„Loteria” gândurilor bune, în decembrie la Institutul Cervantes din București

Institutul Cervantes din București lansează, în luna decembrie, campania „Loteria” gândurilor bune. Având subtitlul „Marea extragere” de speranțe reînnoite și gânduri bune pentru 2021, inițiativa își propune să readucă speranța și optimismul în viețile oamenilor.

La finalul unui an atipic, care ne regăsește pe cei mai mulți dintre noi speriați, obosiți, dar și nerăbdători să ne întoarcem la viețile noastre, echipa Institutului Cervantes consideră că este nevoie, mai mult ca niciodată, de întărirea legăturilor cu toți cei care, de 25 de ani neîntrerupți, urmăresc activitatea cunoscutei instituții din Bulevardul Elisabeta nr. 38.

În cadrul campaniei „Loteria” gândurilor bune, toți cei care urmăresc activitatea din social media a Institutului Cervantes din București sunt invitați să vizioneze, zilnic, până pe 24 decembrie, câte un mesaj video încurajator de la echipă și de la o serie de colaboratorii din acest an ai Institutului.

„Acum, când ne apropiem de pragul unui nou an, care sperăm să fie mai prietenos cu noi, am dori să încheiem această perioadă reînnoind recunoștința și bucuria noastră că am fost împreună, că am traversat aceste luni în care nu am uitat de puterea vindecătoare a artei, a culturii, a educației”, a declarat Jorge Jiménez-Zumalacárregui, directorul Institutului Cervantes din București.

La baza ideii de „loterie” a gândurilor bune stă cel mai important eveniment social al lunii decembrie din Spania: marea Loterie de Crăciun. La Lotería de Navidad este cea de-a doua cea mai longevivă loterie din lume, datând din 1812, un eveniment care a supraviețuit atât Războiului Civil Spaniol, cât și regimului lui Franco. Loteria Crăciunului este o tradiție pe care mulți spanioli o păstrează încă din copilărie, pentru că este un eveniment frumos, care înseamnă așteptare plină de emoții și euforie, dar mai ales bucuria de a dărui și de a fi împreună.

Spre deosebire de Loteria de Crăciun, unde există o sumă finită de norocoși, la „Loteria” gândurilor bune toți cei care aleg să urmărească mesajele din social media pregătite de echipa Institutului Cervantes din București sunt câștigători.