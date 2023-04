Loveless de Alice Oseman - o poveste emoționantă despre descoperirea și acceptarea propriei identități

Loveless este un roman frumos și sincer care încearcă să demonteze multe presupuneri sociale despre sex, dragoste, familie și prietenie. Luptele Georgiei de a se distanța de aceste presupuneri și de a găsi pacea în identitatea ei sunt universale pentru oricine găsește modalități de a se simți acceptat și „normal”. Cartea este complexă, dură și reală. Distribuția de personaje a lui Oseman, autoarea seriei Heartstopper, reprezintă un spectru divers din punct de vedere rasial, sexual și de gen, iar fiecare dintre perspectivele lor o ajută să aducă și mai multă profunzime narațiunii.

„O carte dezarmant de sinceră, care explorează cu adâncă înțelegere sufletul adolescentin.“ – Independent News



Când va începe și povestea ei? Georgia n-a fost niciodată îndrăgostită, nu s-a sărutat cu nimeni, nici măcar n-a făcut o pasiune pentru cineva – dar, fiind o cititoare împătimită de fanfiction romantic, e convinsă că într-o bună zi își va găsi perechea. Aflată în primul an de facultate, într-un oraș nou departe de casă, Georgia e pregătită să descopere tainele dragostei. Și dat fiind că o are alături pe colega ei de cameră, o fată simpatică și sociabilă, și face parte din Clubul Shakespeare, visul său adolescentin e pe cale să se împlinească. Dar când planul pe care l-a gândit o îndepărtează de prietenii ei, Georgia se trezește în propria tragi-comedie și începe să se întrebe de ce iubirea pare un lucru atât de simplu pentru alții, dar nu și pentru ea. Cu noile concepte ciudate pe care le aude în jur – asexual, aromantic –, Georgia e mai nesigură ca niciodată de sentimentele ei. Îi este oare sortit să nu cunoască niciodată dragostea? Sau în tot acest timp s-a aflat pe o pistă greșită?

„Loveless este o odă închinată prieteniei și sufletelor-pereche îngemănate într-o legătură platonică.“ – Irish Times

Alice Oseman s-a născut în 1994 în Kent, Anglia. A absolvit Durham University și e creatoarea celebrei serii de romane grafice Heartstopper (ecranizată de Netflix), precum și autoarea unor foarte îndrăgite romane pentru adolescenți, printre care se numără Solitaire, Nick and Charlie (în pregătire la Editura Trei), Radio Silence (în pregătire la Editura Trei) și I Was Born for This. Cărțile sale au fost nominalizate la Inky Awards, Carnegie Medal și Goodreads Choice Awards.

Loveless a fost recompensat cu YA Book Prize. Aflați mai multe despre Alice pe aliceoseman.com.