Număr record de traduceri la Anansi. World Fiction, prezentate la Bookfest 2026

La Bookfest 2026, imprintul Anansi. World Fiction aduce în prim-plan o serie impresionantă de noutăți semnate de unele dintre cele mai importante voci ale literaturii internaționale de astăzi. De la roman politic și autoficțiune până la poezie, reflecție filosofică și explorări ale memoriei, noile titluri propun o hartă literară a lumii de azi.

Autorii publicați recent se regăsesc atât în colecțiile consacrate Anansi, cât și în cea mai nouă serie editorială, Anansi. Port Royal, dedicată călătoriilor, descoperirilor, reportajelor literare, romanelor de aventuri și mărturiilor despre necunoscut.

#evenimente

Programul Anansi. World Fiction de la Bookfest 2026 include și o serie de evenimente speciale dedicate noilor apariții editoriale, care vor avea loc atât la Romexpo, cât și în oraș.

Primul eveniment din programul Anansi, realizat în parteneriat cu echipa Bulgariei, țară invitată de onoare la Bookfest 2026, este și unul dintre cele mai importante evenimente ale ediției din acest an ale salonului internațional de carte: dialogul dintre Gheorghi Gospodinov și Mircea Cărtărescu de miercuri, 3 iunie, de la Scena Arena, moderat de jurnalista culturală Mirela Nagâț. A doua zi, 4 iunie, îndrăgitul scriitor bulgar Gheorghi Gospodinov va continua seria întâlnirilor cu cititorii la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, de la ora 19.00, în compania traducătoarei sale, Mariana Mangiulea Jatop, și a editorului său, scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu.

Elena Alexieva, una dintre cele mai redutabile și premiate figuri ale literaturii bulgare contemporane, recunoscută pentru modul excepțional în care îmbină ficțiunea psihologică, dramaturgia și analiza socială, își va lansa la Bookfest 2026 prima traducere în limba română: romanul Vulcan, alături de traducătoarea sa, Mariana Mangiulea Jatop, și editorul său, scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu: sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16.00, la Scena Arena.

Integrala poemelor lui Louise Glück, laureata Premiului Nobel pentru literatură din 2020, o apariție de excepție în colecție, se va bucura de asemenea de un eveniment special la Bookfest, alături de cei doi traducători ai cărții, scriitorii Anastasia Gabrilovici și Bogdan-Alexandru Stănescu și de poeta Teodora Coman: duminică, 7 iunie, de la ora 12.00, la Scena Arena.

Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 14:00, tot la Scena Arena, va avea loc lansarea noutăților Anansi. World Fiction la Bookfest 2026, un eveniment de tradiție în istoria imprintului, moderat de Bogdan-Alexandru Stănescu, directorul editorial, care îi va aduce în prim-plan pe traducătorii noilor volume și pe criticii literari invitați.

#noutăți editoriale

Lista noutăților cu care Anansi. World Fiction își întâmpină cititorii în Pavilionul B2 al Romexpo la ediția din acest an a Salonului internațional de carte Bookfest cuprinde peste douăzeci de noutăți.

Gheorghi Gospodinov și literatura ca formă de supraviețuire

Una dintre cele mai așteptate apariții ale sezonului este Grădinarul și moartea de Gheorghi Gospodinov (traducere de Mariana Mangiulea Jatop), un roman despre pierdere, memorie și fragilitatea relației dintre tată și fiu, scris cu melancolia și luciditatea care au făcut din autorul bulgar una dintre marile voci ale literaturii europene contemporane.

Elena Alexieva și radiografia unei societăți tensionate

În romanul Vulcan, Elena Alexieva construiește una dintre cele mai intense radiografii sociale ale literaturii bulgare recente, combinând analiza psihologică și tensiunea politică într-o ficțiune despre frică, memorie și fragilitatea lumii contemporane. Traducere de Mariana Mangiulea Jatop.

Chimamanda Ngozi Adichie și anatomia visurilor contemporane

Numărătoare de visuri, romanul cu care îndrăgita scriitoare de origine nigeriană revine în atenția cititorilor, readuce în prim-plan vocea lucidă și empatică a lui Chimamanda Ngozi Adichie, într-o explorare a identității, a migrației și a modului în care oamenii încearcă să-și imagineze viitorul într-o lume fragmentată. Ediția în limba română a cărții marchează o nouă serie dedicată autoarei în cadrul Anansi. World Fiction; Numărătoare de visuri poartă semnătura traducătoarei Iulia Gorzo.

Louise Glück și o geografie poetică a memoriei

Volumul Poeme. 1962–2020 reunește aproape șase decenii din opera lui Louise Glück, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură, într-o antologie care traversează marile teme ale poeziei sale: pierderea, familia, mitologia, iubirea și singurătatea. Traducere de Anastasia Gavrilovici și Bogdan-Alexandru Stănescu.

Pierre Michon și rescrierea marilor mituri

Considerat de mulți ani unul dintre numele vehiculate constant în discuțiile despre Premiul Nobel pentru Literatură, Pierre Michon transformă în Scriu Iliada (traducere de Liviu Ornea) mitul fondator al culturii europene într-o meditație despre literatură, memorie și puterea limbajului.

Benjamín Labatut și mitologia tehnologiei moderne

Maniac (traducere de Andra Matzal) este cartea cu care Benjamín Labatut revine în atenția cititorilor români, un roman care transformă istoria ideilor științifice într-o narațiune aproape mitologică despre inteligență artificială, război și limitele cunoașterii. Benjamín Labatut continuă astfel explorarea relației dintre geniu și catastrofă începută în cărțile sale anterioare, într-un roman care a devenit rapid unul dintre cele mai discutate titluri internaționale ale ultimilor ani.

Îndrăgostiții de Franz K. – un roman despre Kafka, memorie și literatură

Burhan Sönmez, unul dintre autorii cei mai importanți ai literaturii turce contemporane, revine în librăriile autohtone cu romanul Îndrăgostiții de Franz K., o reinterpretare a universului kafkian plasată în anii ’60. Pe fundalul protestelor studențești din Europa, cartea explorează legătura dintre literatură, memorie și ideologie, într-o reflecție despre felul în care textele continuă să influențeze lumea dincolo de viața autorilor. Traducere de Luminița Munteanu.

Manuel Vilas și memoria sentimentală a iubirii

Manuel Vilas, una dintre vocile cele mai importante ale literaturii spaniole contemporane, revine și el în atenția cititorilor și criticilor români cu romanul Săruturile, în care explorează iubirea matură, singurătatea și nevoia de tandrețe într-o lume marcată de precaritate emoțională și incertitudine. Traducere de Marin Mălaicu-Hondrari.

Flor de Lis – o poveste despre identitate și memorie

Una dintre cele mai importante autoare din literatura latino-americană contemporană, Elena Poniatowska urmărește în Flor de Lis (traducere de Dorina Ivan) formarea unei tinere prinse între două lumi: Europa aristocratică și Mexicul care îi reconfigurează radical destinul. Romanul devine o poveste amplă despre identitate, memorie și dezrădăcinare, în care biografia personală se intersectează cu marile tensiuni ale istoriei, conturând o voce literară de o forță aparte.

Cartea tuturor iubirilor – iubirea în fața sfârșitului lumii

Unul dintre cei mai importanți scriitori spanioli contemporani, Agustín Fernández Mallo explorează în Cartea tuturor iubirilor (traducere de Lavinia Similaru) iubirea ca formă de cunoaștere și supraviețuire într-o lume aflată în colaps. După o misterioasă „Mare Stingere”, doi îndrăgostiți încearcă să înțeleagă sensul relației lor, într-un roman hibrid care îmbină ficțiunea, eseul și reflecția filosofică.

Ploaie măruntă – un roman despre memorie, fragilitate și emoțiile care persistă

Unul dintre marii autori ai literaturii spaniole contemporane, Luis Landero țese în Ploaie măruntă (traducere de Alina Cantacuzino) o atmosferă intimă și densă, în jurul unei povești despre memorie, pierdere și fragilitatea relațiilor umane.

Fumio Yamamoto și vulnerabilitatea vieții profesionale

În Dilemele femeilor muncitoare (traducere de Magda Ciubăncan), Fumio Yamamoto surprinde anxietățile și presiunile existenței urbane japoneze prin povești despre muncă, alienare și fragilitate emoțională. Cu o precizie minimalistă, autoarea construiește personaje aflate permanent între conformism social și nevoia intimă de autonomie.

Céline și radicalitatea modernității

Moarte pe credit de Louis-Ferdinand Céline revine într-o nouă ediție Anansi. World Fiction ca unul dintre marile texte ale modernității europene. Romanul transformă biografia, delirul și sarcasmul într-o experiență literară extremă, care a schimbat definitiv ritmul și violența limbajului romanesc în secolul XX. Traducere de Maria Ivănescu.

Claire Keegan și intensitatea emoției reținute

În Ultima clipă a zilei, Claire Keegan continuă proza sa concentrată și profund emoțională, construită din tăceri, gesturi minime și tensiuni familiale aproape imperceptibile. Considerată una dintre cele mai importante autoare irlandeze contemporane, Keegan transformă fragilitatea cotidianului într-o formă rară de intensitate literară. Traducere de Iulia Anania.

David Albahari și memoria traumelor europene

Götz și Meyer, considerat unul dintre cele mai importante romane ale lui David Albahari, investighează memoria Holocaustului printr-o narațiune hipnotică și reflexivă despre rău, vinovăție și imposibilitatea reprezentării complete a istoriei. Cartea rămâne una dintre marile meditații literare despre trauma europeană a secolului trecut. Traducere de Octavia Nedelcu.

Jon Fosse și lumina fragilă a revelației

În Strălucirea, Jon Fosse, laureatul Premiului Nobel, propune o proză aproape hipnotică, construită din repetiții, tăceri și iluminări interioare. Romanul explorează granița dintre viață și dispariție într-un limbaj auster și profund poetic, specific unuia dintre cei mai importanți autori contemporani. Traducere de Ioana-Andreea Mureșan.

# Anansi. Port Royal

Și în colecția Anansi. Port Royal au apărut în traducere două titluri importante, două volume care deschid două perspective complementare asupra lumii: reportajul lucid și poezia călătoriei.

Umbra soarelui de Ryszard Kapuściński (traducere de Constantin Geambașu) este una dintre marile cărți de reportaj ale literaturii contemporane, în care autorul traversează Africa și surprinde, cu privirea sa inconfundabilă, realități politice și sociale, dar și fragilitatea vieții de zi cu zi.

Piloni mării de Sylvain Tesson (traducere de Liviu Ornea) propune o scriitură a contemplației și a libertății interioare, în care călătoria devine pretext pentru reflecție asupra lumii contemporane, a singurătății și a nevoii de desprindere de ritmul accelerat al prezentului.

Oferta Anansi. World Fiction de la Bookfest 2026 reunește un număr mai mare de traduceri decât de obicei, într-o selecție bogată și diversă, care aduce împreună unele dintre cele mai importante voci ale literaturii contemporane și confirmă amploarea programului editorial din acest an. Reduceri substanțiale și cărți la prețuri speciale îi așteptă pe vizitatorii Bookfest 2026 la rafturile Anansi. World Fiction din cadrul standului Editurii Trei.