Numai copilăria e glorioasă. Robert Șerban în dialog cu Dorin Tudoran câștigă Premiul Observator Cultural

Numai copilăria e glorioasă este un extraordinar dialog-confesiune între Dorin Tudoran și Robert Șerban în care „scriitorul şi omul Dorin Tudoran se povestește pe sine cu atâta autenticitate și talent, încât cartea devine totodată povestea unei vieți și imortalizarea acelei vieți prin literatură” (Domnica Drumea), mărturisindu-se „în stilul său de-o spectaculoasă plasticitate (…), amestec de aplomb şi de sarcasm, de elan confesiv şi sentențiozitate nemiloasă” (Ion Bogdan Lefter) și în care se regăsesc figurile de prim-plan ale literelor române postbelice ca Marin Preda, Emil Botta, Petre Stoica, Nichita Stănescu, Ileana Mălăncioiu, Adrian Păunescu ş.a.

Dorin Tudoran îi mărturisește lui Robert Șerban într-unul dintre dialogurile lor că „probabil în tinerețe intransigențele sunt mai puțin intense, sunt atenuate de un soi de orbire sentimentală, de un entuziasm declanșat de un iluzoriu mâine strălucit. Din nefericire, eu am fost lovit cu mult mai devreme decât alții de un soi de irascibilitate, nervozitate în fața imoralității publice. Ele s­-au transformat — treptat, dar necruțător — într-­o intransigență care numai bine nu mi­-a făcut, a subțiat sensibil spectrul social în care am evoluat. Dar, una peste alta, cu toate costurile extrem de piperate, am preferat această intransigență genului de toleranță care transformă viața publică într­-un soi de casă de… toleranță.“

Un „dar de preț“ este acest volum despre „Dorin Tudoran unul dintre cei mai importanți scriitori români ai ultimei jumătăți de secol” (Ion Bogdan Lefter) și o „frumoasă întâlnire între un scriitor din Timișoara și un scriitor de seamă al lumii de azi. O întâlnire care ne arată, încă o dată, că Dorin Tudoran e între cei care definesc literatura secolului XXI. Sau, dacă îi recitim și eseurile despre lumea de azi, secolul XXI al Statelor Unite, al Europei și al României.“ (Cornel Ungureanu)

Robert Șerban (n. 4 octombrie 1970, Turnu Severin) este scriitor și jurnalist, președintele Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara, realizator și moderator al emisiunii culturale Piper pe limbă (TVR Timișoara și TVR 3) și redactor al revistelor Orizont și Banatul Azi. A publicat peste 25 cărți de beletristică și publicistică, pentru care a primit mai multe premii. Poeziile i­au apărut în antologii, reviste ori volume proprii în limbile germană, franceză, engleză, sârbă, maghiară, poloneză, spaniolă, macedoneană, daneză, norvegiană, ebraică, suedeză, arabă, ucraineană, idiș, portugheză etc.

Dorin Tudoran (n. 30 iunie 1945, Timișoara) este scriitor, publicist și fost disident politic. A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură Română a Universității din București, promoția 1968. În 1985, după o grevă a foamei de 40 de zile, a părăsit, împreună cu familia, Republica Socialistă România și s­a stabilit în SUA, unde trăiește și în prezent. A scris aproape 30 de cărți de poezie și publicistică, multe distinse cu premii literare.