Shuggie Bain, romanul recompensat cu Booker Prize 2020, tradus în peste 40 de limbi și vândut în peste 1 milion și jumătate de exemplare, acum în librăriile românești

Cartea a mai recompensată și cu premiul pentru cea mai bună carte a anului în Regatul Unit, British Book Awards, fiind finalistă și la National Book Award. Între 2020 și 2021, romanul a fost în vizorul juriilor de la peste 20 de premii literare internaționale.

Shuggie Bain este povestea de neuitat a tânărului Hugh „Shuggie” Bain, un băiat singuratic și inocent care-și trăiește copilăria în anii ’80, într-o locuință socială din Glasgow. Politica lui Margaret Thatcher a lăsat bărbații fără slujbe, iar orașul e pe cale să fie copleșit de traficul de droguri. Un roman sfâșietor despre adicție, sexualitate și iubire, Shuggie Bain este reprezentarea epică a vieții unei familii din clasa muncitoare, cum rareori a fost portretizată în literatură. Amintind de romanele lui Alan Hollinghurst, Frank McCourt sau Hanya Yanagihara, cartea lui Douglas Stuart este debutul uimitor al unui romancier care are de spus o poveste plină de forță.

Douglas Stuart a scris mai bine de zece ani la acest roman. Cartea a fost respinsă de peste 40 de edituri, fiind publicată pe ambele maluri ale Atlanticului în 2020.

„Cred că scrisul este o formă de a-mi accepta cu împăcare trecutul”, declara Douglas Stuart în cadrul unui interviu din 2020. „Și mai cred că o mare parte din istoria clasei muncitoare nu este suficient consemnată în literatură. Acesta este motivul pentru care am vrut să vorbesc cu adevărat despre ceea ce am simțit eu și, probabil, mulți alți oameni care au crescut atât în mijlocul clasei muncitoare”, completa acesta.

Cele mai recente știri internaționale vorbesc și despre adaptarea cinematografică a cărții, de către BBC, în regia lui Stephen Daldry, cel care semnează și The Crown, cu un scenariu semnat chiar de Douglas Stuart care a mărturisit public bucuria de a lucra la film: „În casa în care am crescut nu aveam cărți, televizorul era regele. Așa că atunci când am fost abordat să scriu adaptarea, a fost foarte important pentru mine să fac asta, deoarece cred că sunt mulți oameni care s-ar putea să nu citească niciodată Shuggie Bain, dar care vor aprecia povestea și personajele și vor simți o legătură cu ele. Așa că m-am bucurat să pot scrie scenariul”.

Romanul Shuggie Bain s-a bucurat de o primire elogioasă atât în rândul criticilor – „O poveste sfâșietoare despre identitate, adicție și abandon.” (Time), „Un tur de forță literar” (Washington Independent Review of Books), „Uimitor de bun. Unul dintre cele mai emoționante romane din ultima vreme” (Los Angeles Times) –, cât și al marilor nume ale literaturii contemporane precum Colm Tóibín sau Sandra Newman.

Ediția în limba română a cărții apare în traducerea Mihaelei Ghiță.

Douglas Stuart (n. 1976) s-a născut la Glasgow, iar în prezent are cetățenie scoțiană și americană și trăiește la New York. A publicat povestiri în The New Yorker, iar Shuggie Bain, romanul său de debut, a câștigat Booker Prize în anul 2020. Cel de-al doilea roman al său, în pregătire în seria Anansi. Contemporan, Young Mungo, a fost publicat în 2022.