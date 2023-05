Premiul Pulitzer 2023 la Editura TREI!

Demon Copperhead este o carte de neuitat, “puternică” (The New York Times Book Reviews) și “în egală măsură amuzantă și sfâșietoare” (The Washington Post). Dar cine este Demon Copperhead? Un băiețel lovit de ghinion, dar neîngenunchiat de tragedii. Și care ne face să zâmbim la fiecare pas. Nouă ni s-a strecurat în suflet de la primele pagini, am suferit alături de el și am fost cuceriți de ingenua lui înțelepciune.

Demon Copperhead este o rescriere modernă a clasicului David Copperfield povestită de un băiat din Munții Apalași, a cărui voce înțeleaptă relatează viața în sărăcie și dependență, eșecurile instituționale și colapsul moral – și încăpățânarea lui de a nu se da bătut. În urmă cu peste 170 de ani, Charles Dickens a scris David Copperfield din experiența sa de supraviețuitor al sărăciei instituționale și al daunelor acesteia asupra copiilor. Problemele nu au fost încă rezolvate. Transpunând un roman epic victorian în sudul american contemporan, Barbara Kingsolver amintește credința lui Charles Dickens în puterile transformatoare ale unei povești bune. Demon Copperhead vorbește pentru o nouă generație de băieți pierduți. Cartea evocă călătoria spre maturitate a unui tânăr născut de o mamă adolescentă singură și dependentă de droguri, care îl crește într-un parc de rulote, într-o sărăcie lucie. Un tânăr ale cărui atuuri sunt aspectul frumos moștenit de la tatăl său decedat, părul de culoarea arămii, un spirit caustic și un talent înverșunat de supraviețuire.

Barbara Kingsolver este autoarea a zece bestselleruri de ficțiune, printre care romanele Unsheltered, Flight Behavior, The Lacuna, The Poisonwood Bible, Animal Dreams și The Bean Trees, precum și cărți de poezie, eseuri și non-ficțiune creativă. Opera lui Kingsolver a fost tradusă în peste douăzeci de limbi și a câștigat numeroase premii literare. Barbara Kingsolver locuiește împreună cu familia la o fermă din sudul Munților Apalași.