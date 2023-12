Nou în colecția ANANSI: un volum esențial de istoria artei

Cartea, editată în condiții grafice excepționale, ne poartă într-o călătorie prin fantezia unora dintre cei mai celebri artiști ai lumii: Caravaggio, Rembrandt, David, Turner, Van Gogh, Picasso, Rothko. Opt artiști remarcabili care și-au creat capodoperele pe un fundal de suferință personală și profesională. De la comentarii cu încărcătură politică (David, Picasso, Turner și Rembrandt) la viziuni intens personale ale lumii (Van Gogh și Rothko) și la reinventarea divinului (Bernini și Caravaggio), Schama extrage operele consacrate ale acestor mari artiștii din muzee și le așază în contextul istoric care a stat la baza creării lor.

Abordarea lui Schama reușește admirabil să se desprindă de istoria convențională a artei. Este o carte importantă pentru toți cei interesați de istoria artei, fie că vorbim despre studenți care se întâlnesc pentru prima dată cu acești artiști, cât și despre publicul larg.

„Arta extraordinară are maniere îngrozitoare. Atmosfera tăcută și reverențioasă a galeriei te poate păcăli, făcându-te să crezi despre capodopere că sunt lucruri rafinate, viziuni ce alină, încântă și ademenesc, dar în realitate sunt criminale. Nemiloase și viclene, cele mai mărețe picturi te prind de gât, îți tulbură liniștea sufletească și apoi, în scurt timp, continuă să-ți reconfigureze simțul realității... Puterea artei este puterea surprizei tulburătoare. Chiar și atunci când pare imitativă, arta nu copiază familiaritatea lumii văzute, ci mai degrabă o înlocuiește cu o realitate proprie. Misiunea ei, dincolo de a da la iveală frumusețe, este de a submina banalul. Ceea ce știm sau ne amintim despre apusuri și floarea-soarelui și forma pe care o iau în tablourile lui Turner sau van Gogh par să existe în universuri paralele — și nu e deloc evident care este mai viu, mai real. Este ca și cum echipamentul nostru senzorial a fost resetat. Prin urmare, nu e deloc surprinzător că uneori, într-o stare crescută de tensiune, suntem șocați”, a declarat Simon Schama într-un acordat presei britanice.

Volumul a fost primit cu entuziasm de criticii de la cele mai importante publicații cu impact asupra cititorilor din întreaga lume:



„Succesul cărții Puterea artei nu se datorează celebrității capodoperelor care o inspiră, ci măiestriei cu care autorul ei țese un păienjeniș de mistere în jurul fiecărei opere de artă.” (The New York Times)



„Simon Schama ne poartă într-o croazieră prin fantezia unora dintre cei mai celebri pictori ai lumii.” (The Hollywood Reporter)



„Cartea lui Simon Schama este o lectură vie, e ca și cum ai urmări un thriller la televizor, la care autorul adaugă propriile reflecții.” (Artnet)



„E cu neputință să negi energia intelectuală care curge prin venele acestei cărți. Alături de studiul artei și al artiștilor, Schama aduce și o fărâmă de interpretare care imprimă subiectului precizie și largă respirație. Un comunicator excelent, Simon Schama știe să adauge argumente faptelor, într-un discurs fluent și energic.” (The Independent)



Documentarul cu același nume a câștigat în 2007 International Emmy Award for Best Arts Programming. Louis Ulrich este cel care semnează traducerea în limba română.



Simon Schama este profesor de istorie și istoria artei la Columbia University și autorul a numeroase cărți de succes. Rough Crossings: Britain, the Slaves and the American Revolution a primit National Book Critics Circle Award pentru nonficțiune. Scrie eseuri pe teme culturale pentru The New Yorker și a realizat și prezentat mai mult de treizeci de documentare pentru BBC, PBS și History Channel. Printre acestea se numără și Puterea artei.