Scriitoarea româno-americană Cristina A. Bejan lansează cel mai recent volum de piese de teatru, FINALLY QUIET, la Drama Book Shop din New York

Lansarea va avea loc marți, 18 iunie 2024, la Drama Book Shop din New York, unul dintre cele mai celebre și exclusviste spații literare din metropola americană, sub forma unui dialog între scriitoare, o voce unică și percutantă a diasporei românești, autoare a celebrului studiu Intellectuals and Fascism in Interwar Romania: The Criterion Association, și David Rigano, gazda podcastului Drama Book Show, completat de un șir de lecturi performative din cele patru piese incluse în volum realizate de actori americani. Dialogul găzduit de Drama Book Shop va fi ulterior lansat sub formă de podcast și disponibil inclusiv pe paginile social media ale ICR New York.

FINALLY QUIET reunește patru piese de teatru provocatoare, pline de imaginație, care pun în evidență diversitatea dramaturgiei prodigioasei scriitoare, precum și talentul original al acesteia: “To Those Who Haven't Stopped Thinking” - o investigație distopică a impactului totalitarismului; “Districtland” - o satiră absurdă despre ambiția americană; “Finally Quiet In My Mind” - un strigăt de conștientizare a problemelor de sănătate mintală; și “Life According To Swami Shiva” - o critică a Rusiei lui Putin. În cadrul evenimentului, va fi prezentată și “Buchenwald”, o piesă de teatru care aprofundează luptele pentru putere pe fondul utilizării lagărelor naziste de către sovietici după cel de-al Doilea Război Mondial, atrăgând încă o dată atenția asupra amenințărilor globale de astăzi ale fascismului și agresiunii rusești.

CRISTINA A. BEJAN este istoric, scriitoare, dramaturgă româno-americană. Bejan locuiește în prezent în Denver, Colorado, S.U.A. Aceasta și-a luat licența în filozofie la Universitatea Northwestern, unde a studiat și teatrul. De asemenea, are un master și un doctorat în Istorie modernă la Universitatea Oxford. A fost bursieră Fulbright și Rhodes, primind de-a lungul timpului burse de la Muzeul Memorial al Holocaustului din Statele Unite ale Americii, Centrul Wilson și Universitatea Georgetown. În calitate de cercetătoare a Centrului Internațional pentru Savanți Woodrow Wilson și-a prezentat lucrările despre totalitarism, iar în calitate de cercetător al Muzeului Memorial al Holocaustului din Statele Unite, Bejan a contribuit la Enciclopedia taberelor și ghetourilor 1933 – 1945. Volumul Intelectualii și fascismul în România interbelică: Asociația Criterion (Intellectuals and Fascism in Interwar Romania: The Criterion Association, Palgrave Macmillan, 2019) este o carte despre Societatea literară Criterion, precum și despre interesul lui Mircea Eliade și ai prietenilor săi pentru fascism, despre aversiunea lui Mihail Sebastian și Petru Comarnescu față de ideologia politică. Prefața este scrisă de profesorul Vladimir Tismăneanu. Cartea a fost apreciată de Marci Shore în Times Literary Supplement drept o „istorie bogat detaliată”. Cartea sa de poezie de debut, Green Horses On the Walls, a câștigat în 2021 premiul Human Relations Indie Book Award, precum și premiul Independent Press Book Award. Bejan a fost finalistă la Next Generation Indie Book Award 2021 și a fost selectată în Colorado Author's League Book Award. Poeziile ei sunt în mare parte despre crimele României comuniste, dragoste, sănătate mintală și agresiune sexuală. În susținerea cărții, dramaturga Saviana Stănescu a descris-o ca pe un „puzzle liric de maturitate [care] ne duce într-o călătorie emoționantă în viitor prin trecut, peste granițele geografice și emoționale”. Observatorul Cultural i-a considerat poeziile „o căutare intensă a identității”. Ca dramaturgă, recenzia publicată de Washington Post despre producția din 2014 din Capital Fringe Festival a piesei sale “Districtland” a susținut satira pentru că a avut „momente în care membrilor publicului le-au dat lacrimile – fie pentru că rădeau prea tare, fie pentru că era prea real”. Piesa a fost apoi cumpărată pentru dezvoltare TV de către un regizor local. Cristina A. Bejan Bejan este cofondatoarea și coordonatoarea grupului de artă Bucharest Inside the Beltway. Numele de scenă al lui Bejan este Lady Godiva.