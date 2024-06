Noul volum al lui Stephen King, „Îți place mai întunecat“, pe locul întâi în topurile locale și internaționale

Astfel, legendarul Stephen King își consolidează reputația de autor de bestsellere, cel mai nou titlu semnat de acesta ocupând prima poziție în topurile: NY Times Hardcover Fiction Bestseller, NY Times Combined Print and Ebook Bestseller și USA Today Bestseller.

Mai mult de-atât, „Îți place mai întunecat“ se află pe locul cinci în topurile de vânzări din Țările de Jos, Dutch Bestseller List, și pe locul întâi pe lista dedicată titlurilor din categoria thriller.

Lansarea cărții „Îți place mai întunecat“ a fost primită cu entuziasm și la nivel local, sute de cititori de limbă română au făcut precomenzi pentru volumul de douăsprezece povestiri. Titlul a fost publicat în Armada, imprintul de literatură SF, fantasy și thriller al Grupului Editorial Nemira, concomitent cu lansarea internațională. Astfel, cititorii au descoperit universul lui King în același timp cu cititorii din Statele Unite ale Americii sau Marea Britanie.

Interesul pasionaților de lectură se păstrează în continuare, nu întâmplător „Îți place mai întunecat” a ocupat locul întâi în topul de vânzări Nemira.

De jumătate de secol, King este un maestru al genului thriller, iar aceste povestiri despre soartă, moarte, noroc și faldurile realității unde, pe ascuns, se poate întâmpla orice, sunt la fel de complexe și captivante ca romanele sale. Ele sunt, deopotrivă, lecturi fascinante și bogate în teme profunde. King scrie pentru a simți „bucuria de a lăsa în urmă viața de zi cu zi“, iar în „Îți place mai întunecat“ cititorii vor simți și ei această bucurie, pagină cu pagină.

Despre Stephen King

Stephen King este autorul-fenomen a peste 60 de cărți, devenite bestsellere internaționale. Printre cele mai recente titluri ale sale se numără Holly (Armada, 2023), Fairy Tale (Un basm, Armada, 2022), If It Bleeds (Un strop de sânge, Armada, 2022), Billy Summers (Armada, 2021), Later (Mai târziu, Armada, 2021), The Institute (Institutul, Armada, 2020), The Outsider (Străinul, Armada, 2019), Sleeping Beauties, scrisă împreună cu fiul său, Owen King (Frumoasele adormite, Armada, 2018), și seria BILL HODGES: Mr. Mercedes (Armada, 2023), premiat cu Edgar Award for Best Novel, continuată cu Finders Keepers (Ce-am găsit al meu să fie, Armada, 2024) și End of Watch (Mort la datorie, Armada, 2024). Romanul său 11/22/63 (J.F.K. 22.11.63, Armada, 2020) a fost inclus în top 10 cele mai importante cărți ale anului 2011 de publicația The New York Times Book Review și a câștigat Los Angeles Times Book Prize. Cărțile sale cult – seria THE DARK TOWER (TURNUL ÎNTUNECAT, Nemira, 2019), romanele It (Nemira, 2018), Pet Sematary (Cimitirul animalelor, Armada, 2019) și Doctor Sleep (Armada, 2019) – au stat la baza unor ecranizări celebre, iar It este astăzi filmul horror cu cel mai mare succes de casă din toate timpurile. Stephen King a primit PEN America Literary Service Award (2018), National Medal of Arts (2014) și National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters (2003). Trăiește în Bangor, Maine, împreună cu soția lui, scriitoarea Tabitha King.