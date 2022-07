O incursiune în viitor 

Ministerul pentru viitor ne vorbește despre o instituție creată pe baza Acordului climatic de la Paris din 2025, ce are ca misiune apărarea tuturor ființelor vii, prezente și viitoare. Însă, la scurt timp, un val de căldură lovește India și provoacă moartea a douăzeci de milioane de persoane. Frank May, unul dintre puținii supraviețuitori ai catastrofei, și Mary Murphy, care conduce Ministerul pentru Viitor, caută soluții pentru ca omenirea să facă față provocărilor aduse de schimbările climatice. Alături de ei, activiști, refugiați și oameni de știință povestesc despre cum le-au fost afectate viețile de criza ecologică și propun inovații din ecologie, economie și politică, pentru a crea un viitor mai bun. Soluțiile există, însă aplicarea lor nu e ușoară, fiindcă întregul mod de viață al oamenilor trebuie pus sub semnul întrebării. Iar eforturile de azi vor da rezultate abia peste zeci sau chiar sute de ani.

Sfâșierea cerului În viitorul apropiat, Pământul este devastat de războaie, efectele schimbării climatice și suprapopulare. În acest marasm un locuitor din Portland, George Orr, descoperă că visele lui au strania putere de a transforma realitatea. Când se trezește, el este singurul care își mai amintește lumea din trecut. Pentru a se lecui de ceea ce consideră un blestem înfiorător, el îi cere ajutorul psihologului William Haber. Numai că acesta consideră că Orr ar trebui să-și folosească misterioasa lui putere, s-o pună în folosul umanității, indiferent de chinurile prin care va fi silit să treacă. Și astfel George Orr devine doar un pion în jocul îngrozitor de periculos al lui Haber, iar viitorul omenirii este pus în pericol.

Toate sistemele în alertă O echipă de cercetători aflată într-o expediție științifică pe o planetă necunoscută este atacată în mod neprevăzut. Aici intră în acțiune AsaSint, un android pasionat de telenovele și introvertit, care trebuie să asigure securitatea echipei. Limitele dintre inteligența artificială și conștiința umană tind să dispară, iar AsaSintul încearcă să-și elucideze trecutul și să salveze membrii echipei, mânat de comportamentul lui tot mai omenesc. Câștigătoare a premiilor Nebula și Hugo pentru literatură SF, cartea abordează dintr-o altă perspectivă, mai puțin clișeică, ideea de ce se întâmplă atunci când oamenii și roboții coexistă în aceeași lume. Androidul care își distruge modulul de control și devine independent nu se revoltă împotriva oamenilor, ci se alătură lor și încearcă să devină, pe cât se poate, unul dintre ei.

Orașul de la miezul nopții Planeta Ianuarie: jumătate cufundată în întuneric, jumătate aflată mereu în bătaia soarelui arzător. Două orașe construite pe o fâșie de apus nesfârșit sunt singurele care adăpostesc ultimele urme de civilizație. Dar viața în interiorul lor poate fi la fel de periculoasă ca în deșerturile din afară. Sophie este exilată în întuneric după ce își asumă vina pentru un furt pe care nu l-a comis. În lupta pentru supraviețuire îi vin în ajutor tocmai creaturile de care îi era teamă. Pe măsură ce citești, descoperi tot mai multe lucruri stranii, personaje tinere, dar complexe și enigme greu de rezolvat. În timp ce abundă în detalii dark, autorul te ține în suspans până la final – oare personajele negative vor deveni bune? – explorând astfel capacitatea oamenilor de a se schimba, de a-și găsi drumul într-o lume nedreaptă și coruptă.

Flori pentru Algernon vorbește despre o ipoteză științifică fascinantă, dar și terifiantă – posibilitatea omului de a modifica nu doar aspectul fizic, ci și creierul uman. Charlie Gordon, un bărbat cu retard mental, este supus unei intervenții experimentale menite să-i sporească inteligența, aceasta fiind aplicată cu succes pe șoarecele Algernon. Cartea prezintă prietenia ce se leagă între cei doi în timp ce explorează lumea printr-o nouă perspectivă, dar și consecințele nebănuite pe care le vor suporta în urma schimbării. Este o lectură emoționantă, care îți arată că, indiferent de progresul științific și posibilitatea de a-ți modifica creierul, sufletul este cel care te face să trăiești cu adevărat, iar acesta nu poate fi creat sau modificat.

Mai puternic, mai iute, mai frumos Dacă tehnologia, știința și medicina ar ajunge la nivelul la care te-ar putea salva de orice boală, te-ar face mai puternic sau într-o formă fizică perfectă, ai alege să modifici natura umană? Dayton îți arată cum va arăta lumea sub influența exagerată a modificărilor genetice, de la reconstrucția trupului cu elemente cyborg, la modificarea ADN-ului pentru un IQ mai mare sau adaptarea la viața subacvatică. Cartea te poartă într-o călătorie în viitor și explorează posibilitățile uimitoare de manipulare genetică. Dar dincolo de partea fermecătoare a acestui progres, te îndeamnă să meditezi la ce ne face cu adevărat umani și dacă vom reuși să ne oprim din această vânătoare a perfecțiunii, până nu e prea târziu.