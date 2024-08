Peste 180 de poeți din peste 20 de țări vin în septembrie la Festivalul Internațional de Poezie București

Și în acest an, Festivalul Internațional de Poezie București va deveni un spațiu de dialog și reflecție pentru poeți dintr-un important număr de spații lingvistice – peste 20 de țări și comunități autonome ale lumii: Brazilia, Canada, Spania, Portugalia, Franța, Israel, Belgia, Grecia, Turcia, Marea Britanie, Germania, Republica Moldova, Elveția, Suedia, Panama, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Croația, Italia, Serbia.

Peste 50 de evenimente compun arhitectura programului din cele șapte zile ale festivalului, construit de-a lungul ultimei jumătăți de an de echipa Muzeului Național al Literaturii Române alături de zecile de parteneri ai proiectului. Un program amplu și dens: de la lecturi publice, dezbateri, conferințe, la workshopuri, momente dedicate unor poeți importanți dispăruți dintre noi, ateliere și performance-uri de poezie, seri dedicate debutanților, momente de improvizație, ateliere de scenarii și scurtmetraje pornind de la filme dedicate poeziei, la momente artistice în care poezia stă alături de alte arte, precum muzica, pictura sau filmul.

„Organizat de Primăria Capitalei prin Muzeul Național al Literaturii Române, Festivalul Internațional de Poezie București celebrează în 2024 cea de-a XIV-a ediție. «Literaturizăm bătăile inimii» – am așezat ediția din acest an a Festivalului sub semnul acestei parafraze după Eugen Lovinescu. Pentru că, indiferent de temă, formă, influențe, generații, poezia este însăși viața, cu toate luminile și umbrele sale, deopotrivă individuale și colective, un spectru larg care reușește să capete sens odată ce este literaturizat. Timp de șapte zile, ne bucurăm din nou de un cadru de trăiri și dezbateri create în jurul poeziei, unde scrisul este sărbătorit ca artă, alături de tonalitățile muzicii, nuanțele și viziunile picturale sau bucuria unui spectacol teatral ori cinematografic. Le sunt recunoscător tuturor partenerilor noștri care au acceptat să facem cea de-a XIV-a ediție posibilă. Am încredere că publicul iubitor de poezie sau doar curios, cititorii «clasici» sau adepții experimentelor poetice vor găsi în lista bogată de lecturi, dezbateri și ateliere măcar un eveniment care să-i aducă alături de noi”, a declarat Ioan Cristescu, directorul Muzeului Național al Literaturii Române, organizatorul evenimentului.

Iubitorii de poezie din Capitală sunt așteptați să ia parte la evenimente în cadrul FIPB 2024 în peste zece spații culturale cunoscute din București: Biblioteca Centrală Universitară „CaroI I”, Muzeul Național al Literaturii Române – sediul din str. Nicolae Crețulescu 8, Muzeul Național al Literaturii Române – sediul din Calea Griviței 64-66, Cărturești Verona, Cărturești Carusel, Librăria Humanitas Cișmigiu, ARCUB, Librăria Kyralina, Institutul Cervantes din București, Casa memorială „Anton Pann”, Londohome, precum și în cele mai importante licee.

Publicul are acces gratuit la evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Poezie București.