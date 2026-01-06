Manuscrisele de la Marea Moartă au fost descifrate: Ce ascund scrierile vechi de două milenii?

Emmanuel Tov, de la University of Groningen, a descifrat fragmentele deteriorate 4Q362 și 4Q363, din manuscrisele Cryptic B, porivit Daily Mail, citat de a1.ro. Fiecare simbol corespunde unei litere ebraice, revelând expresii ca „Yisrael”, „Iuda”, „Iacov” și „Elohim”.

Provenite de la secta Qumran (sec. I î.Hr.), manuscrisele au fost descoperite între 1947-1956 în peșteri din Cisiordania și conțin cele mai vechi texte biblice păstrate.

Codul Cryptic A a fost descifrat în 1955, însă Cryptic B a rămas un mister până acum.

Revelații din fragmente

Manuscrisul 4Q362

Folosește mai multe expresii idiomatice biblice.

Fragmentul 21 face referire la „Elohim” și la „slava ta”. Fragmentul 18 menționează „corturile lui Iacov”, cu expresii întâlnite în Ieremia 30:18 și Maleahi 2:12.

În aceste pasaje apare și Iuda. Ieremia 30:18 promite restaurarea lui Israel după judecată, Dumnezeu aducând înapoi bunăstarea poporului și reconstruind cetățile.

Maleahi 2:12 avertizează împotriva infidelității în căsătorie și subliniază importanța loialității față de comunitatea ebraică.

Fragmentele includ și referințe la date și conducători. Utilizarea expresiilor „al 2-lea an” și „a 5-ea lună” poate reflecta convenții istorice sau profetice de datare, similare celor întâlnite în alte texte biblice.

S menționează un mormânt în fragmentele 2 și 14. Deși mormintele apar și în alte locuri din Biblie, niciunul nu corespunde detaliilor descrise aici.

Oliveiro spune că termenul tradus prin „borne de hotar” din fragmentul 14 ar putea însemna și „piatră funerară”.

Manuscrisul 4Q363

Este mai dificil de interpretat deoarece o expresie apare de două ori, fără a fi clar dacă se referă la „fiicele ei” sau la „satele ei”.

Apare și un nume comun, Benayahu, însă frecvența acestuia în alte texte face imposibilă o identificare precisă.

Oliveiro este de părere că scrierile ar fi putut avea un scop simbolic sau de ritual.