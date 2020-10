Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român: ICR va traduce și va promova în lume volume de referință ale Academiei Române

Institutul Cultural Român și Academia Română au semnat marți, 13 octombrie, continuarea acordului de parteneriat instituțional, ce are ca scop promovarea patrimoniului cultural și științific românesc în țară și, mai ales, în străinătate.

Ceremonia de semnare a a vut loc la sediul Academiei Române, din Calea Victoriei 125, București, în Clubul Academicienilor. Evenimentul a fost urmat de alocuțiuni susținute de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, și Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român.

„Îmi exprim marea bucurie că am reușit să semnăm acest acord între două instituții culturale ale țării care dau măsura valorii unei culturi: Institutului Cultural Român și Academia Română au scopuri comune în multe privințe și aceste scopuri sunt apărarea culturii în general, promovarea culturii românești, apărarea și normarea limbii române, a tradițiilor noastre, cunoașterea istoriei, a etnografiei, dar și promovarea științei în general, a științelor fundamentale, care sunt astăzi o parte componentă a culturii, în mileniul al treilea situația fiind mult schimbată față de trecut”, a declarat acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române. El a adăugat că se bucură de această colaborare pentru că forțele reunite ale cercetării și creației din Academia Română și ale cercetării și creației, dar mai ales ale vizunii culturale și ale propagării culturii romanești pe care le are ICR se pot pune în serviciul cauzei comune, care este așezarea culturii românești într-un loc al său în lume, loc pe care-l merită și pe care-l are.

„România, ca parte a Uniunii Europene, participă la schimbul internațional de valori de mai bine de zece ani, într-un cadru organizat, apărând deopotrivă moștenirea europeană și tradițiile europene, în prezentul acesta care acum întâmplător este frământat, și pregătind un viitor deosebit pentru cultura română. Și sunt convins că aceste creații pe care le fac intelectualii români și pe care le valorifică deopotrivă Academia Română și Institutul Cultural Român, prin rețeaua de institute pe care o are ICR, va putea ajunge la cât mai mulți destinatari”, a conchis acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

„Institutul Cultural Român și Academia Română sunt două instituții cu misiuni complementare: în vreme ce Academia Română produce cultură, misiunea Institutului Cultural Român este să promoveze cultură, creativitate românească, orice produs intelectual românesc, în general, în străinătate. Din acest punct de vedere, acordul semnat în 2018 și a cărui prelungire o facem astăzi prin adăugare de act adițional, a fost binevenit pentru că, din păcate, în anii anteriori colaborarea dintre ICR și Academia Română a lăsat mult de dorit. Această relație a fost mult potențată, s-au recuperat anii în care colaborarea a fost mai deficitară. În acești doi ani am avut zeci de proiecte comune, domnul președinte al Academiei Române a fost la nenumărate evenimente ale ICR, în reprezentanțele noastre, în special în anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri. Cu titlu de exemplu al acestei bune colaborări, v-am adus astăzi aici «Istoria Transilvaniei» să vă arăt și să vă spun cum a decurs colaborarea în jurul acestui volum care a plecat de la Academia Română, este un produs al Academiei Române, coordonator fiind Ioan-Aurel Pop: acest volum a fost editat și publicat la Editura ICR și a fost un pivot la planului Centenar al ICR, au fost făcute zeci de evenimente în jurul acestui volum pentru promovarea punctului nostru de vedere cu privire la istoria Transilvaniei. De asemenea, într-o campanie fără precedent, ICR a donat acest volum în 250 de biblioteci din Europa și America de Nord și urmează ca în 2021 să continuăm această campanie pentru biblioteci. Un alte exemplu de colaborare bună cu Academia Română în 2018, în baza acordului de colaborare, a fost expoziția excepțională dedicată generalului Berthelot, care, dacă nu mă înșel, a fost membru de onoare al Academiei Române. Evenimentul a fost cel mai important dedicat lui Berthlot pe care România l-a făcut până astăzi. Expoziția a fost girată de domnul academician Răzvan Theodorescu, a fost organizată la Academie și apoi a fost itinerată în reprezentanțele ICR. Credem că a fost un gest excepțional, binevenit față de generalul Berthelot”, a afirmat Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român.

El a mai spus că acordul și actul adițional semnat ieri fac referire la câteva volume pe care Academia Română le-a produs și prin care a scos în evidență istoria unor domenii precum știința și cultura românească și pe care ICR și-a asumat să le traducă și să le promoveze în străinătate în maniera în acre a făcut-o cu Istoria Transilvaniei. „Aceste titluri sunt: «Diplomația României după Marea Unire», «Istoria Geoștiințelor în România», «Istoria Românilor», «Lingvistica românească», «Demografia României», «Istoria Socială a României», «Pagini din istoria matematicii românești», «Istoria Filosofiei Românești», «Istoria tehnicii și a industriei românești». Credem că sunt acoperite cele mai importante domenii ale creativității românești, în domeniul cultural și științific. Și este datoria ICR să traducă aceste volume, în baza acordului, și să le promoveze la nivel internațional în evenimentele și la bibliotecile la care avem acces prin reprezentanțele ICR”, a precizat Mirel Taloș, președintele interimar al Institutului Cultural Român.