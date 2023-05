Nemira la Bookfest 2023 – vă invităm la momente speciale #decitit

La standul editurii Nemira vă așteaptă noutăți editoriale proaspăt ieșite din tipar, seriile cele mai populare și autorii cei mai îndrăgiți, alături de surprize legate de momentele noastre #decitit și #plăcerealecturii.

Noutățile editurii Nemira vin ca o vacanță, în care cititorii sunt invitați să își găsească momentul ideal de lectură. Am pregătit, așadar, recomandări de noutăți potrivite pentru relaxare, escapism, explorare, introspecție sau aventură.

Invitatul de onoare al acestei ediții este Italia, așa că puteți călători pe Riviera italiană alături de „Hotel Portofino”, de J. P. O’Connell, în Positano cu „O vară italiană”, de Rebecca Serle, în Sicilia, cu saga „Leii Siciliei”, de Stefania Auci sau în regiunea Liguria, cu „O prietenie”, de Silvia Avallone.

Anul acesta sărbătorim împreună 5 ani de n’autor, colecția de literatură română contemporană coordonată de Eli Bădică, ocazie cu care vom avea numeroase sesiuni de povești și autografe, alături de autorii din toată țara, la standul Nemira, sâmbătă, 27 mai și duminică, 28 mai. La târg, vă veți putea bucura de o nouă apariție: „Mâine, când ne-am întâlnit”, de Doru Preda, o căutare a identității și a dragostei, în care călătoriile în timp creează ancore pentru prezent.

Colecția Babel ne poartă într-o palpitantă călătorie spre „Hotelul Portofino”, de J. P. O’Connell, în anul 1926, pe Riviera italiană. Aici, prosecco-ul curge în valuri, iar rafinații gliteratti se bucură de soarele care strălucește cu putere. Însă nimic nu merge conform planurilor și fiecare nouă încurcătură riscă să dea naștere unor probleme din ce în ce mai mari.

Mergem apoi într-un roadtrip literar pe „Autostrada Lincoln”, roman vândut în peste 1 milion de exemplare, de la Amor Towles, autorul bestsellerelor „Un gentleman la Moscova” și „Regulile jocului”. Cartea prezintă povestea a doi frați care pornesc spre fascinantul New York, în anul 1954, într-o călătorie plină de surprize, ce îi va purta în locuri memorabile și îi va pune în situații neașteptate.

În colecția Damen Tango, v-am pregătit romanul perfect de vacanță: „S-a întâmplat într-o vară”, de Tessa Bailey, îndrăgita autoare de bestsellere incluse pe lista The New York Times. Volumul mult-așteptat aduce în prim-plan o poveste cu șampanie, paparazzi și intrigi amuzante, ce au loc în Westport, un oraș pitoresc.

Din imprintul Armada, vă prezentăm „Eversiune”, de Alastair Reynolds, o carte #mustread pentru toți cititorii SF. Maestrul absolut al space opera, Alastair Reynolds, ne oferă o poveste complexă și întunecată ce-l are în centru pe doctorul Silas Coade aflat în căutarea unui artefact misterios. Aventurile sale străbat epocile, iar doctorul nu trebuie să se îngrijească numai de siguranța echipajului, ci și să descopere marginile realității.

„Focul viu”, de Stephen King, tradus pentru prima dată în limba română, spune povestea unei fetițe care a fost înzestrată la naștere cu o putere incontrolabilă: pirochinezia, abilitatea de a crea foc cu puterea minții. Mai multe persoane sunt pe urmele acestei anomalii genetice neprevăzute și încearcă să o captureze în scopuri diabolice.

Iubitorii universului Dune se vor putea bucura de „Vânătorii Dunei”, cel de-al șaptelea volum din serie, de Brian Herbert și Kevin J. Anderson. „Vânătorii Dunei” și volumul final, „Viermii de nisip ai Dunei”, reunesc personajele și firele narative din serie, din epoca Jihadului Butlerian până la poveștile surprinse în seria originală. Având ca punct de plecare schițele lui Frank Herbert, descoperite într-o cutie de valori, aceste două romane răspund întrebărilor pe care fanii Dune și le-au pus vreme de decenii.

Sarah Pearse ne aduce thrillerul „Refugiul”, continuarea bestsellerului internațional „Sanatoriul”, a cărui acțiune are loc pe o insulă cunoscută sub numele Reaper’s Rock, care are un trecut întunecat: a fost cândva terenul de joacă al unui criminal în serie și se zvonește că ar fi blestemată.

Imprintul Orion de nonficțiune vine cu o apariție cu totul specială: „Fiica de la Auschwitz”, de Tova Friedman și Malcom Brabant, un memoir plin de sensibilitate despre supraviețuire și depășirea traumelor. Una dintre cele mai tinere supraviețuitoare ale lagărului Auschwitz-Birkenau își povestește amintirile din cea mai întunecată perioadă a secolului XX. Scrisă împreună cu fostul reporter de război Malcom Brabant, „Fiica de la Auschwitz” este o mărturie cutremurătoare asupra unora dintre cele mai mari crime din istoria umanității.

Brianna Wiest, autoarea bestsellerului „Tu ești muntele”, este foarte apreciată pentru eseurile ei motivaționale, care îmbină într-un mod accesibil psihologia și filozofia. Volumul „101 eseuri care îți vor schimba modul de a gândi” reunește texte inedite și articole publicate online, citite de milioane de oameni din întreaga lume.

„Rezervă” – volumul de memorii al Prințului Harry este pentru prima dată la un târg de carte. Una dintre cele mai impresionante imagini din secolul trecut înfățișează doi băieți, doi prinți care merg în urma sicriului mamei lor, în timp ce întreaga lume îi urmărește cuprinsă de tristețe – și de teamă. După ce Diana, Prințesa de Wales, a fost condusă pe ultimul drum, miliarde de oameni s-au întrebat ce era în mintea și în sufletul lor – și cum avea să fie viața lor mai departe. Aceasta este povestea a ceea ce a urmat pentru Harry.

În premieră, colecția Yorick ne aduce „Scrisori către Génica Athanasiou”, de Antonin Artaud, un volum inedit de scrisori de dragoste și de revoltă, care ne invită în intimitatea unuia dintre cei mai controversați reprezentanți ai avangardei.

„Dragă tată”, de Patrick și Ernest Hemingway, ne oferă astăzi, în premieră, un portret nuanțat al unuia dintre cei mai apreciați și mai controversați scriitori. Patrick, sau bătrânul Șoricel, așa cum îl alinta Hemingway pe fiul mijlociu, regrupează în această carte o parte dintre scrisorile pe care le-au schimbat de-a lungul a trei decenii și ne invită în intimitatea seducătoare a relației lor.

Vorpal, colecția de poezie, vine cu o surpriză – „Fetița strigă-n pahar”, cel mai recent volum scris de Nora Iuga.

Depănușată de ludic, cartea Norei își arată cruzimea esențială, arzând periculos și fragil ca un diamant. Cartea crește pe parcurs, adăugând imagini după imagini de foarte precisă poezie, ca sclipirile unui scalpel, ca să ajungă în final o revelație.

„Sarx”, de George State, ne aduce „o carte experimentală și performativă, în care autorul stă la intersecția a tot ceea ce cunoaște și iubește din literatura lumii, încercînd să creeze o viață comună pentru estetici și voci complet diferite.” – Svetlana Cârstean

În colecția Young Adult, am pregătit „French Kissing în New York”, de Anne-Sophie Jouhanneau, autoarea bestsellerului „Săruturi și croissants”, o poveste magică ce face legătura între Paris și New York. O iubire magică despre suflete-pereche și căutarea partenerului ideal. Dar dacă universul are alt plan?

Pentru iubitorii de manga, NEZUMI by Nemira vă aduce „Shino nu își poate spune numele”, de Oshimi Shuzo. Shino este o fată care reușește cu greu să își facă primii prieteni în liceu, încercând mereu să vorbească cu cineva. Însă cuvintele potrivite îi răsar întotdeauna mult prea târziu în minte. Veți găsi, de asemenea, volumele seriilor mult-îndrăgite „Mireasa Străvechiului Mag”, „Regatele Ruinei” și „Lecții de Vals”.

Cei mici se pot bucura de „Băncuța”, prima carte pentru copii scrisă de Meghan, Ducesa de Sussex, o poveste emoționantă. ce redă într-un mod minunat relația specială dintre tată și fiii săi, așa cum este ea văzută prin ochii mamei. Plină de căldură și compasiune, cartea le oferă cititorilor o perspectivă asupra clipelor memorabile petrecute de tați cu fiii lor – clipe de liniște și reflecție, încredere și descoperire, învățare și bucurie.

Din colecția Animăluțe prietenoase, vă puteți întâlni cu cele 3 volume scrise de Tilda Kelly: „Salvarea puiului de koala”, „Urangutanul singurel” și „Pinguinul pitic”. Colecția pune în prim-plan prietenia între copii și animale, fie că vorbim despre un urangutan abandonat, un pui de urs koala adorabil sau de un pinguin care naufragiază pe o insulă și este salvat de o fetiță singuratică.

Sâmbătă și duminică te mai așteptăm în standul Nemira pentru stat la povești cu o parte dintre n’autorii tăi preferați și pentru o sesiune de autografe!

Program întâlniri n’autori

Sâmbătă, 27 mai

Bogdan Munteanu: 14:00 – 15:00

Marian Coman: 15:00 – 16:00

Mihaela Buruiană: 16:00 – 17:00

Florin Chirculescu: 17:00 – 18:00

Elena Vlădăreanu: 18:00 – 19:00

Goran Mrakić: 18:00 – 19:00

Ilinca Mănescu: 19:00 – 20:00

Maria Orban: 19:00 – 20:00

Duminică, 28 mai

Andrei Crăciun: 12:00 – 13:00

Horea Sibișteanu: 13:00 – 14:00

Doru Preda: 14:00 – 15:00

Cătălin Ceaușoglu: 15:00 – 16:00

Liviu Ornea: 16:00 – 17:00

Ana Donțu: 17:00 – 18:00

Vă așteptăm cu drag să ne bucurăm împreună de #plăcerealecturii!