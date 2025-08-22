Cititul de plăcere a scăzut drastic în ultimii 20 de ani, arată un studiu

Raportul, care a urmărit răspunsurile americanilor în legătură cu obiceiurile lor de lectură între 2003 și 2023, arată că scăderea a fost constantă în timp. Aproximativ 3% pe an.

Afro-americanii, persoanele cu venituri sau nivel educațional mai scăzut, precum și locuitorii din zonele rurale au înregistrat cel mai accentuat declin, ceea ce evidențiază o discrepanță tot mai mare în accesul la lectură, potrivit studiului.

Lectura de plăcere este importantă din multe motive, inclusiv pentru dezvoltarea gândirii critice și a empatiei. Totuși, nu totul este pierdut. Experții afirmă că există instrumente care pot relansa lectura.

În multe privințe, lectura este „un antrenament pentru creier”, a declarat Teresa Cremin, profesoară de educație și codirectoare a Centrului pentru Alfabetizare și Justiție Socială de la The Open University din Marea Britanie. Lectura solicită gândire critică și creativă profundă, dar și cultivă răbdarea cognitivă, adică puterea de concentrare susținută, a adăugat ea.

Implicarea în lumi, istorii, culturi și experiențe alternative prin intermediul personajelor de ficțiune poate ajuta la dezvoltarea compasiunii și empatiei, a spus Cremin.

„Deși lectura de plăcere întărește cognitiv, ea este benefică și pentru relaxare și reducerea stresului”, a declarat coautoarea studiului, dr. Jill Sonke, bursier senior în politici culturale la Universitatea Stanford. Ea este codirectoare a EpiArts Lab, un laborator de cercetare finanțat de National Endowment for the Arts, coordonat de Universitatea din Florida în parteneriat cu University College London.

(sursa: Mediafax)