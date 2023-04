România revine în forță la London Book Fair, cu un program-concept ce promovează profesioniștii, autorii și cărțile românești

„Revenim la London Book Fair după o absență de trei ani, timp în care piața națională de carte a trecut prin două crize majore consecutive, cărora le-a supraviețuit cu brio, adaptându-se atât unor noi modalități de vânzare, cât și celor de promovare. Piața românească de carte a ieșit întărită din această perioadă, iar prezența noastră la târgul de carte de la Londra poate fi simțită, astfel, ca o renaștere și o reconectare”, a afirmat Liviu Jicman, Președintele Institutului Cultural Român.

Profesioniștii din domeniul editorial românesc vor dispune, în cadrul London Book Fair, de un spațiu de 25 de metri pătrați (Standul 7F55, plasat în Pavilionul 7, cel destinat expozanților internaționali). Spațiul este destinat profesioniștilor pieței de carte autohtone, mai exact, este locul pe care Institutul Cutural Român îl pune la dispoziția acestora pentru stabilirea de contacte cu omologii lor din lumea editorială internațională.

O însemnată selecție de carte românească recentă, pusă la dispoziția Institutului Cultural Român de cele mai cunoscute edituri românești, va fi expusă în stand, volume de interes pentru editorii și agenții străini interesați de oferta de carte românească. De asemenea, un catalog pregătit de Centrul Național al Cărții cu o selecție de 15 titluri românești din sfera prozei, cu prezentări și extrase traduse de Irina Dubsky în limba engleză, va fi expus la stand alături de câteva zeci de cărți poștale ilustrate de artiști români, cu teme legate de identitatea națională, oferite de Poșta Română.

Evenimentele organizate de Institutul Cultural Român, prin Centrul Național al Cărții, sub umbrela London Book Fair, cu sprijinul Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, vor avea loc în trei librării cunoscute din Londra, din dorința de a duce cărțile, autorii și pe profesioniștii pieței de carte românești mai aproape de publicul britanic.

Seria de evenimente se va deschide cu o dezbatere destinată profesioniștilor editării și distribuției de carte, găzduită de London Review BOOKSHOP, librăria faimoasei publicații culturale britanice. Intitulată Breaking into the „3%”. Ways of Publishing Romanian Books in English, întâlnirea de marți, 18 aprilie 2023, de la ora 18.45, îi va aduce la aceeași masă pe: Rebecca Servadio (managing partner la London Literary Scouting), Vlad Niculescu (unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați librari din România, fondatorul Librăriei independente „Anthony Frost”, astăzi, managerul Librăriei „Cărturești & friends”), Raluca Selejan (co-fondatoare a librăriei independente „La Două Bufnițe” din Timișoara), Paula Erizanu (scriitoare, editoare, jurnalistă, om-punte între Republica Moldova, Marea Britanie și România) și Livia Stoia (fondatoarea agenției „Livia Stoia Agency”, una dintre cele mai active agenții literare românești în promovarea autorilor români). Evenimentul va fi deschis de Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, iar cunoscutul jurnalist cultural Marius Constantinescu, din echipa Televiziunii Române, va fi moderatorul serii.

Miercuri, 19 aprilie 2023, de la ora 18.30, la Nomad Books, desemnată recent drept cea mai bună librărie independentă a anului 2023 la The British Book Awards, va avea loc dezbaterea „Politics and Power in Romanian Arts Before the Romanian Revolution”. Discuția este construită în jurul volumului Visual Arts in Romania 1945-1989. With an Addendum 1990-2020 de Magda Cârneci (apărut în 2022 la Editura ICR, ediția în limba engleză purtând semnătura Alinei Cârâc). Alături de autoare, la dezbatere va lua parte Raluca Oancea (Nestor), lector la Universitatea Națională de Arte din București, curatoare activă pe scena artei vizuale și o jurnalistă culturală specializată pe teme de estetică, artă contemporană și new media.

Seara va fi deschisă de Liviu Jicman, moderatoare fiind Paula Erizanu, scriitoare, jurnalistă, editoare, absolventă de istorie, literatură și istoria artelor la New College of the Humanities din Londra și Jurnalism la City University London.

Magda Cârneci, personalitate emblematică a generației ’80, o autoare care s-a afirmat ca scriitoare și eseistă, devenind, de asemenea, un nume apreciat în domeniul criticii și istoriei artei, se bucură și de traducerea recentă a romanului FEM în limba engleză (Deep Vellum Publishing, traducere de Sean Cotter).

Romanul Caiet de cenzor al Lilianei Corobca (Polirom, 2017), apărut recent în ediție engleză la Editura Seven Stories Press (The Censor's Notebook), va fi punctul de pornire al întâlnirii cu tema „Censorship as Literature | Literature as Censorship”, care se va desfășura joi, 20 aprilie 2023, începând cu ora 18.45, la una dintre cele mai cochete librării independente londoneze: INK@84 Books. Liliana Corobca, autoarea romanului, și Monica Cure, traducătoarea lui în limba engleză, alături de Dan Simon, reprezentantul Editurii Seven Stories, vor fi protagoniștii unei dezbateri moderate de criticul literar și jurnalistul cultural Matthew Janney.

Standul organizat de ICR la London Book Fair va găzdui, pe toată durata târgului de carte, instalația audio The BLACK BOX of Romanian Poetry, o capsulă şi o posibilă relicvă dedicată post-Antropocenului, care conţine versurile a 20 de poeţi români contemporani, recitate de actorul Alexandru Potocean.

„Astăzi, autorii români se bucură de interesul editorilor și al cititorilor străini, grație numeroaselor traduceri, al căror număr se află într-o creștere continuă. În decurs de un deceniu și jumătate, datorită programului Translation and Publication Support derulat de Institutul Cultural Român prin Centrul Național al Cărții, numărul traducerilor din limba română pe glob a atins o masă critică. Prezențe cândva rare, dacă nu și exotice, dincolo de granițele țării, autoarele și autorii din România sunt astăzi nume recurente pe scenele internaționale. Prin Publishing Romania ­– cealaltă parte a dipticului de sub egida ICR ­– tempo-ul aparițiilor despre spațiul cultural românesc în alte limbi a crescut, la rândul lui, notabil, ieșind din zona adagio.

Suntem la zi cu traducerile din literaturile lumii, iar profesioniștii pieței de carte românești sunt din ce în ce mai conectați la evenimente internaționale din sfera publishingului de carte”, a declarat Oana Boca Stănescu, directoarea Centrului Național al Cărții.

London Book Fair / Târgul internațional de carte de la Londra, găzduit de Olympia London și dedicat în exclusivitate profesioniştilor din industria mondială a cărţii (editori, agenți literari, tipografi, producători de carte electronică, librari şi distribuitori de carte) este cotat, ca anvergură, drept a doua manifestare internațională de profil din lume.