Dan Negru a lămurit misterul retragerii lui Florin Piersic la mânăstire

Iată ce a spus marele actor:

"Cum poate să scrie cineva aşa ceva? Nu mă mut la mânăstire. Eu sunt de mânăstire? Eu m-am dus în vizită, fiind în Bucovina, la Pojorâta mai exact. Dacă tot am venit aici, fiind şi câteva dintre rudele mele care mai trăiesc, am zis să mă duc până la mânăstire. Şi m-am dus la mânăstirea cea mai apropiată, care este Moldoviţa.

Acolo ne-a primit stareţa Benedicta şi ne-a invitat la masă. Am stat o oră, am sărutat icoanele, am aprins nişte lumânări şi am plecat la Suceviţa. Asta a fost tot.

Iar cine a scris (n.r că s-a mutat la mânăstire) nu e un om normal. Cum să mă duc la mânăstire? Nu m-am călugărit. Poate aş putea juca un rol de călugăr, dar să mă călugăresc nu e cazul", a transmis Florin Piersic.

Mai multe site-uri de ştiri au titrat că Florin Piersic a decis să se retragă la mânăstire. Pentru Protv.ro actorul a dat şi o declaraţie, în care a afirmat că îşi doreşte ca în 2025 să urce din nou pe scenă.

„Acum sunt la Mănăstirea Moldovița din Bucovina și sunt foarte frumos primit aici. Sunt tare bucuros! Pentru mine Bucovina e locul în care eu am petrecut cele mai frumoase zile. (…) Îmi doresc să fiu sănătos. Ce să-mi doresc mai mult?! Îmi doresc foarte mult să mai apar o dată pe scenă! Dacă nu… în piesa pe care o joc de 17 ani, măcar un recital în care eu să stau cu publicul de vorbă, să le povestesc, să le cânt. Ar fi o medalie pentru mine. Dacă Dumnezeu, îngerii care mă păzesc… atât îmi mai doresc… ca să mă pot întâlni cu publicul. Publicul este partenerul meu adevărat”, a declarat Florin Piersic într-o convorbire telefonică.