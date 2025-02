Lansare de carte Nemira Fiction: „Cele patru vieți ale lui Daiyu”, de Jenny Tinghui Zhang

Alături de Anamaria Manolescu, coordonatoarea colecției Nemira Fiction, vor vorbi în cadrul evenimentului Alina Purcaru, scriitoare și jurnalistă, și Ana-Maria Onisei, jurnalistă, om de comunicare și promoter cultural.

Un roman de debut uluitor, Cele patru vieți ale lui Daiyu aduce la lumină un capitol neglijat din istoria americană, într-o poveste deopotrivă sensibilă și răvășitor de brutală despre dragoste, identitate, curaj și apartenență.

„O poveste dureros de relevantă pentru lumea în care trăim”, așa cum o descrie Washington Post.



Daiyu nu și-a dorit niciodată să semene cu eroina tragică al cărei nume îl poartă, venerată pentru frumusețea ei și condamnată la suferință. Dar când e răpită și transportată clandestin peste ocean, din China în America, ea trebuie să renunțe la casă și la viitorul pe care și-l imaginase. E nevoită să se reinventeze mereu pentru a supraviețui. De la o școală de caligrafie, la un bordel din San Francisco, la un magazin din munții Idaho, Daiyu încearcă cu disperare să scape de tragedia care o urmărește. În vreme ce reacțiile anti-chineze se răspândesc în toată țara, transformându-se într-un val de violență inimaginabilă, Daiyu trebuie să apeleze la toate personalitățile pe care le-a îmbrățișat de-a lungul timpului – inclusiv la cele pe care își dorește cu ardoare să le lase în urmă – pentru a-și revendica în sfârșit propriul nume și propria poveste.

Jenny Tinghui Zhang este o scriitoare chinezo-americană și autoarea bestsellerului internațional Cele patru vieți ale lui Daiyu, tradus în douăsprezece limbi și nominalizat la Chautauqua Prize, Dublin Literary Award, Carnegie Medal for Excellence in Fiction și VCU Cabell First Novelist Award. Lucrările ei au apărut în The Cut, The New York Times, Texas Highways și The Rumpus, printre altele. Deține un MAE obținut la Universitatea din Wyoming și a primit sprijin din partea Kundiman, Tin House și VONA/Voices. S-a născut în Changchun, China și a crescut în Austin, Texas, unde locuiește și în prezent.