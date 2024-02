Jurnalul umbrei de Keila Shaheen, un ghid care te ajută să te confrunți cu partea întunecată a personalității

Jurnalul umbrei de Keila Shaheen publicat de Editura Trei, „un ghid care te va ajuta să-ți identifici, să integrezi și să-ți depășești umbrele”, este noua carte-fenomen, care a înregistrat recorduri de popularitate pe social-media. Vândută deja în aproape 1 milion de exemplare, cartea tinerei autoare absolventă de Psihologie și Studii Creative valorifică un concept cunoscut al celebrului psihiatru și psihanalist elvețian Carl Gustav Jung – umbra, acea parte inconștientă a psihicului care conține gândurile, sentimentele și impulsurile refulate. În același timp, după cum lămurește autoarea într-o intervenție pentru The Guardian, „Jurnalul umbrei nu este o interpretare strică a conceptului lui Jung. Cu siguranță este influențat de ideile sale și are scopul de a ajuta fiecare persoană să-și exploreze psihicul într-un mod care are la bază teoria jungiană. Dar este adaptat pentru publicul contemporan, ceea ce face ca lucrul cu umbra să fie mai accesibil”.

Jung era de părere că explorarea umbrei este esențială pentru dezvoltarea personală și procesul de devenire a sinelui autentic. Definită ca acea parte a sinelui pe care o respingem sau o ascundem de alții și uneori chiar și de noi înșine, umbra conține toate aspectele refulate ale psihicului și continuă să influențeze comportamentul și starea emoțională, cu atât mai mult cu cât oamenii nu o conștientizează.

O înțelegere mai bună a gândurilor, sentimentelor și emoțiilor înseamnă alegeri mai conștiente, relații mai sănătoase cu ceilalți, diminuarea anxietății și suferinței emoționale, marile probleme ale lumii de azi. Explorarea minții inconștiente poate aduce o înțelegere mai profundă a motivațiilor și comportamentelor, ceea ce constituie o bază solidă pentru schimbare și o viață mai bună.

Keila Shaheen propune cititorilor ei o carte atipică, în care „tehnologia întâlnește transformarea interioară”. Cartea autoarei americane se citește cu pixul în mână, dar și cu telefonul, pentru a scana codurile QR care trimit la diverse tipuri de exerciții sau meditații ghidate. Jurnalul umbrei își îndeamnă cititorii să urmărească declanșatorii „turbulențelor” emoționale, să-și conștientizeze sentimentele și să-și descopere tiparele emoționale. Cartea oferă idei pentru ținerea unui jurnal al realității interioare, dar și seturi de exerciții considerate de autoare vindecătoare.

Jurnalul umbrei este, de fapt, o călătorie de autodescoperire, în profunzimile psihicului, având-o drept ghid pe autoarea cărții. Exploarea adâncurilor umbrelor poate să nu fie confortabilă, dar este necesară pentru cei care vor să-și descopere înălțimile potențialului.

„Popularitatea cărții demonstrează că oamenii vor să se cunoască mai bine pe ei înșiși”

Publicat chiar de autoare pe Amazon, Jurnalul umbrei a cunoscut un succes răsunător. Videoclipurile inspirate de exercițiile din volum au depășit un miliard de vizualizări pe TikTok, iar cartea a devenit bestseller absolut pe platforma de vânzări. Kristian Kemtrup, terapeut din San Francisco invitat de The Guardian să analizeze acest succes neobișnuit, crede că „popularitatea cărții demonstrează că oamenii vor să se cunoască mai bine pe ei înșiși”, însă mulți nu-și permit sau nu găsesc persoana potrivită. „Este greu să găsești un terapeut și, chiar și atunci când îl găsești, uneori nu se potrivește. În schimb, e atractiv să încerci o carte care costă 20 de dolari”, mult mai ieftin decât costul unei ședințe de terapie în Statele Unite.

Keila Shaheen lămurește însă că Jurnalul umbrei se dorește a fi un instrument care să ajute la explorarea psihicului, care poate fi utilizat de către toți cei interesați și, în egală măsură, chiar de psihoterapeuți în lucrul cu clienții lor. Nu urmărește să se substituie unei ședințe de psihoterapie, deși a fost percepută în acest sens. Propriu-zis, cartea așază fiecare cititor față în față cu el însuși și îl încurajează să se confrunte cu adevăruri mai dificil de digerat. „Procesul integrării umbrelor este asemănător alchimiei – o trasmutare interioară prin care ne tranformăm rănile în înțelepciune, temerile în curaj și limitele în potential nelimitat”, mai spune Keila Shaheen, autoarea Jurnalului umbrei publicat de Editura Trei.