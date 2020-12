Nou în colecția ANANSI: traducere inedită din Martin Amis și „debutul” în română al scriitoarei siriene Samar Yazbek

Două noi apariții editoriale completează luna aceasta portofoliul colecției Anansi. World Fiction de la Pandora M, cel mai nou proiect dedicat traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România.



Primul dintre titluri este o traducere inedită din opera lui Martin Amis, considerat una dintre cele mai influente și mai inovatoare voci ale literaturii britanice contemporane. În premieră în limba română, în traducerea Mihaelei Ghiță, apare în colecția Anansi. Contemporan penultimul său roman: Zona de interes, o carte care a stârnit reacții atât ale scriitorilor, cât și ale criticilor de la cele mai importante publicații de limbă engleză: „un tur de forță al virtuozității verbale, uluitor” (Richard Ford), „elegant și subtil, un efort sofisticat de a înțelege cultura cotidiană a genocidului” (Los Angeles Times).



Romanul lui Martin Amis, o carte năucitoare, tăioasă, este asemenea unei oglinzi ce pare a realiza imposibilul: să pună în scenă o poveste autentică de dragoste ce se desfășoară într-un lagăr nazist, un triunghi amoros care-și trăiește micile drame pe fundalul unei „banalități a răului” cutremurătoare.



În 2021, în seria Anansi. Contemporan va apărea cel mai recent titlu al lui Martin Amis, Poveste din interior, iar în Anansi. Mentor, Koba cel Cumplit, eseul său dedicat lui I.V. Stalin.









Cel de-al doilea titlu publicat luna acesta în seria Anansi. Contemporan este romanul Fata care nu se putea opri din mers, semnat de scriitoarea siriană Samar Yazbek. Critică activă și deschisă a regimului Assad, Samar Yazbek a fost denunțată de familie și de neamuri, hărțuită de serviciile de securitate siriene și silită să părăsească Siria împreună cu fiica ei, ajungând să trăiască în exil.



Descris de criticii de la L’Express drept „un roman atins de har”, Fata care nu se putea opri din mers spune povestea unei fete din Damasc, Rima, care are această meteahnă de a fi tot timpul în mișcare. Mama ei o leagă de pat, iar sfoara îi este îndeajuns de lungă încât să-i permită să exploreze camera, dar prea scurtă ca să poată ieși din casă. Rima citește enorm, însă refuză să vorbească. Ea desenează și-și scrie povestea, însă asta nu poate ține decât atâta vreme cât singurul pix, albastru, va mai avea pastă. Rima trăiește într-un oraș sfâșiat de război, scufundat în teroare, într-o țară, Siria, căzută pradă nebuniei. Vocea naratoarei, a unei fetițe care nu se poate opri din mers, dar care nici nu vorbește, devine cea mai lucidă expresie a ororilor războiului.



La publicarea ediției în limba franceză criticii de la Livres Hebdo scriau că „puterea acestui roman este de a face cuvintele să danseze pe foaia albă de hârtie”, iar în Suedia, criticii de la radioul național, Sveriges Radio, numeau cartea lui Samar Yazbek „un roman radical și vizionar”.

Ediția în limba română poartă semnătura excelentei traducătoare de limba arabă Laura Sitaru.

În seria Anansi. Ego urmează să fie publicat volumul Traversarea.





ANANSI. World Fiction este cea mai recentă colecție dedicată traducerilor din literatura universală de pe piața de carte din România. Noul proiect editorial, inițiat de Editura Pandora M, parte a Grupului Editorial TREI, și coordonat de scriitorul și editorul Bogdan-Alexandru Stănescu, a fost lansat la finalul lunii septembrie. Așezată sub semnul lui Anansi, zeul african al poveștilor, colecția include cinci serii: Anansi. Contemporan – dedicată literaturii actuale, Anansi. Clasic – un spațiu al clasicilor secolului XX, Anansi. Mentor – ce reunește eseuri literare, Anansi. Ego – seria dedicată memorialisticii și Anansi. Blues – seria poeziei.



Deși lansată recent, în toamna anului 2020, ANANSI. World Fiction a atras în portofoliu cele mai importante premii literare din lume: Nobelul literar acordat scriitoarei americane Louise Glück, a cărei operă poetică va fi tradusă și publicată începând cu 2021, Premiul Goncourt, care i-a revenit scriitorului Hervé Le Tellier pentru L'Anomalie, Women's Prize for Fiction, acordat romanului Hamnet de Maggie O'Farrell, The International Booker Prize, revenit romanului The Discomfort of Evening semnat de scriitoarea olandeză Marieke Lucas Rijneveld și Shuggie Bain de Douglas Stuart, recompensat cu The Booker Prize 2020.