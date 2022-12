Jurnalul.ro › Cultură › Carte › Lansare de carte – „Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image” Lansare de carte – „Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image”

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu invită publicul, în data de 16 decembrie, ora 18:00, la Centrul Cultural Habitus, la evenimentul de lansare a volumului „Dan. Perjovschi. The Horizontal Newspaper. A School of Text and Image”.