Andrew Child), volumul de povestiri Fără al doilea nume și eseul Eroul.