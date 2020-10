Premiul Nobel pentru Literatură 2020 a fost câștigat de Louise Glück, poeta singurătății. O voce de o frumusețe austeră

Hepta

Premiul Nobel pentru Literatură 2020 a fost acordat poetei și eseistei americane Louise Glück, „pentru vocea ei poetică inconfundabilă care, cu o frumusețe austeră, face ca existența individuală să fie universală”, după cum au anunțat azi membrii Comitetului Nobel care decernează aceste prestigioase distincții.

Câștigătoare a marilor premii literare din țara sa natală, inclusiv a prestigiosului Premiu Pulitzer, în 1993, pentru volumul Irisul sălbatic, a National Book Award, precum și a Us Poet Graduates în 2003, Glück s-a născut în New York, într-o familie de origine evreiască maghiară și a crescut în Long Island. În prezent locuiește în Cambridge, Massachusetts, și predă limba și literatura engleză la Universitatea Yale din New Haven, Connecticut. Până azi, poeta a publicat 11 volume.

Glück nu s-a numărat printre favoriții acestui an – conform estimărilor caselor de pariuri şi a opiniilor mai multor critici literari - printre cele mai populare nume feminine din 2020 numărându-se cel al scriitoarei și poetei canadiene Anne Carson, al compatrioatei sale, Margaret Atwood, al scriitoarei franceze Maryse Conde, originară din Guadelupa, al romancierei antiguano-americană Jamaica Kincaid şi al scriitoarei kenyane Ngugi wa Thiong'o.

Acordarea Premiului Nobel lui Glück a întors cărțile încă o dată după dubla decernare de anul trecut, când Academia Suedeză a anunţat doi laureaţi ai premiului Nobel pentru Literatură - scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk pentru anul 2018 şi scriitorul austriac Peter Handke pentru 2019 - după ce a decis să amâne decernarea premiului din 2018 din cauza unui uriaş scandal sexual şi a unor prezumtive conflicte de interese.

Glück este prima poetă care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură, din 1996, când distincția fusese acordată polonezei Wislawa Szymborska.

Biografia lui Louise Glück i-a fost sursă de creație. Anorexia de care poeta a suferit în adolescență, dar și în viața adultă timpurie a fost o experiență esențială a vieții ei. Pentru a lupta cu boala, scriitoarea a mers profund pe calea psihanalizei, renunțând la un moment dat să urmeze universitatea. Prima sa colecție de poezii, din 1968, se numește Firstborn/Primul născut; mai târziu, după câțiva ani de tăcere, a publicat The House on Marshland (1975), iar la începutul anilor 1980, The Triumph of Achilles/Triumful lui Ahile (1985), volum în care a transpus pierderea tuturor lucrurilor sale dragi în incendiului casei în care locuia la acea vreme, în Vermont.

Premiul Nobel pentru Literatură este acordat, anual, de Academia Suedeză din Stockholm și răsplăteşte cele mai valoroase opere din toate genurile sau speciile literare, de la poezie, nuvelă, roman la piese de teatru, eseuri sau discursuri.

Academia Suedeză a primit anul acesta 197 de propuneri de candidaţi la Premiul Nobel pentru Literatură, dintre care 37 sunt scriitori nominalizaţi acum pentru prima dată.



Academia Suedeză nu publică niciodată o listă scurtă a scriitorilor nominalizaţi şi, din acest motiv, ghicirea laureatului Nobel pentru Literatură este mereu foarte dificilă. Deliberările membrilor academiei rămân sigilate timp de 50 de ani.