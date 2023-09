Romanul „Nu-i uşor să fugi de fericire” de Laura Frunză, cu autograful autoarei, la Editura Trei

Cartea va apărea la începutul lunii octombrie, dar până atunci poate fi precomandată cu 15% reducere de pe site-ul edituratrei.ro. Toate precomenzile vor avea o dedicație specială din partea autoarei.

Cei doi protagoniști ai romanului Nu-i ușor să fugi de fericire de Laura Frunză, Ileana și Bogdan, sunt foști colegi care se regăsesc la reuniunea de 20 de ani de la terminarea liceului. Ileana este fotografă, cutreieră lumea-n lung și lat cu meseria ei și refuză să se stabilească într-un loc sau într-o relație, având o imensă teamă de abandon. Bogdan crește singur cele două fete, este un tip foarte serios, corect, ușor pedant, și cu numeroase traume emoționale rămase în urma unei căsnicii nefericite.

Idila dintre cei doi este subiectul principal al cărții, însă sunt importante și bine prinse în poveste detaliile vieții fiecăruia (de la fuga de iubire a Ilenei și refuzul de a se stabili undeva, până la rutina de tată singur a lui Bogdan).

Este un roman de debut al unei autoare ea însăși mature, o carte cu și despre bărbați și femei de 40+, onest scrisă, realistă (chiar și partea romance tinde tot către realist și contemporan, mai mult decât către idilă hollywoodiană) și cu twisturi narative care aduc o notă de mister și schimbă toată perspectiva poveștii.

Laura Frunză ne-a mărturisit în câteva rânduri cum a fost pentru ea ca cititoare, traducătoare și blogger, să transforme o idee avută la un moment dat într-un roman captivant: „Am fost dintotdeauna o cititoare pasionată de romane de dragoste și mereu mi-am dorit să scriu în română unul asemenea celor pe care le citeam doar în traducere. La un moment dat mi-a venit și o idee, care s-a transformat într-un prim capitol și care a rămas așa multă vreme. Însă totul s-a schimbat după un interviu cu o autoare străină căreia i-am povestit că mi-ar plăcea să scriu și eu o carte și care mi-a spus: Lumea e plină de prime capitole scrise. Acela a fost, pentru mine, declanșatorul și factorul inspirațional care a făcut să scriu constant. Între jobul la corporație și tradus, între gospodărie și blogging, mi-am făcut timp să scriu aproape zilnic, indiferent că erau câteva pagini sau trei paragrafe. Am scris pe stradă, oprindu-mă brusc să notez pe telefon când îmi venea o idee. Am scris cu laptopul pe genunchi, pe treptele din fața cabinetului de logopedie. Am scris acasă, într-o cafenea sau în tren. Mi-a luat un an și jumătate să ajung de la primul la ultimul capitol și apoi alte câteva luni să corectez, să vorbesc cu oameni pentru documentare, să uniformizez, să modific, astfel încât să-i dau forma finală. Acest roman a fost, deopotrivă, împlinirea unui vis personal, dar și descoperirea unui nou fel de bucurie: cea de a afla cum este să fii citit și plăcut și de alții, și, mai ales, cea de a fi publicat și de a vedea, pas cu pas, cum o idee se transformă într-o carte.”

„În romanul său de debut, Nu-i ușor să fugi de fericire, Laura Frunză reușește să-și captiveze cititorul mai ales prin protagoniștii săi, cu care este ușor de empatizat. O carte care propune și apoi rezolvă destine complicate, noduri dureroase în viețile familiilor sau diferite tipuri de abandon – fizic și emoțional. Prin acest debut frumos, ambițios prin temele abordate, cu o sinceritate și o căldură a stilului care te apropie de personaje și le face ușor de îndrăgit, Laura Frunză ne provoacă să ne întrebăm dacă înțelegem oare ceva din traumele prin care trecem și pe care, de multe ori, le perpetuăm la rândul nostru către generația următoare.“ – Simona Antonescu

„M-am bucurat să citesc un roman de dragoste care este mult mai mult decât atât, un roman cu multiple schimbări de perspectivă, care m-a plimbat prin viețile protagoniștilor ca printr-un labirint sufletesc pe ale cărui alei simți că poți pierde definitiv, dar trăiești totuși cu speranța că, în cele din urmă, vor găsi drumul spre ieșirea salvatoare. Laura Frunză scrie cu precizie și nu se abate de la povestea pe care o are de spus, însă o face cu emoție și onestitate în același timp.“ – Camelia Cavadia

„Eu nu sunt o cititoare-model de romane de dragoste, deși am și eu modelul meu preferat de poveste de iubire, și anume Îmblânzirea scorpiei (în toate variantele sale, de la Shakespeare la Frumoasa și Bestia). Așa mi-a plăcut cartea Laurei Frunză atât pentru că am descoperit în Ileana Damaschin o nouă Catarina, cât și datorită stilului onest și echilibrat al scriiturii. Roman de debut al unei autoare care și-a format mâna scriind articole și traduceri, Nu-i ușor să fugi de fericire este, din mai multe puncte de vedere, o carte a curajului. Curajul autoarei de a publica un roman așa cum i-ar plăcea ei să citească, curajul personajelor de a-și înfrunta și depăși traumele și chiar — de ce nu? — curajul unei editoare care se mărturisește a nu fi cititoare de romane de dragoste, dar care a descoperit că poate lucra cu mare plăcere la o astfel de carte. Circuitul curajului se poate încheia perfect cu cititoarea sau cititorul care își închipuie că nu e o carte pentru ea sau pentru el, dar care își face curaj s-o înceapă.“ – Laura Câlțea

Laura Frunză traduce cărți, scrie pe blogul personal și lucrează în Resurse Umane la o companie multinațională. A absolvit în 2003 Facultatea de Litere, specializarea Germană-Engleză, cu intenția de a lucra în domeniul editorial și, deși a fost un drum ocolit, în prezent face ceea ce și-a dorit: scrie recenzii, moderează evenimente, ateliere și lansări de carte, intervievează scriitori și promovează cititul în rândul copiilor și tinerilor. Din 2008 scrie pe blogul www.laurafrunza.com, un blog de lifestyle pentru viața de familie. Îi place să călătorească și să lucreze de acasă și, uneori, le combină pe amândouă. A mai publicat o carte diy – do it yourself (Brâie de inspirație folclorică) și o poveste terapeutică pentru copii (Gloria și unicornul magic), scrisă împreună cu alte mame influencer. În prezent, locuiește în București împreună cu soțul și cei doi copii. Nu-i ușor să fugi de fericire este romanul ei de debut.